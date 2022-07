FC Luzern FCL holt Beloko von Xamax – Wehrmann vor Transfer zu Den Haag Der eine Mittelfeldspieler kommt, der andere geht wahrscheinlich in den nächsten Tagen: Nicky Beloko ersetzt sozusagen Cupsieger Jordy Wehrmann beim FC Luzern. Daniel Wyrsch 08.07.2022, 16.50 Uhr

Der FC Luzern überrascht mit der Verpflichtung von Nicky Beloko. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort von Neuchâtel Xamax in die Innerschweiz. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Bereits am Mittwoch hat der Schweiz-Kameruner erstmals mit dem Team von Mario Frick trainiert.

Schweizer mit kamerunischer Herkunft: Nicky Beloko zeigt sein FCL-Trikot mit der Nummer 18. Bild: FCL

Beloko wurde beim FC Sion ausgebildet. Er ist ein robuster, physisch starker Mittelfeldspieler. Aus diesem Grund dürfte er von den Innerschweizern verpflichtet worden sein. FCL-Sportchef Remo Meyer wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Nicky passt mit seinen Anlagen perfekt zu dem von uns gesuchte Profil.» Sie hätten die Entwicklung von Beloko bereits seit mehreren Jahren verfolgt und seien überzeugt,

«dass er unsere Mannschaft mit seiner dynamischen Spielweise verstärkt».

Belokos Karriere verlief bislang mit einigen Rückschlägen: Vor vier Jahren wechselte er von Sions U21 in den Nachwuchs der AC Fiorentina. Von der U19 der Italiener schaffte Beloko den persönlichen Aufstieg zu den Profis von Fiorentina: Im Frühling 2019 kam er zum Debüt in der Serie A, bei der 0:1-Heimniederlage gegen Sassuolo spielte er während der zweiten 45 Minuten. Dabei blieb es. Auf die Saison 2019/20 hin wechselte er leihweise zu Gent nach Belgien. Nach einer Vorrunde ohne eine einzige Minute Spielzeit erfolgte im Winter 2021 der Transfer zu Neuchâtel Xamax in die Challenge League. In 40 Spielen schoss er ein Tor und bereitete vier Treffer vor.

Jordy Wehrmann zurück in seiner Heimatstadt

Während Nicky Beloko zum FCL wechselte, steht mit Jordy Wehrmann ein anderer Mittelfeldmann vor dem Abgang. Wie verschiedene Quellen berichten, soll der 23-jährige Niederländer vor dem Transfer zu ADO Den Haag (2. Liga) stehen. Gemäss dem holländischen Portal Haaglanden Voetbal hätte Wehrmann bereits Mitte Woche in seiner Heimatstadt Den Haag einen Vertrag unterschreiben sollen.

Jordy Wehrmann (links) kam am vergangenen Samstag in Grosswangen im Testspiel gegen Vaduz wieder einmal zum Einsatz. Allerdings genoss zu diesem Zeitpunkt Ardon Jashari einen nachträglichen Kurzurlaub. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Grosswangen, 2. Juli 2022)

Ausgebildet wurde Wehrmann bei Feyenoord Rotterdam. In der Saison 2020/21 bestritt der 1,80 Meter grosse defensive Mittelfeldspieler sieben Meisterschafts-, einen Europa-League- und einen Cupmatch für Feyenoord. Im Februar 2021 wechselte er leihweise zum FCL, unter Fabio Celestini avancierte er zur Stammkraft.

Im erfolgreichen Cupfinal 2021 gegen St.Gallen (3:1) schoss er auf Vorarbeit von Louis Schaub das 2:0. Der FCL übernahm anschliessend Wehrmann, gab ihm einen Vertrag bis 2024. Mario Frick erkannte bei Wehrmann offensichtlich physische Defizite, plante nicht mit ihm.