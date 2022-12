FCL-Fehde «Die Buhrufe an der GV haben mich natürlich getroffen» – Bernhard Alpstaeg sieht sich in seiner Ehre verletzt Im Streit um die Führung des FC Luzern legt Bernhard Alpstaeg nach. Dass er Verwaltungsratsmitgliedern gedroht und sie zur Übertragung der Aktien gebracht haben soll, sei eine ehrverletzende Unterstellung. Nicht sauer ist er auf Fans, die ihn ablehnen. Alexander von Däniken 1 Kommentar 23.12.2022, 14.06 Uhr

Die Ereignisse rund um den Aktionärsstreit beim FC Luzern haben sich an der Holding-GV vom Mittwoch überschlagen. Mit einem Coup brachten Minderheitsaktionär Josef Bieri und der Verwaltungsrat um Stefan Wolf den bisherigen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg um die Stimmenmehrheit und wählten ihn ab. Nun erklärt Alpstaeg, dass er sich nicht nur dagegen wehren will.

Bernhard Alpstaeg will juristisch nicht nur gegen seine Entmachtung im Verwaltungsrat der FCL Holding AG vorgehen. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

An der GV wurden Sie vorübergehend entmachtet und unter Buh-Rufen aus Ihrem Restaurant verabschiedet. Wie haben Sie sich da gefühlt?

Bernhard Alpstaeg: Dass der Verwaltungsrat mir mit haarsträubenden juristischen Argumenten das Recht verweigert hat, mit meinem ganzen Aktienpaket von 52 Prozent zu stimmen, das ist empörend. Es geht ihm dabei ja nicht um den FC Luzern, sondern nur um sich selbst. Die Buhrufe an der GV haben mich natürlich getroffen. Denn wenn man die Sache nüchtern betrachtet, dann bin in diesem ganzen Trauerspiel nicht ich der Böse, sondern dies sind die Verwaltungsräte, denen es nur um ihr Ego geht und teilweise auch ums Geld, aber sicher nicht um den FCL. Denn den fahren sie mit ihrem Verhalten und ihrer Misswirtschaft an die Wand.

Von vielen Fans und in zahlreichen Kommentaren werden Sie angefeindet und beleidigt. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin nicht sauer auf diese Fans. Sie werden vom Verwaltungsrat seit Wochen direkt und indirekt mit falschen und meine Person verunglimpfenden Informationen gefüttert. Da ist es normal, dass sie hässig auf mich sind, das würde mir gleich gehen. Ich wünsche mir bloss, dass sie bereit sind, ihre Meinung auch zu ändern, wenn sie jetzt immer mehr zu sehen bekommen, dass der Verwaltungsrat sie für seine persönlichen Zwecke missbraucht. Und dass es mir – so wie ihnen – um das Wohl unseres FCL geht. Dies werden wir in nächster Zeit mit hieb- und stichfesten Beweisen und Argumenten aufzeigen. Daran arbeiten wir jetzt.

Sie haben angedeutet, juristisch nicht nur gegen die Entnahme der Aktien und die Abwahl aus dem VR vorzugehen. Worum geht es Ihnen noch?

Der Verwaltungsrat hat mir am Mittwoch ja vorgeworfen, ich sei 2015 mit den 25 Prozent der Aktien, die ich damals Walter Stierli abgekauft habe, nur deshalb als rechtmässiger Eigentümer anerkannt und im Aktienbuch eingetragen worden, weil ich ihn beziehungsweise die VR-Mitglieder persönlich bedroht und dazu gezwungen hätte. Das ist ein ganz böswillige, unwahre und auch ehrverletzende Unterstellung! Deshalb prüfen wir jetzt eine Strafanzeige wegen Ehrverletzung gegen alle Verwaltungsräte.

FCL-Verwaltungsrätin Ursula Engelberger hatte im Interview mit unserer Zeitung die Strafanzeige gegen Sie mit strafrechtlich relevanten Tatsachen begründet, ging aber nicht auf mögliche Bedrohungen ein. Klar ist: Der Streit um die Hoheit über den FC Luzern hat eine neue Dimension erreicht. Sind normale Gespräche mit Josef Bieri und Stefan Wolf überhaupt noch möglich?

Nein! Nach dem vergangenen Mittwoch sind Gespräche nicht mehr möglich. Zumal mich der Verwaltungsrat schon vor der verschobenen GV Anfang November, als ich mich mit Josef Bieri zu einem Gespräch traf, arglistig getäuscht hatte. Mit seinem Schmierentheater gegen mich hat der Verwaltungsrat sämtliche Brücken für einen Dialog und eine Einigung abgebrochen. Das bedauere ich sehr, weil der wirkliche Leidtragende davon der FC Luzern ist. Denn das Verhalten des Verwaltungsrates – auch schon vor der GV – führt dazu, dass der FCL wirtschaftlich und damit auch sportlich innerhalb von wenigen Jahren an die Wand gefahren wird. Gemäss seinen eigenen Angaben rechnet der Verwaltungsrat für die laufende Saison und die beiden nächsten Geschäftsjahre mit einem Finanzloch von 32,8 Millionen Franken. Das würde das Ende des FC Luzern als Super-League-Klub bedeuten. Genau dies habe ich verhindern wollen, und ich habe dafür auch klare Vorstellungen. Aber wegen des unverantwortlichen und egoistischen Verhaltens des Verwaltungsrates, ist es mir zur Zeit leider nicht möglich, meine Pläne zur Rettung des FCL umzusetzen.

Hinweis Das Interview wurde schriftlich geführt.

