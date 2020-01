Video FCL gelingt Hauptprobe für Rückrundenstart: 3:0-Testspielsieg gegen Rumänen von Gaz Metan Für den FC Luzern geht das Trainingslager in Marbella mit einem Erfolgserlebnis zu Ende: Gegen das rumänische Erstligateam Gaz Metan Medias gewinnen die Innerschweizer 3:0 (1:0). Daniel Wyrsch Aktualisiert 17.01.2020, 20.36 Uhr

Darian Males (links) trifft zum 1:0 für den FC Luzern. Hier setzt er sich gegen Ionut Larie von Gaz Metan Medias in Marbella durch.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 17. Januar 2020)

Am Samstag reist der FC Luzern nach dem neuntägigen Trainingslager in Marbella heim. Heute Freitag präsentierte sich die Mannschaft von Fabio Celestini im dritten Testspiel dieser Vorbereitung gut organisiert, lauf- und zweikampfstark sowie effizient im Abschluss. In dieser Verfassung besiegten die Luzerner das Team von Gaz Metan Medias aus Rumäniens Eliteliga mit 3:0.

Das Skore eröffnete der 18-jährige Stürmer Darian Males in der 38. Minute mit einer Einzelaktion. Angespielt von Francesco Margiotta überlief Males einen Rumänen und mit einer Finte düpierte er einen weiteren gegnerischen Profi. Von knapp innerhalb des Sechzehners traf er mit seinem stärkeren linken Fuss unhaltbar zur Luzerner 1:0-Führung.



Margiotta im Aufwind unter dem neuen Coach Celestini

In der 60. Minute enteilte Ibrahima Ndiaye den Abwehrleuten, gestoppt wurde der Senegalese erst mit einem klaren Handspiel im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwertete Francesco Margiotta sicher zum 2:0 (61.). Somit hat der italienische Stürmer in jedem der drei Testpartien mindestens einmal geskort. Margiotta ist im Aufwind, er hatte unter Celestini bereits bei Lausanne-Sport gespielt.

«Francesco und ich kennen uns aus gemeinsamer Zeit in Lausanne», freute sich der neue FCL-Coach Celestini bei seiner Vorstellung am 2. Januar auf das Wiedersehen mit dem früheren Juventus-Turin-Nachwuchsmann Margiotta. Übrigens: Im September 2016 und September 2017 hatte Margiotta mit total drei Treffern und einem Assist Celestinis Lausanne zu zwei Siegen (3:1, 3:2) in Luzern geführt.

Zurück zum Testspiel gegen Gaz Metan: Nachdem Aussenverteidiger Silvan Sidler Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit nur die Latte getroffen hatte, schoss in der Nachspielzeit nach einem feinen Pass von Ryder Matos der eingewechselte Blessing Eleke den 3:0-Endstand. Dem nigerianischen Stürmer war schon beim 1:1-Unentschieden im Testspiel am vergangenen Samstag im Trainingszentrum Dama de Noche in Marbella gegen Puskas Akadémia der Ausgleichtreffer mit einem Kopfball gelungen.

Linksverteidiger Balaruban überzeugt mit Spielstärke

Erfreulich aus Sicht der Innerschweizer ist neben dem deutlichen Sieg ohne Gegentor die Tatsache, dass Celestini erneut mehreren eigenen Jungprofis Spielpraxis gegeben hat. Besonders aufgefallen ist Linksverteidiger Ashvin Balaruban. Der 18-jährige Schweizer mit Wurzeln in Sri Lanka zeigte eine feine Technik und gute Übersicht.

Der FCL scheint mit dieser soliden Leistung im abschliessenden Testmatch bereit zu sein für den Rückrundenstart am kommenden Samstag im Letzigrund gegen den FC Zürich.

Telegramm Luzern – Gaz Metan Medias 3:0 (1:0) Marbella Football Center. – 350 Zuschauer. Tore: 38. Males (Margiotta) 1:0. 61. Margiotta (Handspenalty/Ndiaye) 2:0. 91. Eleke (Matos) 3:0. Luzern: Müller; Schwegler (55. Balaruban), Lucas Alves, Knezevic (64. Burch), Sidler; Matos, Ndenge (79. Emini), Mistrafovic (64. Voca), Ndiaye (79. Tia); Males (64. Eleke); Margiotta (64. Demhasaj). Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Grether, Schulz, Kakabadse, Cirkovic und Binous (alle verletzt). Verwarnung gegen Luzern: 81. Emini (Foul). 90. Lattenschuss Sidler.



Die Bilder aus dem Trainingslager: