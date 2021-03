Fussball Der FC Luzern dominiert den FC Zürich lange – am Ende zittert sich der FCL zum Sieg Die ersten 70 Minuten des Spiels war der FC Luzern klar besser und führte nach einem frühen Doppelschlag. Der FCZ drückte nach dem Anschlusstreffer noch auf den Ausgleich – ohne Erfolg. Janick Wetterwald Aktualisiert 04.03.2021, 22.46 Uhr

Im strömenden Regen von Zürich beginnt die Partie für den FC Luzern perfekt. Es sind noch keine sechs Minuten gespielt, da führt das Team von Fabio Celestini mit 2:0. Dejan Sorgic trifft auf Vorlage von Martin Frydek mit dem Kopf – sein zehntes Saisontor. Louis Schaub erhöht kurze Zeit später – im Anschluss an eine schöne Kombination.

FCL-Kapitän Dejan Sorgic bejubelt seinen 10 Saisonstreffer. Bild: Martin Meienberger

Die Luzerner stehen im 4-4-2-System kompakt und lassen in der ersten Viertelstunde keine Chance für den FC Zürich zu. Nach einem Vorstoss von Fabian Rohner in der 18. Minute kommt zu ersten Mal leichte Gefahr auf vor dem Tor von Marius Müller.

Der FC Luzern dominiert die Partie, lässt den Ball gegen passive und fehlerhafte Zürcher gut laufen. Klare Torchancen erspielen sich die Gäste aber auch nicht mehr, Sorgic kommt nach rund 35. Minuten noch zu einer Abschlusschance nach einem Fehler in der FCZ-Verteidigung. Eine einseitige erste Halbzeit im Letzigrund endet 0:2.

Ratloser Antonio Marchesano vom FC Zürich – er und sein Team zeigten eine schwache erste Halbzeit gegen den FCL. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Heimteam beginnt etwas besser, hat mehr Ballbesitz als noch in den ersten 45 Minuten. Das liegt auch daran, dass sich der FCL etwas zurückzieht, weniger Druck macht auf die FCZ-Verteidiger. Kurz bevor eine Stunde gespielt ist, kommen die Zürcher zur ersten guten Torchance. Blaz Kramer kommt aus kurzer Distanz nach einer Flanke zum Abschluss – FCL-Goalie Müller pariert mit einer guten Reaktion.

Ein Aufreger in der sonst eher erreignisarmen zweiten Halbzeit ist der Ausraster von FCZ-Innenverteidiger Nathan nach einer gelben Karte. Er richtet böse Worte an einen Mitspieler und Schiedsrichter Alain Bieri zeigt ihm daraufhin zuerst die Gelb-Rote Karte. Die FCZ-Spieler reklamieren und am Ende bleibt Nathan auf dem Feld. Bieri hat seine Entscheidung zurückgenommen.

Das Team von Trainer Massimo Rizzo kommt in der Schlussphase besser auf, auch weil der FCL mehr Fehler macht im Aufbau. Der Anschlusstreffer durch Antonio Marchesano fällt etwas mehr als zehn Minuten vor dem Ende der Partie. Die Zürcher drücken auf den Ausgleich, doch der FC Luzern bringt den Sieg über die Zeit. Wichtiger Auswärtssieg für den FCL.

Die FCL-Startelf gegen Servette:

4. Minute – Tor FCL: Jordy Wehrmann mit einem überlegten Pass auf den links freistehenden Martin Frydek. Der Tscheche kann in Ruhe flanken und bringt den Ball perfekt zur Mitte, wo Dejan Sorgic mit dem Kopf vollstreckt. Es ist der zehnte Saisontreffer für Sorgic – der heute übrigens etwas überraschend die Kapitänsbinde im Team von Fabio Celestini trägt.

6. Minute – Tor FCL: Ibrahima Ndiaye mit einem Vorstoss über die linke Seite und dem Pass zur Mitte. Louis Schaub legt ab auf Filip Ugrinic, dessen Schuss geblockt wird. Der Ball kommt vor die Füsse von Schaub, der einschiebt zum 2:0 für den FCL.

18. Minute: FCL-Goalie Maris Müller mit seiner ersten wichtigen Tat. Er entschärft eine flache Hereingabe von Fabian Rohner.

34. Minute: Schlimmer Ballverlust des Zürcher Verteidigers Becir Omeragic. Schaub setzt danach Sorgic ein, der losziehen kann und aus 16 Metern abschliesst – über das Tor.

36. Minute: Der Zürcher Fabian Rohner kann sich auf der Seite durchsetzen und schliesst aus spitzem Winkel ab – ins Aussennetz.

40. Minute: Frydek mit einem guten Schuss vom linken Strafraumeck. Er zielt nur knapp am weiten Pfosten vorbei.

+ Pause +

58. Minute: Die erste gute Torchance für Zürich. Fidan Aliti mit der Flanke in den Strafraum, wo Marco Burch den FCZ-Angreifer Blaz Kramer nicht am Abschluss hindern kann. Müller im FCL-Tor mit einer starken Parade.

62. Minute: Assan Ceesay mit einem gefährlichen Abschluss, der nur knapp am weiten Pfosten vorbeischrammt. Nach dieser Aktion wechselt Celestini zum ersten Mal: Pascal Schürpf kommt für Varol Tasar ins Spiel.

65. Minute: Celestini wechselt zum zweiten Mal: Lucas Alves kommt in der Innenverteidigung für Marco Burch, der leicht angeschlagen scheint.

71. Minute: Nathan sieht nach einem Foul die gelbe Karte. Danach richtet er laute, böse Worte an seinen Mitspieler Wilfried Gnonto. Schiedsrichter Alain Bieri zeigt dem Brasilianer Gelb-Rot. Die Zürcher reklamieren und am Ende bleibt Nathan auf dem Feld – verwirrende Situation. Es scheint als hat Bieri seine Entscheidung nach den Einwänden der FCZ-Akteure revidiert.

79. Minute – Tor FC Zürich: Der eingewechselte Wilfried Gnonto mit der Hereingabe von rechts aussen. In der Mitte wirft sich Antonio Marchesano in den Ball und lenkt ihn ins Tor. Der Anschlusstreffer für das Heimteam.

89. Minute: FCL-Verteidiger Frydek noch mit einem Abschluss, der das Tor nur knapp verfehlt.

Alles anzeigen

Zürich – Luzern 1:2 (0:2)

Letzigrund. – Keine Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 4. Sorgic (Frydek) 0:1. 6. Schaub (Ugrinic) 0:2. 79. Marchesano (Gnonto) 1:2.

Zürich: Brecher; Wallner, Omeragic, Nathan, Aliti; H. Kryeziu (60. Seiler), Doumbia; Rohner (60. Gnonto), Marchesano, Ceesay; Kramer.

Luzern: Müller; Sidler, Knezevic, Burch (65. Lucas Alves), Frydek; Tasar (63. Schürpf), Wehrmann (84. Emini), Ugrinic, Ndiaye (84. Alounga); Schaub, Sorgic.

Bemerkungen: Zürich ohne Reichmuth, Sobiech, Tosin (alle verletzt). Luzern ohne Alabi, Binous, Ndenge, Schulz (alle verletzt).

Verwarnungen: 21. H. Kryeziu (Foul). 50. Rohner (Foul). 58. Doumbia (Foul). 64. Marchesano (Foul). 71. Nathan (Reklamieren). 88. Schürpf (Foul).

Am Sonntag empfängt der FCL in der Swissporarena den FC St.Gallen. Das Spielt beginnt um 16 Uhr. Im letzten Duell siegte der FCSG zuhause mit 2:1.