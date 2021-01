Weitere positive Coronafälle beim FCL – jetzt muss die ganze 1. Mannschaft in Quarantäne

derby-testkick

Zuerst zur Corona-Kontrolle: Testspiel zwischen FCL und SCK verschoben – Campo zurück zu Lieblingscoach Celestini?

Der FC Luzern und der SC Kriens sollen sich eine Woche vor dem Start der zweiten Saisonhälfte unbedingt in einem Vergleich gegenüberstehen: Nun findet der Testmatch aber statt morgen Samstag erst am Sonntag statt. Und der FCL zeigt nun auch Interesse an FCB-Mittelfeldmann Samuele Campo.