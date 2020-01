Interview FCL-Coach Celestini: «Ich spiele nie eine Rolle, bin immer ich, Fabio» Der neue FCL-Trainer Fabio Celestini spricht über seine Art der Teamführung, einen ehrlichen und offenen Umgang sowie die Mentalität. Daniel Wyrsch aus Marbella 15.01.2020, 05.00 Uhr

Luzern-Trainer Fabio Celestini (Mitte) bei einer Trainingseinheit mit seinen Spielern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 14. Januar 2020)

Seit zwölf Tagen arbeiten Sie mit dem Kader des FC Luzern. Welches sind die ersten Erkenntnisse über die Mannschaft und die Spieler?

Fabio Celestini: Ich habe eine Mannschaft kennen gelernt, die sehr gut arbeitet und die Hierarchie anerkennt. Die Spieler sind neugierig und interessiert, sie wollen weiterkommen. Es herrscht eine hervorragende Einstellung im Training, die Jungs sind sehr aufmerksam bei der Sache. Meine Erwartungen haben sich bestätigt. Es ist bisher ein echtes Vergnügen, mit den Spielern zu trainieren.

Es muss ein gutes Gefühl sein, wenn man feststellen kann, dass das Team voll mitzieht.

Das ist so. Sie sind aktiv, bieten sich an, haben den Willen, die Vorgaben gut zu erfüllen und zu verstehen. Es gibt Abläufe, die sie gut umgesetzt haben, für andere Dinge brauchen sie offensichtlich noch etwas Zeit. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg.

Als Lugano-Trainer haben Sie in einem Interview festgestellt, dass die Mentalität der Deutschschweizer Fussballer eine andere sei als jene der Westschweizer und Tessiner. Wurde diese These beim FCL bislang bestätigt?

Natürlich. Der grosse Unterschied ist, dass die Luzerner Spieler zum Training kommen, um zu arbeiten. Sie hören sehr diszipliniert zu, was der Coach von ihnen verlangt und ihnen vermittelt. In der Romandie schauen die Spieler mehr, was der Trainer macht oder nicht macht. Sie überlegen sich solche Dinge. Hier ist mehr Bereitschaft, die Auf­gaben zu verstehen. Wenn es Fragen gibt, stellen die Spieler Fragen – und weiter geht’s. So ist es derzeit sehr angenehm, miteinander zu arbeiten.

Wie war das im Tessin bei Lugano?

Die Tessiner Mentalität ist sehr nahe bei jener der Romandie, halt mehr die lateinische Art. Und man spürt die Nähe zu Italien, im Tessin herrscht auch eine Kultur der Taktik. Wenn wir mit Lugano defensiv gut organisiert waren, schätzten die Zuschauer das, und der Präsident fand dieses Spiel ebenfalls schön. In Lausanne war das defensive Taktieren schwieriger, denn die Leute wollten, dass wir mehr attackieren und nach vorne spielen.

Luzern liegt fast genau zwischen Lausanne und Lugano im Zentrum.

Die Innerschweiz. Ich denke echt, dass die Luzerner von beiden Seiten ein bisschen was übernommen haben. Sicher die Taktik. Ich glaube, Luzern ist ein wenig eine Mélange von allem, was die Schweiz ausmacht. Aber insgesamt ist die Einstellung in der Deutschschweiz doch eine andere. Die Spieler haben einen grossen Willen für das laufintensive Spiel und sind zweikampfstark.

Die atemberaubende Trainings-Kulisse. Blessing Eleke. Silvan Sidler und Idriz Voca. Es wird nicht nur auf dem Platz trainiert, sondern auch im Kraftraum. Alter Bekannter: Ex-FCL-Spieler Michael Frey ist mit dem 1. FC Nürnberg im Trainingslager in Marbella. Das Training ist beendet. Torhüter Simon Enzler. Torhüter Marius Müller. Lorik Emini und Marvin Schulz zeigen vollen Einsatz. Assistenztrainer Genesio Colatrella (links) und Trainer Fabio Celestini tüfteln an der Taktik. Tsiy William Ndenge spielt den Ball. Hat den Überblick: Trainer Fabio Celestini (rechts) mit Konditionstrainer Christian Schmidt.

Shkelqim Demhasaj, Lorik Emini und Ashvin Balaruban beim Sonntagstraining. Die Luzern-Goalies unter sich: David Zibung (links) und Marius Müller im Training. Goalie Marius Müller verteilt die Bälle. Darian Males und Ashvin Balaruban geben sich keine Blösse. Darian Males und Shkelqim Demhasaj beim Zweikampf im Training. Eric Tia Chef bekommt Anweisungen von Assistenztrainer Genesio Colatrella . Stefan Knezevic (Mitte) gegen Ezekiel Henty von Puskas. Luzerns Blessing Eleke (links) kann von Roland Szolnoki von Puskas nicht mehr gestoppt werden. Luzerns Ibrahima Ndiaye (rechts) gegen Adam Gyurcso von Puskas. Blessing Eleke setzt sich gegen zwei ungarische Spieler durch. Torhüter Simon Enzler. Trainer Fabio Celestini, Talentmanager Claudio Lustenberger und Assistenztrainer Genesio Colatrella. Pascal Schürpf. Otar Kakabadze, Marvin Schulz und Pascal Schürpf. Kopfball Eric Tia Chef. Trainer Fabio Celestini gibt Anweisungen.

Der FC Luzern beim Training auf dem Trainingsplatz La Dama de Noche. Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj kommen im Hotel an. Ibrahima Ndiaye bei der Ankunft im Hotel. Otar Kakabadse sitzt im Flugzeug neben Darian Males. Lazar Cirkovic, Otar Kakabadse, Stefan Knezevic und Shkelqim Demhasaj freuen sich aufs Trainingslager. Warten am Flughafen Zürich: Lazar Cirkovic, Shkelqim Demhasaj (hinten), Idriz Voca und Otar Kakabadze.

Anstehen am Flughafen in Zürich. Ibrahima Ndiaye, Idriz Voca und Eric Tia Chef verladen ihr Gepäck. Blessing Eleke verlässt die Swissporarena frühmorgens.

Führen Sie das Team wie hier in Marbella immer sehr eng und machen viele Einzelgespräche?

Das ist meine Art zu trainieren. Ich mag es, nahe bei den Spielern zu sein, ich mag es, sie zu führen. Aber ich will auch ihre Meinung hören, darum frage ich immer mal wieder nach, um zu wissen, ob sie alles verstanden haben. Sie müssen überzeugt sein von ihren Aktionen oder eine andere Lösung suchen. Für mich ist es wichtig, die Leute zu spüren. Das ist meine lateinische Art, darum berühre ich sie mit der Hand an der Schulter, für Deutschschweizer ist das eher ungewohnt. Ich brauche diesen Kontakt. Ich will eine positive und konstruktive Zusammenarbeit sowie eine gute Stimmung haben. Das gilt auch nach einem verlorenen Spiel. Ich will, dass wir darüber diskutieren und die Fehler ansprechen, aber nicht, dass die Spieler traurig und negativ sind und so zum nächsten Spiel erscheinen. Mir ist es zudem wichtig, ehrlich miteinander umzugehen. Darum spiele ich nie eine Rolle, weder bei der Arbeit noch zu Hause, ich bin immer ich, Fabio.

Man hört selbst von FCL-Profis, Luzern sei ein Team, dessen Spieler der Trainer an die Hand nehmen müsse. Sehen Sie das gleich?

Am Anfang schon ein bisschen. Auch um zu erklären, wie ich die Dinge möchte. Aber meine Idee, wie wir Fussball spielen wollen, ist das nicht. Zuerst muss ich die Spieler von meinem Plan überzeugen, aber dann kommt der Tag, an dem die Mannschaft selber erkennt, wie sie spielen muss. Dann weiss sie, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Das ist ein genialer Moment, den ich mit dem Team in Lugano und auch in Lausanne erlebt habe. Die Spieler auf dem Platz müssen spüren, wann sie Pressing spielen müssen, wann sie Freiräume zum Kontern vorfinden.

Haben Sie schon einen Chef, der dieses Gespür hat und das Team auf dem Rasen dirigieren kann?

Das ist ein Prozess, so weit sind wir noch nicht. Interessant ist auch, wenn wir elf Captains auf dem Feld haben. Es darf nicht sein, dass zehn fragen, wo der Captain ist – dann verlieren wir. Die Instrumente bekommen die Spieler mit, sie müssen zusammen agieren, alle miteinander. Der Plan geht nicht auf, wenn Einzelne nicht mitmachen.

Sie sind offensichtlich mit dem Trainingslager zufrieden. Gab es mit dem Team spezielle Erlebnisse?

Die Bedingungen sind sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Auch mit dem Staff passt es, sie machen ihre Arbeit gut, alles ist organisiert. Obwohl ich lernen muss, mich noch besser auf Deutsch zu erklären, haben wir keine Kommunikationsprobleme. Wir verstehen uns, vor allem auf dem Platz ist die Sprache universell und klar – und mein Deutsch wird besser. Alles läuft normal, aber etwas fand ich trotzdem besonders.

Was fanden Sie speziell?

Wenn meinen Spielern im Training ein Missgeschick passiert, schauen sie ernst und sind verärgert. In Lugano und Lausanne mussten die Profis lachen. Inzwischen habe ich sie so weit, dass sie im Videostudium über ihre Fehler schmunzeln. Das soll so sein, man kann auch zu hart mit sich ins Gericht gehen.

Aber Sie sind auch immer fleissig.

Wenn man von den Mitarbeitern Leistung verlangt, muss man selber bereit sein, sein Bestes zu geben. Bei allem Streben – die Stimmung ist ebenso wichtig. Man soll die Dinge mit Humor nehmen. Es kann aber auch bei mir vorkommen, dass ich verbissen schaue, selbst wenn wir ein Tor erzielt haben. Dann ist es möglich, dass ich nicht juble, weil ich schon an die nächste Aktion denke.

Sie machen Ihren Job gerne.

Ich mag meine Arbeit. Aber selbstverständlich ist nicht alles angenehm im Trainerjob. Wenn ich einem Spieler sagen muss, dass er nicht zum Einsatz kommt, ist das keine schöne Aufgabe. Ich schicke aber nicht einen Assistenten oder sonst jemand hin, um ihm das mitzuteilen, sondern spreche direkt mit dem Spieler. Ich bin nicht ein Cheftrainer, der die unangenehmen Dinge delegiert. Ich bin ein Verantwortlicher, der offen zu seinen Entscheiden steht.

Welches Ziel haben Sie mit Luzern?

In der jetzigen Situation will ich mit der Mannschaft das Bestmögliche herausholen, meine Spielidee zum Funktionieren bringen und junge Spieler integrieren. Ein konkretes Ziel nenne ich, wenn wir die neue Saison planen.