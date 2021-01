FC Luzern Weitere FCL-Spieler positiv auf Coronavirus getestet Weil es in der Mannschaft des FC Luzern zu erneuten Coronafällen kam, beantragt der Verein eine Verschiebung des Spiels gegen den FC Vaduz. 23.01.2021, 16.24 Uhr

(jus) Die gesamte 1. Mannschaft des FC Luzern befindet sich seit dem letzten Wochenende in Quarantäne, nachdem mehrere Spiele positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Auf Anordnung des Luzerner Kantonsarztes wurden in den vergangenen Tagen Tests bei den negativ getesteten Spielern durchgeführt. Wie der FC Luzern am Samstag mitteilt, kam es dabei zu weiteren positiven Fällen innerhalb der Mannschaft. Für die betroffenen Spieler werden die Quarantänemassnahmen nun verlängert. Um welche FCL-Spieler es sich dabei handelt, gibt der Verein nicht bekannt.