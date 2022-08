Fussball FCL ermöglicht Max Meyer einen Neuanfang – Schalke-Reporter stellt fest: «Er braucht manchmal Nestwärme» Der FC Luzern verpflichtet den 26-jährigen Ex-Schalke-Mittelfeldspieler Max Meyer. Er galt einst als eines der grössten Talente des deutschen Fussballs und hat in der Swisspor-Arena einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 24.08.2022, 20.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Meyer (links) wird am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr von Mitspieler «Mo» Dräger zum ersten Training mit dem FC Luzern begleitet. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 24. August 2022)

Die Medienmitteilung des FC Luzern vom Mittwoch um 8.29 Uhr hatte es in sich: «Max Meyer per sofort zum FC Luzern!» Es handelt sich dabei um jenen Max Meyer, der in der Saison 2017/18 mit dem FC Schalke 04 die deutsche Vize-Meisterschaft feierte. Er unterschrieb in Luzern einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der technisch herausragende Mittelfeldspieler hatte beim deutschen Traditionsverein die Nummer 7 von der zurückgetretenen spanischen Stürmerlegende Raul (ex Real Madrid) übernommen. Schalke-Trainer Domenico Tedesco schulte Meyer um, der Offensivmann musste Aufgaben im defensiven Mittelfeld erfüllen. Und er machte seinen Job gut, hatte massgeblichen Anteil am zweiten Platz.

«Kicker»-Reporter Toni Lieto erinnert sich:

«Max Meyer konnte auch weiter hinten spielen. Mit seinen Pässen sorgte er für einen sauberen Spielaufbau. Doch am liebsten spielt er weiter vorne als klassischer Zehner.»

Beim FCL ist Max Meyer nach dem Slowaken Jakub Kadak und dem Franko-Algerier Sofyan Chader bereits der dritte neue Offensivmann fürs Mittelfeld. Die Luft für den seit mehr als einem Jahr bei den Innerschweizern engagierten Samuele Campo dürfte immer dünner werden. Der Ex-Basler trägt aktuell die Nummer 10.

Die guten Erfahrungen von Müller und Dräger in Luzern

Welche Nummer Max Meyer bei den Blau-Weissen bekommt, steht noch nicht fest. Auf dem Weg von der Kabine zum ersten Training wurde der 26-jährige Deutsche gestern kurz nach 10 Uhr von Mohamed Dräger begleitet. Nicht zufällig. Der gleichaltrige Deutsch-Tunesier wird wie FCL-Torhüter Marius Müller und Meyer von derselben Agentur beraten. Das Unternehmen Rogon mit ihrem Geschäftsführer Roger Wittmann hat wahrscheinlich nach den positiven Erfahrungen von Müller und Dräger in Luzern darauf gesetzt, dass man die ins Stocken geratene Karriere von Meyer am Vierwaldstättersee in der Schweiz neu lancieren könnte.

Die Misere für den damals 22-Jährigen, der zu den grössten deutschen Talenten seiner Spielergeneration zählte, hatte vor knapp viereinhalb Jahren in Gelsenkirchen begonnen.

Wochenlange Schlammschlacht zwischen Sportvorstand und Berater

Der damalige Schalke-Sportvorstand Christian Heidel und Berater Roger Wittmann hatten sich eine wochenlange Schlammschlacht geliefert. Es ging um den neuen Vertrag von Max Meyer. Wittmann hatte seinem Spieler das Prädikat Weltklasse gegeben, um ein ähnlich hohes Salär wie Leon Goretzka bei Schalke zu bekommen. Fünf Millionen Euro pro Jahr seien vom Verein angeboten worden, aber schliesslich ist es schon vor dem Saisonende zur medial begleiteten sehr lauten Trennung zwischen Meyer und Schalke gekommen.

«Kicker»-Reporter Lieto nimmt allerdings Max Meyer in Schutz:

«Das Ganze ist nicht von ihm ausgegangen. Max ist niemand, der aktiv herum stichelt. Vielmehr wurde eine Fehde auf seinem Rücken ausgetragen.»

Als ruhiger und angenehmer Zeitgenosse ist der Olympia-Silbermedaillengewinner 2016 und U21-Europameister 2017 auch am ersten Arbeitstag in Luzern wahrgenommen worden.

Max Meyer posiert für unseren Reporter nach seinem ersten Training mit dem FC Luzern am Mittwochvormittag. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 24. August 2022)

Via Crystal Palace, Köln, Fenerbahce und Midtjylland nach Luzern

Nach ernüchternden zweieinhalb Saisons bei Crystal Palace in der Premier League unter dem Schweizer Ex-Nationalcoach Roy Hodgson, einer enttäuschenden Halbsaison zurück in der Bundesliga beim 1. FC Köln und einem verunglückten Abstecher in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul mit einer kurzen Ausleihe zu Midtjylland, wo er im Frühling den dänischen Cup gewann, wurde Meyers Vertrag mit Fenerbahce (dieser wäre bis Mitte 2023 gültig gewesen) vorzeitig aufgelöst.

Nun erhält der Mann, der einst fast bei Manchester City geländet wäre, eine neue Chance in der Super League. «Um seine Karriere neu zu lancieren, braucht auch ein Max Meyer manchmal Nestwärme», sagt Toni Lieto.

Neuzugang Max Meyer wird auf dem Weg zum Training von FCL-Präsident Stefan Wolf begrüsst. Video: Daniel Wyrsch (Luzern, 24. August 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen