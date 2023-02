Streit um den FCL: Alpstaeg hat beim Stadion alles im Griff

FCL-Aktionärsstreit Bernhard Alpstaeg hat bei der Stadion AG nun alles im Griff Ob der FC Luzern die Lizenz für die kommende Saison erhält, hängt auch von der Unterschrift der Stadion Luzern AG ab – und somit von deren Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg. Der Swisspor-Patron hat letzte Woche dafür gesorgt, dass er bei der Stadion AG diesbezüglich alle Fäden in der Hand hält. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 13.02.2023, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was in normalen Zeiten wie eine Formalie klingen mag, hat im Zusammenhang mit dem Aktionärsstreit beim FC Luzern durchaus Brisanz: Die Stadion Luzern AG hat letzte Woche mittels Verwaltungsratsbeschluss ihre Unterschriftsberechtigung geändert. Wie unsere Zeitung erfahren hat, gilt neu nicht mehr nur die «Kollektivunterschrift zu zweien». Neu muss eine der beiden Unterschriften zwingend vom Verwaltungsratspräsidenten geleistet werden.

Bernhard Alpstaeg ist Mehrheitsaktionär der Stadion Luzern AG. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Januar 2023)

Dieser Verwaltungsratspräsident ist bei der Stadion AG Bernhard Alpstaeg, der 60 Prozent der Aktien besitzt und als Mehrheitseigner diese Änderung durchsetzen konnte. Ebenfalls im Verwaltungsrat sitzen Rosie Bitterli Mucha und Toni Bucher. Bitterli wurde von der Stadt Luzern in die Stiftung Fussballsport delegiert, für welche sie im Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG sitzt. Zur Verwaltungsratssitzung will sie sich nicht äussern. Ebenfalls eine «Kollektivunterschrift zu zweien» eingetragen ist im Handelsregister Richard Furrer. Der FCL-Finanzchef sitzt zwar nicht im Verwaltungsrat, vertritt aber die von Stefan Wolf präsidierte FCL Holding AG, die die restlichen 40 Prozent an der Stadion AG besitzt.

Ein «Alleingang» ohne Alpstaeg ist nicht mehr möglich

Konkret bedeutet diese Änderung, dass bei der Stadion AG nichts mehr ohne Bernhard Alpstaeg geht. Bislang wäre es zum Beispiel theoretisch möglich gewesen, dass Rosie Bitterli und FCL-Finanzchef Richard Furrer gemeinsam im Namen der Stadion Luzern AG das FCL-Gesuch für die Erteilung der Spiellizenz unterschreiben. Dieses Risiko hat Alpstaeg nun ausgeräumt. Neu geht das nur noch, wenn auch der Swisspor-Patron selbst seine Unterschrift daruntersetzt.

Die Swisspor-Arena. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 6. November 2011)

Stadtpräsident Züsli: «Unsere Sorge ist berechtigt»

Der Luzerner Stadtrat sieht die Gefahr, dass das Stadion im FCL-Machtkampf zwischen Bernhard Alpstaeg und der FCL-Führung um Präsident Wolf und Aktionär Josef Bieri zum Druckmittel wird. Er erwarte von allen Beteiligten, dass sie sich für den Fussballsport in Luzern einsetzen, schrieb er in einem Brief, der letzten Freitag veröffentlicht wurde. Darin forderte der Stadtrat Bernhard Alpstaeg auch dazu auf, die Unterschrift zu leisten, damit in Luzern weiterhin Profifussball möglich bleibe. Eine Weigerung würde die Stadt, die das Stadiongrundstück im Baurecht der Stadion Luzern AG überlassen hat, als Vertragsbruch werten.

Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli bestätigte am Montag gegenüber unserer Zeitung auf Anfrage die geänderte Unterschriftsberechtigung. Die Regelung sei grundsätzlich Sache der Stadion Luzern AG und sie sei auch nicht Anlass für den Brief des Stadtrates gewesen. «Aber es ist ein weiteres Indiz, weshalb die Sorge des Stadtrates in Bezug auf das Lizenzierungsverfahren des FC Luzern für die Swiss Football League berechtigt ist.»

Alpstaeg: Noch kein Entscheid in der Lizenz-Frage

Bernhard Alpstaegs Sprecher Sacha Wigdorovits bestätigt auf Anfrage die Änderung der Unterschriftsberechtigung. «Herr Alpstaeg wollte damit sicherstellen, dass in der Stadion Luzern AG, die ihm zu 60 Prozent gehört, wichtige Entscheide nur mit seinem Einverständnis gefällt werden können.» Dies gelte auch für die Lizenz-Frage. «Diesbezüglich ist aber noch kein Entscheid gefallen – weder im positiven noch im negativen Sinne.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen