FCL-Aktionärsstreit «Es war ein Fehler» – jetzt redet Bernhard Alpstaeg Im Machtkampf beim FC Luzern meldet sich nun endlich Bernhard Alpstaeg zu Wort. Für ihn gibt es nur eine Lösung, wenn er seine Mehrheit am Klub zurückerhält.

Bernhard Alpstaeg und Sacha Wigdorovits (im Vordergrund) im Gespräch mit unserer Zeitung. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 9. Januar 2023)

Als erstes will sich FCL-Mitbesitzer Bernhard Alpstaeg erklären. Ein Papier liegt vor ihm auf dem Tisch, darauf stehen die wichtigsten Aussagen Punkt für Punkt. Mit am Tisch im Luzerner Hotel Schweizerhof sitzt Sascha Wigdorovits, seit Dezember der neue Kommunikationsberater des 77-jährigen Swisspor-Patrons, schweizweit bekannt als erfahrener Krisenkommunikator. Subito wird klar, dass der Wind in Sachen Auskünften gedreht hat: Man wolle nun sukzessive in der Öffentlichkeit klarstellen, wie sich die Situation aus der Sicht des Aktionärs zeige.

Der strategisch-kommunikative Fokus liegt klar auf den Finanzen und den Ereignissen vom 21. Dezember: An der Aktionärsversammlung wurde Bernhard Alpstaeg mit der Streichung seines 25-prozentigen Anteils von Walter Stierli aus dem FCL-Aktienbuch sowie mit der Einreichung einer Strafanzeige konfrontiert. Gegen 80 neue Kleinaktionäre waren vor Ort im «Schützenhaus» und stellten sich gegen Alpstaeg. Dieser für den vormaligen Mehrheitsaktionär mit seinem 52-Prozent-Anteil überraschende Coup stellte ihn komplett bloss. Die Ereignisse und Aussagen von Bernhard Alpstaeg bis dorthin werden von diesem und Sascha Wigdorovits bei den wiederholten Nachfragen marginalisiert. Sein Sprecher ist es auch, der über weite Strecken Auskunft gibt.

Sie wollen sich erklären.

Bernhard Alpstaeg: Ein schöner Tag ist es dann, wenn der FCL zwei, drei Tore geschossen hat und ich das bei einer Zigarre auf der Terrasse geniessen kann. Das Interview im «Blick» würde ich nicht mehr so machen, das war ein Fehler. Ziel ist es, dass es dem FCL gut geht. Ich will nicht einen Haufen Geld verdienen mit dem Klub, aber auch nicht verlieren.

War der 21. Dezember, die FCL-Generalversammlung, der schlimmste Tag Ihres Lebens?

Ich kam mir vor wie beim jüngsten Gericht, war danach niedergeschlagen. Aber nur kurz. Denn mit dieser Inszenierung an der Generalversammlung hat der Verwaltungsrat die rote Linie überschritten. Das heisst für mich: «Jetzt erst recht!»

Sie haben nicht mit so einer Aktion gerechnet?

Nein, überhaupt nicht. Am Morgen des 21. hat mich Präsident Stefan Wolf per Mail eingeladen, vor der GV noch einige Punkte der Traktandenliste zu besprechen. An dieser Sitzung um 17.30 Uhr wurde mir dann eröffnet, dass mein 25-Prozent-Aktienpaket aus dem Aktienbuch gestrichen werde und dass der Verwaltungsrat eine Strafanzeige gegen mich einreichen werde. Deshalb habe ich Walter Stierli geholt, den vorherigen Besitzer des Aktienpakets. Aber ihm, dem Ehrenpräsidenten, wurde dann ja der Zutritt zur GV verweigert.

Streitpunkt ist das Aktienpaket. Der FCL-Verwaltungsrat ist der Meinung, diese 25 Prozent sei unrechtmässig in Ihrem Besitz gewesen, Sie sagen, alles sei rechtens.

Das ist es auch! Die Aktionäre haben das mehrmals bestätigt. Erstmals 2019. Auch ein unabhängiger Gutachter hat das bestätigt. Und im Jahresbericht 2021 steht explizit, dass der Aktionärsstreit beigelegt sei.

Diese Bestätigungen seien nur unter Druck zustande gekommen.

Das ist doch Unsinn. Für solche Behauptungen möchte ich Beweise sehen.

Sie hätten unter anderem gedroht, dem FCL den Geldhahn zuzudrehen kurz vor der Lizenzvergabe. In Korrespondenzen haben Sie wiederholt mit Geldstopp gedroht.

Das sind doch keine Drohungen! In der Geschäftswelt ist das gang und gäbe: «Hilfst Du mir, helfe ich Dir.» Das wird mir auch nicht zum Vorwurf gemacht. Mir wird fälschlicherweise vorgeworfen, ich hätte die anderen Aktionäre persönlich bedroht. Aber solche Drohungen gab es nie – genauso wenig wie den Einsatz eines Privatdetektivs.

Der Anwalt der FCL Holding hat 2019 also öffentlich gelogen? Wieso sollte er das getan haben?

Das müssen sie ihn fragen. Ich würde nicht sagen gelogen. Aber was er behauptete, stimmte nicht.

Sie sehen der Anzeige also gelassen entgegen?

Ja. Ich frage mich, was mir da konkret vorgeworfen werden soll – und ob die Anzeige tatsächlich eingereicht wurde. Denn bislang habe ich diesbezüglich noch nichts gehört.

Wo sehen Sie Ihren Anteil an der verfahrenen Situation? Diese eskalierte nach Ihrem «Blick»-Interview Anfang Oktober, in dem Sie die Führung, vor allem Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, hart attackierten.

Das war ein Fehler, die Angriffe auf einzelne Personen waren falsch. Ich rede halt wie ein Bauer. Das hätte nie so gedruckt werden sollen. Die weitere Eskalation ist aber ganz dem Verwaltungsrat zuzuschreiben wegen dem 21. Dezember.

Haben Sie sich nach diesem Interview bei Meyer und Wolf gemeldet?

Nein. Und ich habe auch sonst geschwiegen, weil die Situation nicht eskalieren sollte.

Mit Ihrem Schweigen haben Sie die Unruhe aber noch befördert.

Das sehe ich anders. Der Verwaltungsrat hat nur auf einen Grund gewartet, um es eskalieren zu lassen. Eben an der GV. Was er an der GV dann veranstaltet hat, das war inakzeptabel. Und kein Fehler, den ich begangen haben soll, rechtfertigt dies.

Ein Konfliktpunkt war schon vor «Blick» die von Ihnen gegründete Beratungsfirma.

Ich wollte damit doch kein Geld verdienen. Im Gegenteil. Ich wollte damit junge Spieler und deren Familie unterstützen. So, wie ich das bei unserem Nationalspieler Ardon Jashari auf privater Ebene getan habe. Ich gebe aber zu, der Firmenzweck ist falsch formuliert.

Aber Sie hätten wissen müssen, dass die Spielerberatung eines Klubbesitzers im Widerspruch steht zum Reglement der Liga.

Die Diskussion ist sowieso hinfällig: Die Firma war nie aktiv und wird es auch nicht werden.

Sprechen wir über den FCL. Es droht ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Ihnen und dem FCL-Verwaltungsrat. Übersteht das der Klub?

Nein. Ein solcher Rechtsstreit bedroht die Existenz des FCL. Aber der Klub ist auch so schon ein Sanierungsfall und in seiner Existenz unmittelbar bedroht.

Sanierungsfall? Wie kommen Sie zur Einschätzung?

Für das Lizenzgesuch braucht es bis Anfang März die Zusage über 5 Millionen Franken. Für die kommenden zwei Saisons wird mit einem Defizit von 32,8 Millionen Franken gerechnet!

Zur Einbettung: Bernhard Alpstaeg nimmt damit Bezug auf ein Schreiben zur FCL-Finanzlage, datiert vom 24. November 2022 (liegt der Redaktion vor), das von einer Anwaltskanzlei im Auftrag der FCL Holding AG an den Mehrheitsaktionär geschickt wurde. Darin ist die Rede davon, dass bis zur Saison 2024/25 dem FCL kumuliert 32,8 Millionen Franken fehlen werden. Fünf bis acht Millionen sollen auf das Konto von Bernhard Alpstaeg gehen. Der amtierende VR stellt sich auf den Punkt, man habe damit aufzeigen und prognostizieren wollen, was passiert, wenn es zu einem «FC Alpstaeg» käme. Für Alpstaeg wiederum – «Andere Zahlen liegen mir nicht vor!» – ist es Ausdruck davon, dass der VR Misswirtschaft betreibt, der FCL finanziell angeschlagen sei.

Sehen Sie eine mögliche Lösung?

Ich bin weiter bereit, mich finanziell zu engagieren. Aber dafür muss ich erst wieder im Besitz meines gesamten Aktienpakets von 52 Prozent sein.

Ist das ein Angebot an den Vorstand?

Ja. Er soll die Streichung meiner 25 Prozent rückgängig machen und die Anzeige zurückziehen. Im Gegenzug werde ich auch keine rechtlichen Schritte einleiten. Dann können wir den FCL fit machen für die Zukunft.

Die FCL-Mehrheit zu besitzen ist für Sie wichtig. War das schon Ihr Plan zusammen mit Walter Stierli?

Ja, das war so abgemacht.

Und wenn sie Ihre 25 Prozent nicht bald zurückerhalten?

Dann gibt es von mir auch keine Unterstützung. Die aktuelle Führung soll dann die Löcher stopfen. Aber ich zweifle, dass ihr das gelingt.

Nehmen wir an, der Verwaltungsrat geht auf Ihren Vorschlag ein. Wie geht es dann weiter?

Es braucht eine saubere Auslegeordnung. Finanziell, organisatorisch, sportlich, personell. Dann müssen wir ein entsprechendes Geschäftsmodell anschauen und einen passenden Businessplan entwickeln. Mit allem, was dazu gehört, also auch den richtigen Strukturen und den richtigen Leuten. Eventuell auch mit zusätzlichen Geldgebern. Ich habe einen Plan, wie man dazu vorgehen muss.

Schweben Ihnen personelle Änderungen vor? Was ist mit Sportchef Remo Meyer?

Im Moment geht es darum, Mittel und Wege zu suchen, um das Finanzloch von 32.8 Millionen zu stopfen.

Das heisst, Sie würden mit dem aktuellen Team weiter machen?

Wie gesagt: Erst die Auslegeordnung und dann einen guten Plan, um den FCL zu stabilisieren. Dann muss man intern und extern schauen, wer geeignet ist, diesen umzusetzen. Auch im jetzigen Verwaltungsrat hat es Mitglieder, mit denen ich mir trotz allem, was vorgefallen ist, eine weitere Zusammenarbeit vorstellen könnte.

Wo wollen Sie den FCL sportlich sehen, falls Sie wieder die Macht besitzen?

Der FCL gehört zwischen die Ränge 4 bis 6. Und er soll weiter Innerschweizerisch geprägt sein.

Im Herbst sprachen Sie noch von einem Spitzenteam, mit internationalen Ambitionen.

Das ist wohl unrealistisch.

Die Fans stehen nicht auf Ihrer Seite. Wie überzeugen Sie sie von Ihren Plänen?

Ich werde mit ihnen das Gespräch suchen, sie sind Fehlinformationen aufgesessen. Ich möchte auch, dass ihre Stimme im Klub besser gehört wird.

Die Supporter wollen keinen Mehrheitsaktionär, der den Klub wie eine Firma führt.

Der FCL gehört als Innerschweizer Institution in gewisser Weise allen. Aber als AG ist er eine Firma, die wirtschaftlich geführt werden muss. Und da er zu 52 Prozent mir gehört, will ich da mitbestimmen.

