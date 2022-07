FCL leiht Yvan Alounga an Stade Lausanne-Ouchy aus

FC Luzern Yvan Alounga wird an Stade Lausanne-Ouchy ausgeliehen Der 20-jährige Offensivspieler läuft nächste Saison für Stade Lausanne-Ouchy in der Challenge League auf. 14.07.2022, 21.13 Uhr

Wird nicht für den FCL auf dem Platz stehen: Yvan Alounga. Martin Meienberger/Freshfocus

Nach Schaffhausen wird der FCL-Offensivspieler Yvan Alounga gleich an den nächsten Verein ausgeliehen: Der 20-Jährige wird kommende Saison für FC Stade Lausanne-Ouchy in der Challenge League spielen.

Alounga wechselte in der Saison 2020/21 für 500’000 Franken von Aarau nach Luzern. Bisher absolvierte er dort 41 Spiele. Bereits im Winter der vergangenen Saison wurde der schweizerisch-kamerunische Spieler allerdings auf Leihbasis an den FC Schaffhausen abgegeben. Dort erzielte er in 14 Spielen ein Tor.

«Für die kommende Spielzeit wünschen wir Yvan viel Freude und Erfolg und bedanken uns gleichzeitig für seinen Einsatz», schreibt der FCL in seiner Medienmitteilung. Yvan Alounga besitzt beim FC Luzern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Wie FCL-Sportchef Remo Meyer zum Zeitpunkt der Verpflichtung sagte, gehöre Alounga «zu den interessantesten Talenten» der Schweiz. (lga)