Fussball super League Der vom Siegdruck befreite FCL hat mit dem FC Zürich eine Rechnung offen Die 0:2-Pleite beim FC Zürich gilt als Luzerner Vorrunden-Tiefpunkt, heute Mittwoch (18.15) spielen die Innerschweizer zu Hause gegen den FCZ. Daniel Wyrsch 16.12.2020, 05.00 Uhr

Luzern-Trainer Fabio Celestini freut sich mit Matchwinner Yvan Alounga nach dem Heimsieg über Sion. Daneben Topskorer Dejan Sorgic.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Die Ausgangslage ist für beide Trainer ähnlich: Gemäss Medienberichten stehen sowohl der Luzerner Coach Fabio Celestini wie der Zürcher Teamchef Massimo Rizzo davor, neue Arbeitspapiere zu unterschreiben. An Weihnachten soll es so weit sein. Noch sind drei Spiele zu bestreiten, ehe die einmonatige Wettkampfpause wartet.

Rizzo hatte den FCZ Anfang November vom glücklosen Ludovic Magnin übernommen. Der langjährige FCZ-Nachwuchscoach startete mit drei Siegen in Serie. Unter anderem besiegten die Zürcher im heimischen Letzigrund den FCL. Das war ein sehr trister Abend für die Gäste aus der Innerschweiz; der bislang schlechteste Auftritt dieser Vorrunde. Ein Tiefpunkt unter Celestini. Er monierte nach der 0:2-Niederlage fehlende Emotionen und Leidenschaft bei seinen Spielern.

Der FCZ hat unter Rizzo zwei Punkte pro Spiel gewonnen

Am Anfang der Pleite stand ein fataler Rückpass von Varol Tasar: Ein Foulpenalty und die rote Karte gegen Captain Lucas Alves waren die Folgen davon. Sehr vorsichtig agierende Zürcher gewannen schliesslich dank der Verwertung dieses Elfmeters und eines umstrittenen Handspenaltys. Der aktuell verletzte Benjamin Kololli und Antonio Marchesano zeichneten sich als sichere Elfmeterschützen aus.

Zürich reist mit dem Selbstvertrauen aus dem ersten Sieg in Lugano (1:0) seit 19 Jahren nach Luzern. Unter Rizzo hat das Team aus acht Partien 16 Zähler geholt – fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Doch die Luzerner haben sich aus ihrer Startkrise befreit. Nach den ersten sieben Begegnungen mit nur drei Punkten auf dem Konto haben sie in den letzten vier Spielen mit drei Siegen neun Zähler gesammelt.

Celestinis Händchen und die verteilte Torgefährlichkeit

Zuletzt in Sion hat ausgerechnet Tasar, der bei der 2:3-Heimniederlage gegen YB mit einem unbedarft verursachten Foulpenalty noch einmal am Anfang eines verlorenen Spiels stand, das 2:1-Siegtor erzielt. Der 24-jährige Offensivmann war erst 200 Sekunden auf dem Platz, als er in der 84. Minute spektakulär in den Winkel traf.

«Wenn ich Spieler so spät einwechsele, dann tue ich das, damit sie mit einer Aktion noch etwas am Resultat ändern»

, erklärte Celestini.

Bei allen drei Saisonsiegen hat er mit dem richtigen Händchen eingewechselt: gegen Servette Ibrahima Ndiaye, der zum 3:1-Endstand traf. Zu Hause gegen Sion Yvan Alounga, der ein Tor und einen Assist zum 2:0-Schlussergebnis beisteuerte – und in Sion wie erwähnt Tasar. Da kann es niemand erstaunen, dass sich die Luzerner nach derartigen Last-Minute-Triumphen ausgelassen freuen. Dazu hatten sie für die Vollerfolge immer hart gearbeitet und nie aufgegeben. Mit Dejan Sorgic (fünf Tore, zwei Assists) sowie Louis Schaub (zwei Tore, vier Assists) haben sie ausserdem zwei besondere Spieler mit Ligaspitzenwerten in ihren Reihen.

Die Luzerner dürften bereit sein, erneut enormen Aufwand zu betreiben

Für Rizzo wohl Grund genug, seinem Team auch in Luzern eine defensive Taktik vorzugeben. Celestini ist darauf vorbereitet:

«Die Zürcher haben Lust zu verteidigen, und sie sind effizient, brauchen nicht viele Chancen.»

Der FCL ist gewarnt und wohl bereit, viel Aufwand zu betreiben, um die Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen.