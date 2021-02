Matchbericht & Noten «Wir haben zwei Punkte liegen gelassen»: FCL-Stürmer Varol Tasar zeigt sich nach dem 1:1 gegen Lugano selbstkritisch Der FC Luzern remisiert im Nachtragsspiel daheim gegen den FC Lugano mit 1:1. Die Partie fand bei stürmischem Schneefall statt. Turi Bucher & Janick Wetterwald 10.02.2021, 22.53 Uhr

Der FC Luzern kann nicht zufrieden sein. Vor dem wichtigen Duell vom Sonntag, dem Zweikampf am Tabellenende gegen den FC Vaduz, hätte an diesem tief verschneiten Mittwochabend gegen den FC Lugano mehr als nur ein Punkt resultieren sollen. Luzern war klar überlegen, aber das wusste man eigentlich vor dem Anpfiff, denn FCL-Trainer Fabio Celestini hatte im Vorfeld der Partie schon gesagt: «Lugano macht nicht viel, aber das was sie tun, machen sie gut.»

Die Luzerner mussten nicht nur gegen den Tessiner Beton ankämpfen, sondern als jenes Team, das die spielerische Lösung suchte, auch viel mehr gegen den Schnee auf dem Terrain «arbeiten». «Wir sind schwer zu knacken», hatte seinerseits Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci vor dem Duell FCL gegen FCL behauptet, nun musste auch Luzern diese Erfahrung machen.

Der Schnee, der an diesem Abend teilweise stürmisch durch das Stadion fegte, setzte sich schnell auf dem Spielfeld fest und manövrierte so vor allem jenes Team, welches die Offensive und den Sieg suchte, in Verlegenheit. Nämlich den FC Luzern. In Verlegenheit, das darf man den sonst betonierenden, defensiv hervorragenden Tessinern nicht vorenthalten, kam Luzern aber schon nach 44 Sekunden Spielzeit wegen eines Lugano-Vorstosses: Goalie Marius Müller musste mit dem ausgestreckten Bein gegen Jonathan Sabbatini retten.

Nach einem gefährlichen Schuss von Martin Frydek (10.) und einem ersten Spielunterbruch zwecks Schneeräumung (18.) geriet die Luzerner Mannschaft in Rückstand. Luganos Ex-Kriens-Stürmer Asumah Abubakar enteilte in der 24. Minute Verteidiger Marco Burch. Das Laufduell endete schliesslich im Luzerner Strafraum mit einem Foul von Burch. Der ehemalige Luzern-Spieler Olivier Custodio versenkte den diktierten Penalty für Lugano zum 1:0.

Stürmer Sorgic steht wieder einmal am richtigen Ort

Diese Führung spielte der Jacobacci-Mannschaft taktisch in die Karten: ein Jackpot aus dem Nichts. Nun wurde noch mehr Beton gemischt, den Rest des Spieles nur noch auf Konterattacken gesetzt.

Aber trotz gefährlichem und abstiegsverdächtigem Tabellenplatz kann man den Luzernern eines nicht absprechen: die Moral. Sie ist da, sie ist spürbar. Das Celestini-Team musste aber viel Aufwand betreiben, um in Form des 1:1-Ausgleichs in der 53. Minute minimal den Ertrag zu kassieren. Das Remis war zu diesem Zeitpunkt schon hochverdient, denn die Innerschweizer dominierten und beherrschten im bissigen Schneetreiben das Spiel. Lugano-Torhüter Noam Baumann konnte in der 53. Minute Filip Ugrinics Schuss aus rund 16 Metern nur vor die Füsse von Stürmer Dejan Sorgic fausten. Sorgic reagierte schnell und schoss zum 1:1 ein. Tatsächlich: Luzern hatte die Lugano-Mauer für einmal durchbrochen.

Aber es blieb bei diesem einen Mal. Denn die Tore durch Pascal Schürpf (70.) und Ibrahima Ndiaye (73.) wurden vom Schiedsrichter aberkannt. Schürpf hatte vor seinem vermeintlichen 2:1-Kopfball seinen Gegenspieler regelwidrig gestossen; Ndiaye stand bei seinem Treffer in Abseitsposition.

Ärgerlich, dass der Siegtreffer nicht mehr gelang, denn die zweite Halbzeit fand praktisch nur noch in der Lugano-Platzhälfte statt. Während Luzern mehrheitlich ein Powerplay konstruierte, musste Lugano den Ball zeitweise mit einer Abwehrschlacht vom eigenen Tor fernhalten.

Lugano-Trainer Jacobacci reklamierte nach dem Schlusspfiff, dass dem 1:1-Ausgleich von Luzern ein Einwurf-Fehlentscheid vorausgegangen war, sagte aber auch: «Wir dürfen mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Immerhin haben wir Luzern auf Distanz halten können.» Diese Zufriedenheit gab es auf Luzerner Seite nicht wirklich. Offensivmann Varol Tasar sagte zu Recht:

«Wir haben zwei Punkte liegen gelassen.»

Und trotzdem: Ein Punkt ist nicht Nichts, Luzern stand am Schluss nicht mit leeren Händen da. Dieser FCL-Auftritt vor dem brisanten «Kellerkinder»-Duell vom Sonntag gegen den aufstrebenden Aufsteiger Vaduz war mehr Munter- denn Miesmacher. Denn Celestinis Mannschaft war gegen den FC Lugano die klar bessere, kam zu zahlreichen Aktionen am und im Strafraum. Das gibt Mumm, das macht Mut.

Kaum zu glauben, dass der Liechtensteiner Beton am Sonntagnachmittag so hart sein wird wie jener der Tessiner.

Nach dem Unentschieden im Schneetreiben wird FCL-Trainer Fabio Celestini nach dem Spiel mit der Aussage «immerhin einen Punkt geholt» konfrontiert. Der Cheftrainer bestätigt: «Ja, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du es immerhin auch nicht verlieren.»



FCL-Aussenverteidiger Simon Grether sagt aber auch:

«Aufwand und Ertrag stimmt in diesem Spiel nicht überein, das stimmt ja. Schade konnten wir uns am Ende nicht mit dem Siegtreffer belohnen.»

Zu den zwei aberkannten Toren und den weiteren Chancen sagt Grether: «Es ist positiv, dass wir zu Chancen kommen. Wir dürfen nicht den Kopf hängen lassen, sondern müssen weiter dranbleiben und die Dinger versuchen reinzumachen.»

Die äusseren Bedingungen in der Swisspor-Arena waren natürlich nach dem Abpfiff auch ein Thema. «Es war extrem speziell mit so viel Schnee, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Unter diesen Bedingungen den Ball schnell laufen zu lassen ist schwierig.» Grether ist aber auch selbstkritisch und sagt: «Die erste Halbzeit war zu wenig. Wir hatten viel den Ball, aber wir gingen mit zu wenig Überzeugung nach vorne in die Offensive. Wir fühlten uns zwar überlegen, aber es war nicht genug.»



Trainer Celestini hadert erneut mit dem «einfachen» Gegentor, dem von Burch verursachten Foulpenalty nachdem die FCL-Abseitsfalle nicht funktionierte, und sagt: «Es fehlt noch ein wenig, wir müssen noch solider werden um diese Gegentore zu verhindern.»

Luzern – Lugano 1:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Fedayi San.

Tore: 25. Custodio (Foulpenalty) 0:1. 53. Sorgic (Ugrinic) 1:1.

Luzern: Müller; Greter, Knezevic, Burch, Frydek; Ugrinic (60. Wehrmann), Schulz; Tasar, Schaub (60. Schürpf), N’Diaye; Sorgic.

Lugano: Baumann; Kecskés, Ošs, Daprelà; Covilo; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Guerrero (92. Facchinetti); Abubakar, Lungoyi (74. Gerndt).

Bemerkungen: Luzern ohne Emini (gesperrt), Alabi, Binous, Lucas, Ndenge (verletzt). Lugano ohne Lovric (gesperrt), Bottani, Maric (verletzt). Verwarnungen: 14. Knezevic. 25. Burch. 43. Guerrero. 59. N’Diaye. 90. Sabbatini. 90. Schürpf.

Am Sonntag spielt der FCL in der Swissporarena gegen den FC Vaduz. Anpfiff ist um 16 Uhr.