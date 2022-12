WM-Debütant Ardon Jashari bekommt vom FCL lange Ferien

FC Luzern WM-Debütant Ardon Jashari bekommt lange Ferien – das Juwel wird erst am 2. Januar beim FCL zurückerwartet Er war der jüngste Spieler im Schweizer Kader von Katar: Ardon Jashari gab im verlorenen Achtelfinal gegen Portugal seinen (kurzen) WM-Einstand. Jetzt erhält der 20-jährige Baarer vom FC Luzern einen mehrwöchigen Urlaub. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Ardon Jashari (Zweiter von rechts) zusammen mit Schweizer Ersatzspielern während der Nationalhymne vor der WM-Partie gegen Brasilien (von links): Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic und Renato Steffen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone (Doha, 28. November 2022)

Zu seiner WM-Premiere kam am Dienstag FCL-Mittelfeldjuwel Ardon Jashari: Wenige Minuten vor dem Ende des Viertelfinals gegen Portugal wurde er von Nationaltrainer Murat Yakin eingewechselt. Trotz der hohen 1:6-Niederlage ist das Turnier von Katar für den jüngsten Schweizer Kaderspieler (beim WM-Debüt ist Jashari 20 Jahre, vier Monate und sieben Tage alt) ein wertvolles Erlebnis.

«Das ist für ihn der Anfang gewesen, natürlich hätten wir uns ein paar Einsatzminuten mehr gewünscht, aber Hauptsache er spielte an der WM», sagt Mario Frick. Der Trainer des FC Luzern glaubt, dass Jashari, den er vor elf Monaten im zweiten Training mit dem damals neuen Klub entdeckt hat, noch mehrere grosse Turniere bestreiten kann.

Erwartungen an den jungen Captain bleiben hoch

Mario Frick und der FCL geben Ardon Jashari dreieinhalb Wochen Urlaub: «Jetzt kann Ardon in seine wohlverdienten Ferien, um am 2. Januar mit freiem Kopf wieder bei uns anzufangen.» Mit weiterhin hohen Erwartungen an den jungen Luzern-Captain erklärt Frick:

«Er wird für uns den Unterschied machen im Frühling.»

Bleibt aus Sicht des Coaches und des Vereins zu hoffen, dass der international umworbene Spieler noch mindestens bis Ende Saison beim Innerschweizer Klub auf der Allmend bleibt.

Ex-Freiburger Dräger erholt sich, während der FCL in Freiburg testet

Urlaubstechnisch das Gleiche wie für Jashari gilt für Rechtsverteidiger Mohamed Dräger, der für Tunesien an der WM 133 Minuten spielte und dabei eine leichte Verletzung erlitt. Der beim SC Freiburg ausgebildete 26-Jährige erholt sich wahrscheinlich bis zu seinem Trainingsbeginn in Luzern am 2. Januar vollends von der Blessur.

Heute Freitag (14 Uhr) absolviert der FC Luzern in Freiburg im Breisgau beim Bundesliga-Zweitplatzierten ein Testspiel. Der SC Freiburg organisiert das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

