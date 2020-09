FCL gewinnt das letzte Testspiel gegen Wohlen 6:1 Für den FC Luzern sind die Amateure des FC Wohlen ein idealer Aufbaugegner vor dem Cupfight am Sonntag in Thun: Die Mannschaft von Fabio Celestini besiegt die Freiämter im Testmatch standesgemäss 6:1. Daniel Wyrsch 08.09.2020, 20.35 Uhr

FCL-Doppeltorschütze Ibrahima Ndiaye im Duell gegen Wohlens Nicolas Kuenzli. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. September 2020)

Fabio Celestini liess seine Startelf am Dienstagabend gegen den viertklassigen FC Wohlen (1. Liga) fast 80 Minuten auf dem Platz. Ein deutliches Indiz dafür, dass der FCL-Coach seine Mannschaft für den Cupmatch am Sonntag (16 Uhr) in Thun im Kopf hat. Vielsagend lässt Celestini nach dem Testspiel verlauten: «Viel mehr Spieler als diese elf habe ich derzeit gar nicht zur Verfügung. Die restlichen sind Nachwuchsleute.» Diese liess der Trainer in den Schlussminuten spielen.