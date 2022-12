FCL-Aktionärsstreit Bernhard Alpstaeg gegen Josef Bieri: Das müssen Sie über die FCL-GV wissen Am Mittwoch findet die ordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Showdown zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und Mitaktionär Josef Bieri finden Sie hier. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 20.12.2022, 12.02 Uhr

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (links) und Mitaktionär Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Zweiter Anlauf für den Showdown beim FC Luzern: Am Mittwoch, 21. Dezember, treffen die Kontrahenten im Machtkampf an der Generalversammlung der FCL Holding AG wieder aufeinander. Bernhard Alpstaeg, seines Zeichens Mehrheitsaktionär und im Besitz von 52 Prozent der FCL-Anteilscheine und Minderheitsaktionär Josef Bieri (48 Prozent). Alpstaeg will Sportchef Remo Meyer gegen den Willen des Verwaltungsrates um Präsident Stefan Wolf entfernen. Deshalb will der Swisspor-Patron nun gleich den gesamten Verwaltungsrat absetzen. Josef Bieri hat sich klar auf die Seite der Klubführung und gegen Mitaktionär Alpstaeg gestellt.

Weshalb findet die GV so kurz vor den Festtagen statt?

Die FCL Holding AG führt ihre ordentliche Generalversammlung durch. Diese muss gemäss Obligationenrecht innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt werden. Beim FCL wird das Geschäftsjahr Ende Juni abgeschlossen, es ist also höchste Zeit für die Durchführung. Würde die GV nicht fristgerecht durchgeführt, hiesse das aber nicht zwingend, dass der FC Luzern ohne Verwaltungsrat dastünde. Da ein Erhalt der Handlungsfähigkeit vorgeht, könnte der VR auch bis zum Ende einer verspätet stattfindenden GV im Amt bleiben. Ausser, die Einberufung wurde absichtlich hinausgezögert, um die Amtszeitbegrenzung zu umgehen.

Was steht auf der Traktandenliste?

Die Liste ist nicht öffentlich. Allerdings ist klar, dass neben den «normalen» Traktanden wie der Genehmigung der Jahresrechnung auch die umstrittenen Punkte wie die Absetzung des gesamten Verwaltungsrates auf der Tagesordnung stehen werden.

Wird sich Bernhard Alpstaeg durchsetzen?

Derzeit sieht es stark danach aus. Alpstaeg wird sich selber als neuen Präsidenten und Verwaltungsrat wählen. Die Tage des missliebigen Sportchefs Remo Meyer wären damit gezählt, Alpstaeg könnte alle Positionen im Klub mit Personal nach seinem Geschmack bestücken.

Bernhard Alpstaeg (links) und Josef Bieri haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Was geschah mit dem Antrag auf Erlass von vorsorglichen Massnahmen, den Minderheitsaktionär Josef Bieri beim Bezirksgericht Luzern eingereicht hat?

Das Gesuch bezog sich nur auf die Aussetzung der ausserordentlichen GV vom 3. November. Am 21. Dezember wird nun die reguläre GV durchgeführt. Auf diese hat der Antrag keinen Einfluss.

Das heisst, dieser Antrag hat nichts gebracht?

Man könnte es so sehen. Denn am 21. Dezember kann Bernhard Alpstaeg die Absetzung des Verwaltungsrates fordern und dürfte diese danach auch Kraft seiner Aktienmehrheit bei der Abstimmung bestätigen. Allerdings hat der Antrag aber auf jeden Fall den Machtwechsel beim FC Luzern hinausgezögert. Ob diese zusätzliche Zeit im Lager von Josef Bieri genutzt werden konnte, um irgendwelche Abwehrmassnahmen oder -strategien zu entwickeln, dürfte sich erst am 21. Dezember zeigen.

Was ist für Josef Bieri juristisch möglich?

Beschlüsse der GV können innerhalb einer Frist von zwei Monaten angefochten werden. Das gilt im vorliegenden Fall beispielsweise auch für die Abwahl des Verwaltungsrates respektive dessen Neuwahl. Aus dem Umfeld der FCL-Klubführung war zu hören, dass man sich genauer anschaue, wie Bernhard Alpstaeg zu seiner Aktienmehrheit gekommen ist. Konkret geht es um Alpstaegs Kauf des Aktienpakets von Ehrenpräsident Walter Stierli. Hier steht beispielsweise der Vorwurf im Raum, dass bei diesem Verkauf damals das Vorverkaufsrecht der übrigen FCL-Aktionäre übergangen wurde. Könnte die Bieri-Seite aufzeigen, dass bei diesem Deal, bei dem es um 26 Prozent der FCL-Aktien ging, nicht alles rechtens zuging, wäre das ein Ansatz für eine Anfechtung.

Was sagen die Hauptbeteiligten?

Nichts. Sowohl Bernhard Alpstaeg wie auch Josef Bieri wollten vor der GV keine Stellung nehmen. Auch der FCL-Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf hüllt sich vor der Versammlung in Schweigen. Allgemein herrscht rund um den FCL derzeit eine gespannte Ruhe – kein Vergleich zur aufgeregten Stimmung vor dem 3. November.

Ist die Generalversammlung öffentlich?

Nein. Nicht einmal der Ort der Generalversammlung wird offiziell bekanntgegeben. Mutmassungen, wonach die GV im Restaurant Schützenhaus vor dem Stadion stattfinden, sind nicht bestätigt. Das war bei der kurzfristig abgesagten ausserordentlichen GV noch anders. Für den 3. November waren auch Medienvertreter eingeladen. Unklar ist diesmal auch, ob die Öffentlichkeit bereits am Mittwochabend über den Ausgang der Generalversammlung informiert wird. Es ist gut möglich, dass der Ausgang erst am Donnerstag offiziell bekanntgegeben wird.

