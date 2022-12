Walter Stierli äussert sich zu Aktiendeal mit Alpstaeg

FCL-Aktionärsstreit Walter Stierli äussert sich erstmals zum Aktien-Deal mit Bernhard Alpstaeg Ging beim Aktienverkauf von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli an Bernhard Alpstaeg alles mit rechten Dingen zu? Diese Frage wird rund um den aktuellen Aktionärsstreit immer wieder aufgeworfen. Nun meldet sich Stierli und legt dar, weshalb alles rechtens gelaufen sei. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 21.12.2022, 12.26 Uhr

Walter Stierli (links, damals noch FCL-Präsident) und Bernhard Alpstaeg bei der Eröffnung der Luzenrer Swisspor-Arena. Bild: Daniel Good/Freshfocus (3. September 2011)

Rund um den aktuellen Aktionärsstreit beim FC Luzern zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und Mitaktionär Josef Bieri tauchte immer wieder auch der Name von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli auf. Stierli hatte 2015 sein Aktienpaket an Bernhard Alpstaeg verkauft. Mit diesen 25 Prozent hält der Swisspor-Patron seitdem die Mehrheit der Aktien. Die Bieri-Unterstützer stellen die Rechtmässigkeit dieses «Aktiendeals» in Frage, da der Verkauf ohne Wissen der übrigen Aktionäre abgehandelt wurde. Sie sehen das Vorkaufsrecht der Aktionäre und somit den Aktionärsbindungsvertrag verletzt.

Bislang hat Walter Stierli zu diesen Vorwürfen keine Stellung bezogen. Das ändert sich jetzt. Am Mittwochmittag, kurz vor der Generalversammlung der FCL Holding AG, meldet sich der FCL-Ehrenpräsident via Anwalt zu Wort. Stierli betont, der Aktienverkauf sei rechtens gewesen und stützt sich dabei auf den Aktionärsbindungsvertrag vom 11. Mai 2018. Gemäss diesem gilt das Vorkaufsrecht, wenn ein Aktionär beabsichtigt, «seine Aktien ganz oder teilweise an einen Dritten zu veräussern oder sonstwie zu übertragen». Weil Bernhard Alpstaeg jedoch Partei des Aktionärsbindungsvertrages war, «ist der Passus in diesem Fall nicht relevant».

Dass die Transaktion der Stierli-Aktien an Bernhard Alpstaeg nach den Buchstaben des Aktionärsbindungsvertrages korrekt ablief, sei 2019 gutachterlich bestätigt worden, heisst es in der Medienmitteilung der Luzerner Kanzlei Lauper und Partner, die Stierli vertritt. Festgestellt worden sei dies von einem der «führenden Prozess- und Schiedsgerichtsanwälte der Schweiz» in einem zehnseitigen Gutachten.

Dieser Entscheid sei damals auch von den Verwaltungsräten Josef Bieri, Samih Sawiris und Marco Sieber, der so genannten «Triple-S-Gruppe», die sich 2019 aus dem FCL zurückgezogen hat, akzeptiert worden. Die Aktienübertragung sei anschliessend auch noch im Rahmen einer umfassenden Due-Dilligence-Prüfung (eine Art Sorgfaltsprüfung) durch die KPMG Zürich geprüft worden. Auch diese habe betätigt, dass kein Vorkaufsfall vorlag und die Aktien «somit rechtsgültig und ohne Verletzung des Aktionärsbindungsvertrages, respektive ohne Verletzung von Aktionärsrechten» von Walter Stierli an Bernhard Alpstaeg übertragen worden seien.

