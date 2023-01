Bernhard Alpstaeg trifft sich mit den FCL-Fans

FCL-Aktionärsstreit «Herr Alpstaeg hat klar und deutlich abgelehnt» Im FCL-Machtkampf steht die Mehrheit der Fans auf Seite des Verwaltungsrats und von Josef Bieri. Konkurrent Bernhard Alpstaeg versucht dies zu ändern. Doch ein Angebot der Fans lehnte er ab. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 19.01.2023, 16.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Fans unterstützen die Bewegung «Zäme meh als 52%», die keinen Mehrheitsaktionär beim FCL mehr will. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Zu sagen, Bernhard Alpstaeg sei bei den Fans des FC Luzern umstritten, ist eine Untertreibung. Die grosse Mehrheit will keinen Mehrheitsaktionär mehr, der über die Geschicke des Klubs alleine entscheidet. Zahlreiche Kundgebungen im und um das Stadion zeugen davon, ebenso wie die über 19’000 Unterstützer von «Zäme meh als 52%». Diese Bewegung fordert auch die bessere Mitsprache der Fans – ein Anliegen, das jetzt auch der von ihr bekämpfte Bernhard Alpstaeg aufnimmt.

Nun hat er Vertreter von Fangruppierungen und -organisationen zu einem Dialog eingeladen. Organisiert wurde das Fantreffen, das am Mittwochabend stattgefunden hat, vom Luzerner alt Stadtrat Ruedi Meier und Rosie Bitterli Mucha, die unter anderem Verwaltungsrätin der Stadion Luzern AG ist. Meier stellte die Kontakte zu den Fans her, lud diese zum Gespräch mit Bernhard Alpstaeg, dessen Tochter Giulia und Medienberater Sacha Wigdorovits. Ihnen gegenüber sassen drei Vertreter von «Zäme meh als 52%».

Das Gespräch, das im «Radisson» beim Bahnhof Luzern stattgefunden hat, sei «konstruktiv, sachlich und angenehm» verlaufen, sagt Sacha Wigdorovits. Eine Einschätzung, die auch von den Fanvertretern mehrheitlich geteilt wird.

Die Alpstaeg-Seite hofft auf einen Meinungsumschwung bei den Fans

Das Ziel der Alpstaeg-Seite sei es gewesen, «den Fanvertretern seine Beweggründe und Überzeugung darzulegen und zu erklären, wie er den FCL vor dem wirtschaftlichen Aus retten will», erklärt Wigdorovits. Dahinter steckt auch eine Strategie, bestätigt Alpstaegs Sprecher: «Die Fans sind neben der Mannschaft und den Geldgebern die wichtigste Säule des Vereins. Deshalb sind sie für uns wichtig.»

Wigdorovits und Alpstaeg sind aber realistisch genug, um nicht zu erwarten, dass die Fans nun plötzlich und geschlossen vom Bieri- ins Alpstaeg-Lager wechseln. «Natürlich ist ihre Skepsis gross, nach allem, was passiert ist», räumt Wigdorovits ein. «Aber wir wollten mit ihnen einmal in Ruhe und direkt reden. Vielleicht bewirkt das ja beim Einen oder der Anderen einen Meinungsumschwung. Zu 100 Prozent werden wir niemanden auf Anhieb überzeugen können – aber wir müssen ja irgendwann damit anfangen.»

Bernhard Alpstaeg lehnt Angebot der Fans ab

Bernhard Alpstaeg hat sich mit den Fans getroffen.

Zu einem Meinungsumschwung hat das rund eineinhalbstündige Gespräch bei den Fans definitiv nicht geführt. «Wir sind an einer konstruktiven Lösung interessiert, das zeigten wir auch mit der Teilnahme am Gespräch», so Henrik Belden. Der Luzerner Sänger ist Medienverantwortlicher von «Zäme meh als 52%» und nahm selber am Gespräch teil. «Aber wir erwarten auch von der anderen Seite Kompromissbereitschaft. Und davon war leider nichts zu spüren.» Konkret geht es den Fans darum, dass das Mehrheitsaktionärssystem beim FCL der Vergangenheit angehören soll – doch davon will Bernhard Alpstaeg nichts wissen.

Für Belden und «Zäme meh als 52%» ist das aber ein zentraler Punkt: «Mit einem Mehrheitsaktionär werden die Fans nie etwas zu sagen haben – auch wenn Herr Alpstaeg nun verspricht, dass die Fans eine institutionalisierte Stimme bekommen sollen: Am Ende würde nur der Mehrheitsaktionär entscheiden. Und genau dieses Mehrheitsaktionär-Modell wollen wir nicht.» Deshalb habe man Bernhard Alpstaeg auch ein Kaufangebot für das 25-Prozent-Aktienpaket unterbreitet. 500’000 Franken wollten ihm die Fans dafür bezahlen. Belden: «Herr Alpstaeg hat klar und deutlich abgelehnt.»

Der Luzerner Musiker Henrik Belden ist ein grosser FCL-Fan und engagiert sich als Medienverantwortlicher in der Bewegung «Zäme meh als 52%». HENRIK BELDEN & USL - Met em blau-wiisse Schal

Ob in diese, für die Fans wichtigen, Angelegenheit Bewegung kommen wird, ist äusserst fraglich. Denn Sacha Wigdorovits bekräftigt: «Herr Alpstaeg ist nicht bereit, sich von einem Teil seiner 52 Prozent Aktien zu trennen.» Dennoch wolle man «möglichst bald» weitere Gespräche mit den Fans führen. Henrik Belden setzt hinter weitere Gespräche jedoch ein grosses Fragezeichen: «Solange sich bei der Mehrheitsaktionärsfrage nichts bewegt und die Kompromissbereitschaft gänzlich fehlt, sind weitere Gespräche eigentlich bloss tote Zeit.»

Ruedi Meier Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. April 2022) Alt Stadtrat hofft auf weitere Gespräche Dass alt Stadtrat Ruedi Meier zusammen mit Rosie Bitterli Mucha eine Mittlerrolle zwischen Bernhard Alpstaeg und den Fans einnimmt, erstaunt auf den ersten Blick. Schliesslich war er an der Generalversammlung der FCL Holding AG am 21. Dezember 2022 einer der über 60 Neu-Aktionäre im «Team Bieri».

Meier selber sieht sich jedoch keinem Lager zugehörig. «Ich war am 21. Dezember zusammen mit alt Stadtpräsident Urs W. Studer an der Generalversammlung. Die Aktien haben wir zwar von Josef Bieri gekauft, wir sind ihm deshalb aber in keinster Weise verpflichtet. Wir sahen uns an der GV als Vertretung des damaligen Stadtrates, der für die Entwicklung auf der Allmend zuständig war.» Deshalb habe er an der GV auch versucht, mit seiner Wortmeldung «etwas Sachlichkeit und Perspektive in die Diskussion zu bringen». Meier plädierte damals für einen runden Tisch mit dem Verwaltungsrat und Bernhard Alpstaeg. Dazu ist es bislang nicht gekommen, dafür aber zum Dialog Alpstaegs mit den Fans.

Meier, dessen Engagement wie dasjenige von Rosie Bitterli Mucha ehrenamtlich ist, hofft auf weitere Gespräche mit den Fans: «Es ist nur schon wichtig, dass man sich zuhört. Bis Lösungen gefunden werden, kann es auch mal seine Zeit dauern.» (ca)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen