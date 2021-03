SUPER LEAGUE FC Luzern muss das Verteidigen mit Ball verbessern – und will sich in Zürich mit einem Sieg Luft verschaffen Nachdem der FC Luzern in den letzten Partien mehrmals 1:0-Führungen einbüsste, muss die Mannschaft von Fabio Celestini ihr Spiel anpassen. Am Donnerstag (20.30 Uhr) soll im Letzigrund erstmals in dieser Saison der FC Zürich bezwungen werden. Daniel Wyrsch 04.03.2021, 05.00 Uhr

Die Luzerner Martin Frydek (Mitte) und Stefan Knezevic (links) haben Mühe, den Ball gegen attackierende Gegner wie YB-

Angreifer Miralem Sulejmani in den eigenen Reihen zu behalten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 28. Februar 2021)

In vier von acht Spielen im neuen Kalenderjahr ging der FC Luzern 1:0 in Führung. Während die Begegnungen in Genf gegen Servette (2:4) und in St.Gallen (1:2) mit Niederlagen endeten, konnten die Innerschweizer zuletzt in Vaduz (1:1) und gegen Leader Young Boys (2:2) mit Unentschieden immerhin noch einen Punkt ergattern.

Trotzdem verbirgt sich hinter dieser Statistik eine Schwierigkeit des FCL: Die Mannschaft von Fabio Celestini kommt nach Ein-Tor-Vorteilen zu oft in die Bredouille. In St.Gallen und Vaduz sowie gegen YB hatten die Luzerner während der zweiten 45 Minuten über längere Phasen keine Entlastungsangriffe mehr. Das Team wurde in die eigene Zone zurückgedrängt.

Luzern kann einen Vorsprung nicht verwalten

FCL-Angreifer Filip Ugrinic monierte nach dem 2:2 gegen Meister YB am vergangenen Sonntag: «Wie bereits in Vaduz spielten wir in der zweiten Halbzeit lange zu passiv.» Der 22-jährige Ugrinic suchte nach den Gründen: «Ich weiss nicht, ob es an der Kraft liegt», sagte er nach dem achten Match der Luzerner in 25 Tagen. Klar war dem Stadtluzerner: «Das Spiel mit Ball war nicht besonders gut.»

Für FCL-Trainer Fabio Celestini gibt es keinen Grund, eine Entschuldigung im intensiven Programm zu suchen. Obwohl seine Schützlinge nach der Team-Quarantäne im Januar jeden dritten oder vierten Tag einen Match bestreiten. «An der körperlichen Verfassung liegt es nicht, die Spieler sind frisch im Kopf. Sie glauben an den Plan des Trainerteams, sonst könnten sie in den Schlussphasen in Lugano und gegen YB nicht noch wichtige Tore erzielen», erklärt Celestini.

Die Feststellung von Ugrinic, dessen Karriere unter Celestini richtig Fahrt aufgenommen hat, bestätigt der FCL-Coach: «Wenn der Gegner mehr Druck ausübt, geht uns die Fähigkeit ab, in Ballbesitz zu verteidigen.» Mit anderen Worten: Die Luzerner können den Ball nicht in den eigenen Reihen laufen lassen, ohne Raumgewinn anzustreben. Mal die Kugel hin- und herschieben, um Zeit verstreichen zu lassen, das sind nostalgische Erinnerungen an Roger Wehrli. Der FCL-Captain war als Libero ein Meister des Taktierens.

Eine Führung verwalten, das ist gewiss nicht Celestinis bevorzugter Fussball. Doch der Übungsleiter, der mit seinem Team am liebsten mit vier oder fünf Pässen zum Abschluss kommt, entwickelt sich auch in dieser Beziehung weiter. Celestini betont:

«Das Verteidigen mit Ball müssen wir verbessern.»

Wie sehr diese technische und taktische Fähigkeit im Auswärtsspiel gegen den FC Zürich gebraucht wird, wird man sehen. Erforderlich dazu wäre ein Luzerner Führungstor. Doch gegen Zürich harzte der FCL-Angriff in dieser Saison. Der Stadtklub, wie die FCZ-Spieler nun auch auf dem Kragen angeschrieben sind, ist gegen Luzern bisher ohne Gegentor geblieben. Als einziger Konkurrent in dieser Saison, sonst hat der FCL in allen anderen 20 von 22 Partien mindestens einen Treffer geschossen.

Die beiden Teams zählen zu den Top-3-Angreifern

Eine 0:2-Niederlage setzte es Anfang November im Letzigrund für die Innerschweizer ab. «Wer so emotionslos spielt, verdient kein Glück», sagt Celestini im Rückblick. Zwei Elfmetertore plus die frühe rote Karte von Lucas Alves nach einem fatalen Rückpass von Varol Tasar sind von diesem Match in Erinnerung geblieben. Zum 0:0-Unentschieden Mitte Dezember zu Hause gegen den FCZ sagt Celestini: «Wir schossen 30-mal in Richtung Brechers Tor, am Ende hatten wir bloss einen Punkt.»

Ein weiteres torloses Remis ist zwischen dem FCZ und dem FCL nur schwer vorstellbar, denn die Zürcher stellen mit 33 Toren die drittbeste und Luzern mit 37 Treffern sogar die zweiterfolgreichste Offensive der Liga hinter YB (40). Trotz der taktischen Überlegungen: Der FCL wird sein Glück immer noch vor allem im Angriff suchen. Ein Sieg über Zürich würde dem Celestini-Team in der Tabelle Luft verschaffen.