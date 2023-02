Bernhard Alpstaeg lässt den FCL bei Stadionfrage weiter zappeln

FCL-Aktionärsstreit Stadionfrage: Bernhard Alpstaeg lässt den FC Luzern weiter zappeln Der FCL wartet weiter auf die Bestätigung, dass er auch nächste Saison in der Swisspor-Arena spielen kann. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 22.02.2023, 18.51 Uhr

Welche Spielstätte steht dem FC Luzern in der kommenden Saison zur Verfügung? Diese Frage ist weiterhin nicht geklärt. Die Unterschrift der Stadion Luzern AG mit Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg fehlt nach wie vor unter den Lizenzierungsdokumenten, die der Klub bis am 2. März bei der Swiss Football League (SFL) einreichen muss.

Die Swisspor-Arena bei Nacht: Wird der FC Luzern auch nächste Saison hier seine Spiele austragen? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

Gemäss Recherchen unserer Zeitung hat die FCL Holding AG um Präsident Stefan Wolf der Stadion Luzern AG für die Unterschrift eine Frist bis zum 15. Februar gesetzt. Da diese ohne Resultat verstrich, wurde die Frist um eine Woche verlängert. Doch bis Mittwochabend sei noch keine Unterschrift eingetroffen, wie der FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl auf Anfrage erklärt.

Bernhard Alpstaeg, Mehrheitsaktionär der Stadion Luzern AG und FCL-Aktionär. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Januar 2023)

Das dürfte vorerst auch so bleiben. Denn Bernhard Alpstaegs Sprecher Sacha Wigdorovits erklärt auf Anfrage, dass es in der Stadionfrage «nichts Neues» gebe.

Damit nutzt Bernhard Alpstaeg seine 60-Prozent-Mehrheit an der Stadion Luzern AG im Machtkampf mit der FCL-Führung um Präsident Wolf und Vizepräsident Josef Bieri. Der Vorstand der FCL Holding AG hat Bernhard Alpstaeg an der Generalversammlung vom 21. Dezember gut die Hälfte seiner Aktien aus dem Aktienbuch gestrichen und den Mehrheitsaktionär so zum Minderheitsaktionär gemacht. Die FCL-Führung begründet diesen Schritt damit, dass Alpstaeg diesen Teil der Aktien, die sogenannten «Stierli-Aktien», unrechtmässig erworben habe. Alpstaeg bestreitet dies. Der Fall wird derzeit von der Luzerner Staatsanwaltschaft geprüft.

Alternative Spielorte sind derzeit kein Thema

Was geschähe, sollte Bernhard Alpstaeg sein Stadion nicht als FCL-Spielstätte bei der SFL bestätigen? «Wir werden die Lizenzeingabe auf jeden Fall ganz regulär durchführen und der SFL bis am 2. März unser Dossier übergeben», sagt Markus Krienbühl. Man wolle im Falle eines Falles gemeinsam mit der Liga eine Lösung finden. Erhielte der FCL anders als in den letzten Jahren die Super-League-Lizenz erst im zweiten Anlauf, wäre dies vor allem ein Imageschaden. Gespräche über mögliche alternative Spielorte seien bislang noch keine geführt worden, betont Krienbühl. «Wir setzen alles daran, auf der Allmend zu spielen. Das ist unsere Heimat, hier gehören wir hin.»

Sollte der FCL doch ins Exil müssen, wäre dies «ein Desaster für die Fans, für das Team und den gesamten Klub», sagt der FCL-Sprecher. Finanziell würde ein anderer Spielort den FCL hart treffen: Die Kapazität eines Ausweichstadions dürfte deutlich kleiner sein als dasjenige der Swisspor-Arena und auch die Einnahmen der für den Klub lukrativen VIP-Plätze der Business Lounge (über 400 Franken pro Spiel und Person) und des Presidents Club (über 500 Franken) dürften mehrheitlich wegfallen. Hinzu kämen zusätzliche Aufwendungen, zum Beispiel für die Aufrüstung des Stadions auf Super-League-Standards.

Luzerner Stadtrat besorgt um die FCL-Zukunft

Der Luzerner Stadtrat hat vor der Fasnacht seine Besorgnis in der Causa Swisspor-Arena geäussert. Die Stadt, Baurechtsgeberin des Stadions, fürchtet, dass auf der Allmend kein Spitzenfussball mehr gespielt werden könnte. Man erwarte «von allen Beteiligten, dass sie sich für den Fussballsport in Luzern und der ganzen Zentralschweiz einsetzen», hiess es in der Mitteilung des Stadtrates. Der Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG – präsidiert von Bernhard Alpstaeg – wurde zudem brieflich aufgefordert, «den Baurechtsvertrag weiterhin zu erfüllen und den entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nachzukommen.» Dies beinhaltet insbesondere die fristgerechte Leistung der für das Lizenzierungsverfahren notwendigen Unterschriften.

