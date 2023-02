FCL-Legende Schürpf: «FCSG wird wie die Feuerwehr loslegen»

FC St.Gallen FCL-Legende Schürpf vor dem Auftritt in St.Gallen: «Die Ostschweizer werden wie die Feuerwehr loslegen» Der FC St.Gallen empfängt am Sonntag den FC Luzern. Die Gäste aus der Zentralschweiz wollen die volle Punktzahl, wie Trainer Mario Frick und Spieler Pascal Schürpf, in der Ostschweiz eine Reizfigur, verraten. Turi Bucher, Luzern Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Luzerne-Ikone Pascal Schürpf: 184 Pflichtspiele. Bild: KEY

Noch unbesiegt ist der FC Luzern in diesem Jahr, die Serie hielt zuletzt auch gegen Lugano Bestand. Als jedoch im Tessin am vergangenen Sonntag der Schlusspfiff erfolgte, hätte der Sieger aufgrund der Überlegenheit und der gegnerischen Strafraumbelagerung Luzern heissen müssen. «Wir müssen diesen Punkt akzeptieren. Aber wir wollen und brauchen Siege, und für die brauchen wir den Killerinstinkt im Strafraum des Gegners», sagte Luzerns Coach Mario Frick danach. «Dann müssen wir uns den Sieg, die drei Punkte, halt in St.Gallen holen.»

Siege müssen her

Es ist eine Devise, die sich die Luzerner für die kommenden Partien ohnehin auf die Fahne geschrieben haben: Siege müssen her, denn sie bringen die Frick-Mannschaft in dieser dicht gedrängten Tabellensituation vom Ranglistenende weg und nach vorne in Richtung Rang 2. Servette gewann am Mittwoch zwar das Nachtragsspiel auswärts in Winterthur mit 2:1 – doch der Rückstand von Luzern auf die Genfer beträgt lediglich sechs Punkte.

Ein Sieg in St.Gallen – wenn das nur so einfach wäre. Die Ostschweizer müssen am kommenden Sonntag im Kybunpark die 1:5-Auswärtsschlappe vom letzten Wochenende in Bern gegen die Young Boys wiedergutmachen. Zwar hatte diese Zeitung nur Lawrence Ati Zigi, Lukas Görtler und Jordi Quintillà eine Vier gegeben und alle anderen Spieler unterdurchschnittlich benotet. Doch die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler bot dem künftigen Schweizer Meister lange Zeit Paroli.

St.Gallen ging in Bern 1:0 in Führung, hatte zwei Lattenkopfbälle zu beklagen und einen Handspenalty gegen sich, der die Ostschweizer verärgerte. Zeidler sagte allerdings auch: «Ich halte fest – der YB-Sieg ist absolut verdient.»

Pascal Schürpf: Wie geht es für ihn weiter?

Pascal Schürpf, Offensivmotor auf der Flügelseite, im Sommer 34-jährig und noch im Unklaren darüber, ob die Zukunft «FCL» heissen wird, sagt vor dem Auftritt in St.Gallen:

«Wir müssen sehr clever agieren und sofort ins Spiel finden. Denn die Ostschweizer werden wie die Feuerwehr loslegen, mit viel Energie.»

Der FCL müsse, so Schürpf weiter, mit ebensolcher Energie dagegenhalten. Sie brachte die Frick-Mannschaft gegen die Young Boys (1:1) eindrücklich und teilweise gegen Lugano (1:1) auf den Platz.

Schürpf absolvierte bis Mitte dieser Woche ein reduziertes Training, weil er am Montagmorgen mit Kopfweh und grippalen Signalen aufgewacht war. «Wir müssen grausam parat sein», sagt er, und: «Wir werden mit hoher Intensität auftreten müssen.»

Schürpf ist auch eine Reizfigur

Die Frage geht in Luzern um, ob gar ein Unentschieden als Erfolg zu werten wäre. Schürpf, ebenso eine Klublegende der Zentralschweizer wie eine Reizfigur bei den Ostschweizer Fans, sagt: «Auf Unentschieden zu spielen, wäre die falsche Einstellung. Wir wollen sowieso immer gewinnen. Und mit dieser Einstellung müssen wir St.Gallen entgegentreten... sonst wird es enorm schwierig für uns.»