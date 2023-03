FCL-Streit: Alpstaeg-Sprecher verteidigt Kündigungs-Ausssage

FCL-Aktionärsstreit Alpstaeg-Sprecher Wigdorovits: «Ob das tatsächlich eine Drohung ist, darüber könnte man sich streiten» Im FCL-Aktionärsstreit sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Das Alpstaeg-Lager attackiert den FCL-Vorstand nun erneut heftig und erklärt, weshalb die mögliche Aufkündigung des Stadion-Mietvertrags keine Drohung ist. Interview: Cyril Aregger Jetzt kommentieren 14.03.2023, 19.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie haben ein Schiedsverfahren angeregt, um den Aktionärsstreit beim FC Luzern zu klären. Weshalb?

Sacha Wigdorovits: Wir unterstützen diese Idee. Aber ich muss klarstellen: Der Vorschlag kommt nicht von uns, sondern von Claudius Schäfer, dem CEO der Swiss Football League. Er hat diese Idee am runden Tisch mit der Stadt Luzern und dem FCL-Vorstand vorgebracht, um die leidige 52-Prozent-Frage endlich zu klären.

Sacha Wigdorovits, Sprecher von FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. 12. 2022)

Wie soll dieses Schiedsverfahren konkret ablaufen?

Wir plädierten für ein schnelles, so genanntes «Fast Track»-Verfahren. So sollte man innert drei Monaten zu einem bindenden Entscheid kommen. Dabei bestimmen beide Parteien, also Bernhard Alpstaeg und der FCL-Verwaltungsrat, je einen Schiedsrichter. Gemeinsam ernennen die einen «Ombudsmann», einen Juristen, der das Verfahren dann führt. Wir hätten als Standort des Verfahrens Bern ausgewählt, ein «neutrales» Terrain.

Dazu wird es nun aber nicht kommen, wie der FCL-Verwaltungsrat am Montag klar gemacht hat.

Das zeigt, dass es dem Verwaltungsrat gar nicht um den FCL geht. Sonst wäre ihm an einem schnellen Entscheid über die Eigentümerfrage gelegen. Ihm geht es nur darum, weiter an der Macht zu bleiben. Er weiss, dass das nach einem Schiedsverfahren vorbei wäre.

Den FCL-Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf und FCL-Aktionär Josef Bieri stört am Schiedsverfahren unter anderem, dass auf Wunsch von Bernhard Alpstaeg keine Zeugen zugelassen werden sollen.

Das ist eine faule Ausrede. Wir haben ja gar nie über die genauen Modalitäten des Verfahrens gesprochen, da die grundsätzliche Antwort des FCL-Verwaltungsrates noch ausstand. Über die Einvernahme von Zeugen hätte man ja reden können.

Weiter kritisiert der FCL, Bernhard Alpstaeg verknüpfe die Schlichtungsverhandlung mit dem Stadion, er mache die Unterschrift unter den Lizenzpapieren von der Durchführung des Schlichtungsverfahren abhängig, drohe im Brief an die Lizenzkommission gar mit einer Kündigung des Mietvertrags.

Der FCL-Verwaltungsrat lenkt auch hier wieder einmal ab. Die Idee des Schiedsverfahrens ist ja genau, dass es eine schnelle Lösung gibt – dann müssen wir uns über den Rest gar nicht mehr unterhalten. Auch nicht über die Klage beim Bezirksgericht zur Wiederherstellung von Herrn Alpstaegs 52%-Aktienpakets.

Im Brief an die Lizenzkommission, der unserer Zeitung vorliegt, heisst es, Herr Alpstaeg behalte sich «ausdrücklich vor, den Vertrag über die Nutzung des Stadions aufzuheben» wenn der FCL die Konfliktlösung via Schiedsverfahren ausschlage. Das ist keine Drohung?

Ob der Wortlaut der betreffenden, aus dem Kontext herausgerissenen Passage tatsächlich eine Drohung ist, darüber könnte man sich streiten. Aber darum geht es gar nicht.

Worum denn?

Es geht darum, dass diese Passage aus einem Schreiben an die Lizenzkommission der Swiss Football League stammt. Nicht aus einem Schreiben an den Verwaltungsrat der FCL Holding. Schon allein deshalb ist sie keine Drohung, denn wie hätte Herr Alpstaeg der Swiss Football League drohen wollen? Und wie soll ein Brief an die SFL eine Bedrohung des Verwaltungsrates darstellen? Das wäre nur der Fall gewesen, wenn Herr Alpstaeg dem VR selber eine Kündigung des Mietvertrages angedroht hätte. Das hat er aber nicht.

Der FCL-Vorstand wirft Bernhard Alpstaeg auch vor, er gefährde mit seinem erneuten Schreiben an die Lizenzkommission die Existenz des Klubs.

Auch hier werden Tatsachen verdreht: Herr Alpstaeg will doch dem FCL nicht schaden. Er hat in den letzten Jahren über 23 Millionen Franken in den FCL und sein Umfeld investiert. Hier geht es um etwas ganz Anderes.

Um was?

Herr Alpstaeg ist rechtmässiger Besitzer von 52 Prozent der Aktien der FCL Holding. Das steht nicht nur für uns fest, sondern auch für renommierte Juristen wie den Wirtschaftsprofessor Peter Nobel, und so werden es auch die Gerichte sehen. Nun weist er die Kommission auf die laufenden Streitigkeiten hin. Denn im Falle von tiefgreifenden Veränderungen bei den Besitzverhältnissen eines Klubs ist die Liga gemäss Reglement verpflichtet, dies zu untersuchen.

Wenn die Liga dazu verpflichtet ist, weshalb muss das noch in einem Brief festgehalten werden?

Damit sie um eine Untersuchung nicht herumkommt. Zudem will Herr Alpstaeg im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens Einblick in die Bücher des FCL erhalten. Dies wurde ihm vom FCL-Verwaltungsrat verweigert. Ein unglaublicher Vorgang gegenüber ihm als Mehrheitsaktionär.

Auch ohne Einblick sehen Sie den FCL vor dem finanziellen Kollaps. Weshalb?

Man muss sich bloss den letzten Geschäftsbericht anschauen. Der FCL hat ein negatives Eigenkapital in der Höhe von fast 665 000 Franken. Ein «normales» KMU müsste da den Laden schon längst schliessen.

Dem gegenüber stehen gut 5 Millionen Franken Darlehen mit Rangrücktritt. Dadurch wird das negative Eigenkapital gedeckt.

Das ist so – aber auch das wird bald nicht mehr reichen. Vor zwei Jahren nach dem Kapitalschnitt zahlten die Aktionäre 6,6 Millionen Franken neues Aktienkapital ein – mehr als die Hälfte davon kam von Bernhard Alpstaeg. Dieses Geld ist nun bereits wieder weg, weil der jetzige Verwaltungsrat unfähig ist. Andere Vereine wie St. Gallen machten in diesen Jahren – trotz Corona – Gewinn. Die Mitteilung vom Montag war ein weiterer, untauglicher Versuch des Verwaltungsrates, von seinem Versagen abzulenken.

Muss FCL-Juweil Ardon Jashari unter Wert verkauft werden? Bernhard Alpstaegs Sprecher vermutet das. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. 2. 2023)

In FCL-Kreisen rechnet man im laufenden Geschäftsjahr auch mit einem positiven Abschluss – dank Transfers und steigenden Zuschauerzahlen.

Da bin ich gespannt. Klar kann ein Verkauf von Ardon Jashari Geld einbringen. Aber auch die potenziellen Käufer wissen, wie es finanziell um den FCL steht. Das wird den Preis drücken. Und die erfreulicherweise leicht steigenden Zuschauerzahlen allein reissen den FCL nicht aus seinem finanziellen Elend.