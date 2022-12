Alpstaeg gegen Bieri - vier Szenarien für den FCL-Aktoinärsstreit

FCL-Aktionärsstreit Zweiter Anlauf im FCL-Showdown – Zeichen stehen noch immer auf «FC Alpstaeg» Am 21. Dezember findet nun die ordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG statt. Sie steht ganz im Zeichen des Aktionärsstreits zwischen Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri. Wie kann der Showdown am Mittwoch ausgehen? Cyril Aregger Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Die Ausgangslage hat sich seit der kurzfristigen Absage der ausserordentlichen GV vom 3. November nicht verändert: Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg hat erneut die Absetzung des gesamten Verwaltungsrates um Präsident Stefan Wolf traktandiert. Minderheitsaktionär Josef Bieri steht auf der Seite des Vorstandes und opponiert gegen die Pläne des Swisspor-Patrons. Vier Szenarien.

Fans in der Swisspor-Arena protestieren gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Es ist nach wie vor die wahrscheinlichste Möglichkeit: Bernhard Alpstaeg setzt den gesamten Vorstand ab und wählt sich selbst zum neuen Präsidenten und Verwaltungsrat. Der Personalwechsel muss danach mittels ausserordentlicher Generalversammlungen bei der FC Luzern Innerschweiz AG und der Stadion Luzern AG vollzogen werden. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse ist dies allerdings bloss eine Formsache. Danach ist der Weg für Bernhard Alpstaeg frei: Er kann den unliebsamen Sportchef Remo Meyer entlassen und seine eigenen Leute installieren. Der FC Luzern wird faktisch zum «FC Alpstaeg». Wie sich Josef Bieri verhalten wird, ob er seine 48 Prozent der Holdingaktien behalten wird, ist offen. Klar ist, dass Alpstaeg das Aktienpaket, das Josef Bieri 2021 von den damaligen Aktionären Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber übernommen hat, vorerst nicht bekommen wird. Die drei Aktionäre haben sich vertraglich zusichern lassen, dass ihr ehemaliger Anteil, gut 38 Prozent, bis 2024 nicht in die Hände des Swisspor-Patrons fallen darf.

Bernhard Alpstaeg, Mehrheitsaktionär des FC Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

Derzeit ist dieses Szenario kaum vorstellbar. Aber Bieri hat mit Thomas Hochstrasser und der Zürcher Kanzlei Niederer Kraft Frey juristische Vertreter an seiner Seite, die bereits den Machtkampf beim FC Basel zu Gunsten ihres Mandanten David Degen entschieden haben. Sollte Bieri also der Coup gelingen, dürfte sich vorerst nichts ändern in der Klubführung. Ein Verbleib von Bernhard Alpstaeg als Aktionär wäre indes kaum realistisch. Josef Bieri könnte die Aktien wie angekündigt breiter streuen und ein Aktionariat nach dem Vorbild des FC St.Gallen aufbauen mit zahlreichen regional verankerten Aktionären ohne Mehrheitsaktionär. Auch das Mitspracherecht der Fans, wie von der Bewegung «Zäme meh als 52%» gefordert, müsste Bieri angehen. Schliesslich hat er sich öffentlich hinter die Bewegung gestellt.

Josef Bieri, Minderheitsaktionär des FC Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

Vielleicht ist dies die wahrscheinlichste Variante nach dem «FC Alpstaeg». Ohne ein «Bauernopfer» ist dieser «Burgfrieden», der auch aus gewissen Reihen der Donatorenvereinigung «Club der 200» postuliert wird, aber kaum denkbar. Möglich wäre es, dass der bei Alpstaeg in Ungnade gefallene Sportchef Remo Meyer den Hut nehmen muss – und im Gegenzug dafür die aktuelle kompetente Klubführung um Stefan Wolf im Amt bleiben darf. Dies könnte zumindest mittelfristig für Ruhe um den FC Luzern sorgen. Alles wieder gut wäre damit aber sicherlich nicht. Denn die nächste Unstimmigkeit zwischen den beiden Aktionären kommt bestimmt. Und die Klubführung ginge angeschlagen aus so einem «Deal» heraus: Denn wie glaubwürdig ist eine solche Führung, wenn sie im Konfliktfall gegen ihren Willen vor dem Mehrheitsaktionär einknicken muss? Das könnte nur dadurch entschärft werden, wenn der Sportchef freiwillig den Hut nimmt.

Die – für den Klub bessere – Variante wäre eine Versöhnung der Aktionäre. Für diese, eigentlich kaum vorstellbare, Lösung müssten Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri vor der Generalversammlung über ihren Schatten springen, sich an einen Tisch setzen und die Lage ausdiskutieren. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass die Zuständigkeiten, Verpflichtungen und Rechte der Aktionäre klar definiert und vertraglich festgehalten werden müssen. Auch das gemeinsame Bekenntnis zur aktuellen Klubführung könnte Teil eines Kompromisses sein. Das wäre im Sinne der Kontinuität wünschenswert. Für Sportchef Remo Meyer würde sich im Vergleich zum «Burgfrieden» jedoch wohl kaum etwas ändern: Dass Bernhard Alpstaeg auch dessen Verbleib gutheissen würde, ist illusorisch.

FCL-Präsident Stefan Wolf an der GV der FC Luzern Innerschweiz AG. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

Die ausserordentliche GV vom 3. November wurde kurz vor ihrem geplanten Beginn juristisch gestoppt. Dies wird dieses Mal nicht geschehen. Denn die ordentliche GV muss gemäss Obligationenrecht spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt worden sein. Im Falle des FCL, dessen Geschäftsjahr jeweils am 30. Juni endet, bedeutet dies, dass die GV bis Ende Dezember durchgeführt werden muss, weil die gesellschaftsrechtlichen Rechte und Pflichten für die betroffenen Verwaltungsratsmitglieder enden.

Theoretisch können Traktanden wie die Absetzung des Verwaltungsrates an einer Generalversammlung natürlich abgelehnt werden. Im Fall der FCL Holding AG mit ihren zwei stimmberechtigten Aktionären ist dies jedoch nicht zu erwarten, weil Bernhard Alpstaeg mit 52 Prozent die Stimmenmehrheit innehat. Ein «Nichtergebnis» ist deshalb das unrealistischste Szenario.

