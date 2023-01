FC Luzern Wer wird neuer FCL-Stürmer? Kaly Sène ist ein heisser Kandidat – das sind die weiteren Alternativen Der FC Luzern sucht den Knipser. Eine Woche vor Wiederbeginn der Meisterschaft scheint der neue Goalgetter gefunden zu sein: Der 21-jährige Senegalese Kaly Sène ist bereit, vom FC Basel in die Innerschweiz zu wechseln. Doch es gibt weitere Spekulationen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.01.2023, 13.10 Uhr

Kaly Sène jubelt über eines seiner zehn Tore für GC in der Saison 2021/22. Auf diese zweistellige Trefferzahl kommt er in 25 Super-League-Spielen. Bild: Andy Müller/Freshfocus (5. Dezember 2021)

Kaly Sène hat ein kompliziertes Halbjahr hinter sich. Beim FC Basel, der über ein veritables Überangebot an zentralen Stürmern verfügt, kommt der 1,80 Meter grosse Angreifer aus Senegal nur zu vier Teileinsätzen in möglichen 16 Super-League-Spielen und wird zweimal in der Conference League und einmal im Schweiz Cup eingewechselt. Sein einziges persönliches Erfolgserlebnis hat er am 9. November in Luzern: In einer dynamischen Einzelaktion spielt er die Torvorlage für Bradley Fink heraus, worauf der Ex-FCL-Junior in der 87. Minute zum 2:0-Endstand trifft.

Ausgerechnet in der Swisspor-Arena hat Kaly Sène eine Duftmarke gesetzt. Allerdings kennt man den 21-jährigen Stürmer aus Senegal in der Schweiz schon länger. In der Saison 2021/22 macht er so richtig auf seine technisch beeindruckenden Abschlussqualitäten aufmerksam. Vom FCB an die Grasshoppers ausgeliehen, kämpft er sich unter Giorgio Contini in die Stammelf und kommt meistens als Mittelstürmer zum Einsatz. Seine GC-Bilanz lässt sich sehen: Zehn Tore und vier Assists in 25 Ligapartien.

FCL-Fühler sind nach Sène ausgestreckt

Jetzt steht der bei Juventus Turin ausgebildete Angreifer, der im Sommer 2020 für eine Ablöse von vier Millionen Euro zum FC Basel wechselte, bei den Rot-Blauen vom Rheinknie auf der Streichliste. Eine halbe Saison vor Auslauf des Vertrages können die Basler nur noch eine tiefe sechsstellige Summe für Kaly Sène verlangen.

Die Gelegenheit für den FCL? Wie unsere Zeitung erfahren hat, haben die Verantwortlichen die Fühler nach dem eleganten Offensivmann ausgestreckt. Sportchef Remo Meyer und Trainer Martin Frick erklären im Trainingslager in Marbella offen, dass sie einen zentralen Stürmer suchen. Von einem Knipser ist die Rede.

Challenge-League-Torschützenkönig Joaquin Ardaiz (null Ligatore) hat die Erwartungen beim FCL nicht erfüllt, der 33-jährige Dejan Sorgic (vier Ligatore) kämpft immer wieder mit Verletzungen – und Asumah Abubakar (zwei Ligatore) spielt am rechten Flügel wirkungsvoller als in der Sturmmitte.

Szalais Tor der Extraklasse für Ungarn – in Basel auf dem Abstellgleis

Bei GC hat Kaly Sène in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein Goalgetter für die höchste Schweizer Liga ist. Doch der junge Mann aus Senegal hat zwei unterschiedliche Konkurrenten. Der eine heisst Adam Szalai. Der 35-Jährige aus Budapest ist 86-facher ungarischer Nationalspieler (26 Treffer). Am 23. September 2022 schiesst er in Leipzig mit einem Volleydirektschuss ein Tor der Extraklasse zum 1:0-Sieg über Deutschland in der Nations League.

Ungarn-Stürmer Adam Szalai jubelt über seinen Treffer zum 1:0-Sieg über Deutschland in der Nations League in Leipzig. Dem Basel-Profi gelingt ein technisch sehr anspruchsvolles Tor. Bild: O. Behrendt/Imago (Leipzig, 23. September 2022)

Beim FC Basel hat Adam Szalai unter Alex Frei aber seit Anfang September keine Chance mehr. Er wird als «Störfaktor» bezeichnet und vom Trainingsbetrieb verbannt, erstreitet sich auf juristischem Weg, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Ins Trainingslager nach Marbella wird der Captain des ungarischen Nationalteams nicht mitgenommen. Wie Kaly Sène steht Adam Szalai auf der FCB-Streichliste und sein Vertrag läuft ebenfalls Ende Saison aus.

Adam Szalai hat in 276 Bundesligaspielen für Mainz, Hoffenheim, Schalke und Hannover 54 Tore erzielt und 26 Torvorlagen gegeben. Der Ungar wäre eine kurzfristige Lösung für Luzern. Sportchef Meyer und Coach Frick werden sich die Frage stellen, ob Szalai mit seiner extrovertierten Art dem eher braven Team gut tut oder allenfalls schaden könnte.

Turkes schiesst den FCZ mit zwei Toren aus dem Cup

Leichte Aussenseiterchancen auf eine Rückkehr zum FCL hat der in Zug geborene Aldin Turkes. Er ist ein ehemaliger Nachwuchsspieler der Zentralschweizer. Der 26-jährige Mittelstürmer ist Ende August nach einem komplizierten Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. Mit dem FC Lausanne-Sport hat er den Schweizer Meister FC Zürich mit zwei Toren aus dem Cup-Wettbewerb geschossen.

Aldin Turkes (vorne) jubelt nach dem 2:2-Ausgleich gegen den FC Zürich mit Brighton Labeau. In der Verlängerung schiesst der in Zug geborene Turkes auch noch das 3:2-Siegtor, Lausanne-Sport eliminiert den Schweizer Meister im Cup. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Lausanne, 18. September 2022)

In der Meisterschaft der Challenge League ist Aldin Turkes jedoch noch nicht auf Touren gekommen. In sieben Teileinsätzen bleibt er ohne Treffer. Der bosnisch-schweizerische Doppelbürger könnte dem FCL womöglich nicht sofort helfen, was doch eher gegen einen Transfer spricht. Für ihn spricht wiederum, dass sein Vertrag Ende Saison ausläuft und er in der Vergangenheit schon geäussert hat, er würde gerne für den FC Luzern spielen.

Aldin Turkes Bilanz in der Super League: Für Lausanne-Sport, Vaduz und Zürich schiesst er in 44 Spielen sieben Tore und gibt vier Assists. Die Statistik eines Knipsers hat er in der Challenge League: Für Lausanne-Sport, Rapperswil-Jona und Vaduz erzielt er in 106 Spielen 47 Treffer und gibt die Vorlagen für 14 Tore.

Gerüchteküche brodelt um ehemaligen 17-Millionen-Euro-Mann

So begrüsste der VfL Bochum vor einem Jahr den Niederländer Jürgen Locadia. In elf Bundesliga-Spielen schoss er zwei Tore. Bild: VfL Bochum

In der Gerüchteküche rund um den FCL wird von Fanseite auch auf den Namen von Jürgen Leonardo Locadia hingewiesen. Der 29-jährige Mittelstürmer mit niederländischem Pass und Wurzeln in Curacao hat seinen Vertrag beim iranischen Klub Persepolis, der in der höchsten Liga am Start ist, aufgrund der schweren Unruhen im Land aufgelöst.

Der frühere holländische Nachwuchs-Internationale spielte schon für den PSV Eindhoven, Brighton, Bochum und Hoffenheim sowie Cincinnati (USA/MLS). Die beste Zeit hatte er beim PSV, für den er in 127 Eredivisie-Partien 45 Tore schiesst und 34 Tore vorbereitet. Im Januar 2018 wechselte er für 17 Millionen Euro aus Eindhoven nach Brighton in die Premier League.

Jürgen Locadia ist international nach wie ein interessanter Goalgetter, der Chancen auf eine Verpflichtung in der Bundesliga hat. Darum und auch wegen seinen finanziellen Ansprüchen hat der FC Luzern bei einem solchen Spieler nur geringe Aussenseiterchancen.

