Matchbericht & Noten «Wir waren zu passiv, das Remis ist schon etwas glücklich»: FCL wird nach Schlussfurioso gegen YB doch noch belohnt Der FC Luzern spielt gegen YB in der zweiten Halbzeit zu passiv. Der 2:2-Ausgleich gelingt erst in der 96. Minute. 28.02.2021

Filip Ugrinic ist ein bodenständiger und trotz seinen erst 22 Jahren schon recht erfahrener Spieler. Gegen die Young Boys absolvierte der Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln sein 72. Spiel in der Super League, wobei er die vergangene Saison beim FC Emmen in der niederländischen Ehrendivision bestritt. Dieser Filip Ugrinic wollte nach dem späten 2:2-Ausgleich durch Marvin Schulz in der 96. Minute nicht von einem gefühlten Sieg aus Luzerner Sicht sprechen. Er entgegnete den fragenden Journalisten mit enttäuschter Miene: «Das war nicht ganz ein gefühlter Sieg, obwohl ein Unentschieden gegen den Meister etwas zählt, aber wir sind, ehrlich gesagt, schon etwas glücklich zu diesem Remis gekommen.»

Offensivspieler Ugrinic, der nach der Auswechslung des angeschlagenen Christian Schwegler und der Systemumstellung lange hinten rechts verteidigen musste, monierte: «Wie bereits in Vaduz spielten wir in der zweiten Halbzeit zu passiv. Am Schluss mussten wir alles nach vorne werfen.»

Schulz steht richtig und trifft eiskalt zum Punktgewinn

Wie erwähnt, ist der 2:2-Ausgleich am Ende eines Schlussfuriosos noch gelungen: Ein Einwurf von Martin Frydek in der sechsten Minute der Nachspielzeit wurde von FCL-Torhüter Marius Müller im YB-Strafraum mit dem Kopf verlängert. Der Ball gelangte zu Pascal Schürpf, dessen Schussversuch landete am Knie von Stefan Knezevic und dann im Stil einer Billardkugel am Bein von Cédric Zesiger. Den Abpraller vom YB-Verteidiger nahm Marvin Schulz dankend an, der Luzerner Mittelfeldspieler schoss den Ball kaltschnäuzig in die Torecke zum umjubelten 2:2-Endstand.

Bild: Martin Meienberger (Luzern, 28. Februar 2021)

Schulz verletzte sich beim Abwehrversuch eines Berners am Schienbein. Der FCL-Leistungsträger musste sich in der Folge behandeln lassen.

Bild: Martin Meienberger (Luzern, 28. Februar 2021)

Mit einer silbern glänzenden Bandage am unteren Schienbein humpelte er nach dem Abpfiff vom Platz. Als Trainer Fabio Celestini dem Deutschen anerkennend auf die Schultern klopfte, lächelte Schulz schon wieder. Seine Blessur war sicher schmerzhaft, dürfte aber keine gravierenden Folgen haben.

YB-Coach Seoane: «Keine Abschiedstournee» Für die Berner ist in Luzern nach einer Serie von sechs gewonnenen Ligaspielen und zwei Vollerfolgen in der K.o.-Phase der Europa League gegen Leverkusen (4:3, 2:0) die Siegesserie gerissen. Christian Fassnacht, YBs einziger Torschütze gegen den FCL, war sauer: «Der Ausgleich nach einem Einwurf müsste nicht sein.» In der Tabelle hat Leader YB den Vorsprung auf Basel dennoch auf 19 Zähler ausgebaut. Der in Deutschland begehrte Coach Gerardo Seoane wurde gefragt, ob er auf Abschiedstournee sei. Er macht YB leise Hoffnung zu bleiben: «Überhaupt nicht, ich habe einen super Arbeitgeber.» (dw)

Zuvor hatten die Luzerner dem klaren Meisterschaftsdominator zu viel Platz gelassen. War das Spielgeschehen während den ersten 45 Minuten noch relativ ausgeglichen, beherrschten die Young Boys die Partie nach dem Seitenwechsel fast nach Belieben. Trotzdem mussten sie lange einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen. Denn der FCL war in der 23. Minute nach einem Einwurf von Christian Schwegler zum ersten Tor der Begegnung gekommen: Ugrinic hatte den Ball mit der Brust angenommen und mit dem rechten Fuss flach in die entfernte Ecke geschossen. Für YB-Keeper David von Ballmoos gab es bei diesem herrlichen Weitschusstor nichts zu halten.

Bild: Urs Flüeler / Keystone

In der Folge versuchten die Gäste zu reagieren, doch ausser einem Kopfball von Zesiger (42.) neben das Gehäuse hatten sie keine erstklassige Ausgleichschance. Das änderte sich erst nach der Einwechslung von Christian Fassnacht in der 63. Minute. Bezeichnend für die Qualität von YB konnte Coach Gerardo Seoane neben Fassnacht mit Jordan Siebatcheu und Marvin Spielmann zwei weitere Kicker auf hohem Super-League-Niveau einwechseln. Fassnacht, der bereits am Donnerstag den Europa-League-Sechzehntelfinal in Leverkusen mit dem Tor zum 2:0-Endstand entschieden hatte, markierte in der 71. Minute auch den Ausgleich gegen Luzern. Es war ein Distanzschuss in dieselbe tiefe Ecke, in die schon Luzerns Ugrinic getroffen hatte.

Unglücklicher Rückstand durch ein Eigentor von Knezevic

Bevor YB die 2:1-Führung realisierte, hätte Luzern bei einem seiner seltenen Konter den zweiten Treffer schiessen können: Aussenverteidiger Frydek spielte sich mit Hilfe des eingewechselten Yvan Alounga (erster Liga-Einsatz seit dem 23. Dezember) durch, doch vor dem Tor wagte der Tscheche den Abschluss nicht. Stattdessen passte er zum mitgelaufenen Schürpf, der aber zwischen zwei YB-Verteidigern den finalen Schuss nicht abgeben konnte. Der Ball kullerte am Tor vorbei. FCL-Coach Fabio Celestini ärgerte sich später: «Das wäre unsere Chance zum Sieg gewesen.» Nach einem Freistoss des Meisters wurde es für Luzern richtig bitter: Innenverteidiger Knezevic kam zwar vor Siebatcheu an die Kugel, doch die rollte in der 87. Minute über die eigene Torlinie zum 1:2 ins Netz. Eigentor.

Die Innerschweizer erinnerten sich aber an ihr Motto und gaben nicht auf. Kurz vor dem Schlusspfiff glückte ihnen der Ausgleich zum Punktgewinn. Dieser ist nach dem 2:0-Sieg von Schlusslicht Vaduz in Sion besonders wertvoll. Der Vorsprung auf Vaduz (10.) – und ebenso Sion (9.) – beträgt nunmehr nur drei Zähler. Am Donnerstag gehts zum FCZ nach Zürich. Vorher machte sich Ugrinic Gedanken über das Nachlassen in den zweiten Halbzeiten gegen YB und Vaduz (1:1), wo er am letzten Mittwoch gesperrt war. «Ich weiss nicht, ob es an der Kraft liegt», sagte er nach dem achten Match der Luzerner in 25 Tagen, «das Spiel mit Ball war nicht besonders gut.» Klar ist: Mannschaft und Trainer bleiben gefordert.

FCL-Trainer Fabio Celestini:

«Wir sind zufrieden mit dem Punkt nach diesem Spielverlauf – dem Ausgleich in letzter Minute. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Es ist normal, dass wir mit einem Vorsprung in der zweiten Halbzeit gegen YB etwas mehr verteidigen müssen.»

Drei Punkte wurden es nicht für den FCL und Trainer Fabio Celestini, aber ein Punkt bleibt in Luzern nach dem Duell gegen YB. Bild: Urs Flüeler / Keystone

«Das 1:1 von YB kommt in einer Phase, wo wir vor dem Ausgleich Chancen hatten auf das 2:0, das ist bitter. Anschliessend hatten wir auch eine gute Möglichkeit auf die erneute Führung, doch wir vergeben diese und kassieren danach das zweite Gegentor. Wir wollten trotz dem Rückstand das Spiel nicht verlieren, haben Mentalität gezeigt mit dem 2:2 kurz vor Abpfiff.»

Filip Ugrinic, FCL-Torschütze:

Zu seinem Tor: «Der zweite Ball landet bei mir, ich nehme ihn an und ziehe direkt ab. Ich bin froh ging der Ball rein.»

Zum Spiel: «In der zweiten Halbzeit spielten wir etwas zu passiv. Nach dem Rückstand haben wir dann alles nach vorne geworfen und zum Glück das 2:2 noch erzielt. Mit dem Spielausgang bin ich gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit zufrieden.»

Marvin Schulz, FCL-Torschütze:

Zu seinem Tor: «Ich habe gesehen, dass der Ball zu mir kommt und wollte ihn einfach noch irgendwie über die Linie schiessen – zum Glück hat's geklappt.»

Schulz mit dem späten Ausgleich für den FCL. Bild: Martin Meienberger

Zum Spiel: «Wir haben bei den Gegentoren nicht 100 Prozent konzentriert verteidigt, diese Aussetzer müssen wir noch versuchen abzustellen. Wir haben gegen die aktuell klar beste Mannschaft in der Schweiz gespielt und sind am Ende mit dem einen Punkt zufrieden.»

Gerardo Seoane, YB-Trainer:

«Wir sind nach dem späten Ausgleich verärgert und unzufrieden. Trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft, es war eine strenge Woche – schade haben wir uns nicht mit einem Sieg belohnt. Die Mannschaft hat viel Aufwand betrieben, es war nicht einfach gegen einen kompakten FC Luzern.»

Luzern - Young Boys 2:2 (1:0)

Swissporarena, Zuschauer: 0 SR: Jaccottet

Tore: 23. Ugrinic 1:0. 71. Fassnacht (Nsame) 1:1. 87. Knezevic (ET) 1:2. 90. Schulz 2:2.

Luzern: Müller; Burch, Knezevic, Schulz, Schwegler (44. Lucas Alves); Wehrmann (75. Emini), Frydek, Schürpf, Schaub (75. N'Diaye), Ugrinic; Sorgic (81. Alounga)

Young Boys: von Ballmoos; Maceiras, Garcia (81. Lefort), Zesiger; Gaudino (63. Fassnacht), Lauper (70. Aebischer), Lustenberger, Rieder, Sulejmani (63. Spielmann); Mambimbi (63. Siebatcheu), Nsame

Verwarnung: 10. Burch. 52. Zesiger. 79. Aebischer. 88. Nsame. 89. Knezevic. 90. Ugrinic.

Am Donnerstag spielt der FC Luzern im Letzigrund gegen den FC Zürich. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr.