Super League FCL-Goalie Pascal Loretz über die gelungene Feuertaufe: «Ich habe alles aufgesogen, jede Aktion mitgenommen» Der 19-jährige Pascal Loretz besteht die erste Prüfung: Gegen den voraussichtlich neuen Meister YB zeigt der Krienser im Tor des FC Luzern keine Schwäche und strahlt Sicherheit aus. Das Beispiel von Loretz ist ein weiterer Beleg für die hervorragende FCL-Arbeit mit den Jungen und den Zusammenhalt in der Mannschaft von Mario Frick. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.02.2023, 17.14 Uhr

Nach seinem ersten Pflichtspiel mit den FCL-Profis posiert Pascal Loretz (19, Mitte) in der Teamkabine mit den verletzten Keepern Vaso Vasic (32, links) und Marius Müller (29, rechts). Bild: PD

Am Sonntag nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Young Boys ist die Erleichterung bei Pascal Loretz riesengross. Der 19-Jährige «hat tadellos gespielt», wie FCL-Trainer Mario Frick später in der Medienkonferenz sagt. Loretz steht im strömenden Regen vor die Reporter, schwitzend und dampfend in der Kälte. Der junge, 1,90 Meter grosse Torhüter ist voll von Emotionen: «Es war unglaublich, gegen den Leader auflaufen zu dürfen.» Ähnlich beschreibt er die Begrüssung der FCL-Fans vor dem Heimspiel:

«Unglaublich schön, wie sie mich empfangen haben mit dem Banner. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können.»

Transparent der FCL-Fankurve für den jungen Goalie Loretz: «Pasci, e ganzi Wand stohd hender der!» Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

Die Fans in der Kurve hatten aufs Transparent geschrieben: «Pasci, e ganzi Wand stohd hender der!» Rührend. Aber nicht nur die Anhänger kümmerten sich um den Debütanten: Auf dem Spielfeld sprach Ardon Jashari (20) vor, während und nach dem Spiel immer wieder aufmunternde Worte zu dem jungen Keeper, der aufgrund der verletzt ausgefallenen Marius Müller (29) und Vaso Vasic (32) das Tor hütete. Auf Jashari angesprochen, sagt Loretz: «Er ist wie ich ein junger Spieler, wir kennen uns schon sehr lange, spielten schon bei den Junioren zusammen. Ardon ist aber auch unser Captain, er hat mich unterstützt.»

Ratschlag von Routinier Schürpf angenommen

Pascal Schürpf ist mit 33 Jahren der Teamsenior im Luzerner Super-League-Team. Der hier fast schon Einheimischen-Status geniessende Basler ist beinahe das halbe Leben lang Fussballprofi. Schürpf nutzt seine Erfahrung, um den jungen Mitspielern zu helfen. Am Tag vor dem Spiel fragte er Loretz, auf was er bei seinem Einstand besonders achte. «Ja nicht zu verkrampfen!», habe der Youngster geantwortet.

Der für seine Mentalität bekannte Schürpf empfahl dem Goalie: «Vergiss das negativ behaftete Wort verkrampfen. Du trainierst sonst ständig mit Marius Müller und Vaso Vasic, stehst in deren Schatten. Geniess den Moment, wenn du jetzt spielen kannst, habe Freude und Spass auf dem Platz.» Auf den Rat seines 14 Jahre älteren Mitspielers angesprochen, bestätigt Loretz: «Pasci hat das genauso gesagt, ich soll die Atmosphäre geniessen.»

Anders ist für den Neuling nur das Drumherum

Die Zuschauerzahl beträgt fast 12'000. Für Pascal Loretz ist die Kulisse der grosse Unterschied. «Das Drumherum war anders, aber die Kommunikation gestaltete sich nicht anders als in den Trainings und Testspielen. Da gab es überhaupt keine Probleme», so der Absolvent der Sportklasse im Gymnasium Alpenquai in Luzern.

Erneut kann man festhalten: Das Luzerner Nachwuchskonzept funktioniert, Fussballer mit Potenzial werden geschickt an ihre Aufgaben bei den Profis herangeführt. Nur so können Nachwuchsleute wie Loretz ohne Schwierigkeiten bei den Profis eingesetzt werden.

Pascal Loretz beweist unter anderem, dass er ein mitspielender Torhüter mit feinen Füssen ist. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

Loretz strahlte Sicherheit aus. Der Krienser, der mit zwölf Jahren vom SCK auf die Allmend wechselte, erzählt, wie er im Modus von 1:0-Schütze Schürpf das Spiel genoss:

«Ich habe alles aufgesogen, jede Aktion mitgenommen für meine Zukunft.»

Will er jetzt angreifen, den arrivierten Hütern den Job streitig machen? Loretz schmunzelt, sagt: «Ich will Einsatzminuten. Falls ich die wieder in der U21 bekomme, passt das. Wir haben in der Promotion League auch viel Spass.»

Frick lobt und relativiert Goalie-Premiere

Frick ist bekannt dafür, dass er sich in die Spieler hineinversetzen kann. Er lobt und relativiert die Leistung des Jungen. Die Vorderleute hatten es ihm recht einfach gemacht. Der FCL-Coach deutete an, dass Loretz vielleicht auch am nächsten Sonntag (14.15 Uhr) in Lugano spielt. Zusammen mit den womöglich noch etwas länger verletzten Müller und Vasic posiert Loretz in der Kabine für ein Erinnerungsbild.

