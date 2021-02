Matchbericht & Noten Kaltblütiger FCL feiert Startsieg: «Die Initialzündung war der gehaltene Penalty von Marius Müller.» Der FC Luzern trotzt der schwierigen Vorbereitung: Er bezwingt Servette mit grosser Willensstärke 3:0 (1:0). Bestnoten erhalten Goalie Müller und Doppeltorschütze Marvin Schulz. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 04.02.2021, 22.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner freuten sich nach dem Abpfiff. Doch überschwänglich waren die Umarmungen nicht. Die blau-weissen Fussballer hatten sich verausgabt, waren nach kräfteraubenden 90 Minuten plus Nachspielzeit ausgepumpt. Und für eine richtige Siegesfeier fehlen nach wie vor die Zuschauer in der Swisspor-Arena, sie werden schmerzlich vermisst. Was wäre am Donnerstagabend wohl los gewesen, wenn die Fans diese starke Luzerner Leistung beim 3:0-Sieg gegen Servette im Stadion miterlebt hätten?

Aber eben, der vierte Saisonsieg wurde in einer leeren Arena realisiert. Umso höher ist die beeindruckende Willensstärke der Innerschweizer wertzuschätzen. Servette-Goalie Jérémy Frick musste nach der verlorenen Partie eingestehen: «Luzern hat den Sieg unbedingt gewollt. Wir meinten, wir können diesen Gegner schlagen, weil die Luzerner lange kraftlos wirkten.»

Müller ebnet den Weg zum Sieg mit einem abgewehrten Penalty

Die Genfer hatten sich getäuscht. Aber nicht nur sie, sondern auch die Beobachter auf der Medientribüne. Denn lange sah es nicht gut aus für den FCL. Die Innerschweizer konnten nicht verbergen, dass sie wegen zahlreichen Coronafällen eine zehntägige Team-Quarantäne hinter sich hatten. Den Luzernern fehlten offensichtlich der Rhythmus und die Spielhärte. Ihr Trainer Fabio Celestini bemerkte dazu nach dem Match: «Man kann sich kaum vorstellen, wie schwierig es ist, mit nur einer Woche Mannschaftstraining in ein solches Ligaspiel zu gehen.»

Umso erstaunlicher ist das Ergebnis dieses ersten Pflichtspiels im Jahr 2021 – nach 43 Tagen Wettkampfpause: Der glatte 3:0-Heimerfolg übersteigt alle Erwartungen. Es ist im 15. Saisonspiel erst der vierte Luzerner Sieg, der zweite gegen Servette. Die weiteren zwei Vollerfolge realisierte der Tabellenneunte gegen Sion. Doch zurück zu den drei gewonnenen Punkten: «Die Initialzündung war der gehaltene Penalty von Marius Müller», stellte FCL-Captain Christian Schwegler schon zur Pause fest. Der glänzend aufgelegte Torhüter hatte in der 5. Minute den scharf und platziert getretenen Elfmeter von Grejohn Kyei mirakulös abgewehrt. Simon Grether hatte den Foulpenalty provoziert, indem er Théo Valls am Arm zurückgerissen hatte.

Müller freut sich nach dem gehaltenen Penalty. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Den zweiten Schreckmoment erlebten die Luzerner in der 18. Minute: Lucas Alves blieb nach einem Zweikampf mit Kyei auf dem Rasen liegen, der Brasilianer schrie vor Schmerzen. Er hatte eine tiefe Rissquetschwunde am rechten Knie, musste mit dem Sanitätsfahrzeug vom Platz gefahren und durch Mittelfeldmann Lorik Emini ersetzt werden. Laut ersten medizinischen Abklärungen ist Alves von einem Kreuzbandriss verschont geblieben. An seiner Stelle spielte Marvin Schulz fortan in der zentralen Abwehr.

Lucas Alves verletzt sich unglücklich. Bild: Martin Meienberger

Perfekt gespielter Konter führt zur Wende

In der Nachspielzeit vor der Pause passte Emini auf Louis Schaub. Der Österreicher nutzte den Gegenstoss zu einem perfekten Pass auf Dejan Sorgic, der praktisch aus dem Nichts zum 1:0 (45.+3) traf.

Die Luzerner feiern das 1:0 von Dejan Sorgic. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Fortan war die Partie eine andere. Luzern bewies auch nach dem Seitenwechsel bisher ungeahnte Effizienz und Kaltblütigkeit: Schulz markierte nach einem Fehler von Timothé Cognat das 2:0 (56.) und doppelte mit dem 3:0 (72.) vom Elfmeterpunkt nach.

Marvin Schulz jubelt nach dem Tor zum 2:0.

Bild: Martin Meienberger

Der Video Assistant Referee hatte eingegriffen und ein Zurückreissen von Moussa Diallo an Pascal Schürpf als Penalty taxiert, Schiedsrichter Stefan Horisberger sah das nach kurzem Videostudium ebenso. Der Match war gelaufen. Kastriot Imeri holte sich 139 Sekunden nach seiner Einwechslung die gelb-rote Karte: Zuerst foulte er Schwegler, dann applaudierte er dem Schiedsrichter. Servette-Keeper Frick sagte: «Darüber müssen wir teamintern noch reden.»

Zufriedener war Celestini, aber der FCL-Coach zeigte sich erneut als sachlicher und fairer Sportsmann: «Das 0:3 war für Servette zu hoch, im Fussball entscheiden Details.» Übrigens: Am Sonntag (16 Uhr) stehen sich die beiden Teams in Genf erneut gegenüber. Celestini lobte seine Equipe: «Das war nicht Glück, mental zeigten wir eine unglaubliche Leistung. Unsere Moral ist trotz vielen Frustrationen hervorragend.» Mit nunmehr 16 Punkten falle ihm der Blick auf die Tabelle leichter.

Marvin Schulz verwandelt den Elfmeter zum 3:0 souverän. Bild: Martin Meienberger

Doppeltorschütze Marvin Schulz bilanzierte nach dem Heimsieg: «Wir sind froh, haben wir heute aus wenig viel gemacht. Ich glaube, man hat gesehen, dass es für uns schwierig war nach dieser Vorbereitung.» Der Deutsche spielte nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Lucas Alves ab der 20. Minute in der Innenverteidigung – direkt vor Torhüter Marius Müller. Für seinen Landsmann fand Schulz lobende Worte: «Seine Paraden haben wir heute gebraucht. Er hält den Penalty stark und leitet mit einer starken Abwehr auch den Konter zu unserem ersten Tor ein.»



Nach dem Platzverweis gegen Servette-Spieler Imeri konnte der FC Luzern das Spiel mit wenig Aufwand zu Ende spielen. «Das war gut, um auch etwas Kraft zu sparen. Es stehen viele Spiele an», so Schulz. Die nächste Partie folgt am Sonntag auswärts in Genf. Schulz: «Wir müssen aufpassen, Servette will jetzt Revanche.»

Mittelfeldspieler Lorik Emini stand etwas überraschend nicht in der Startaufstellung, kam aber für den verletzten Alves in die Partie. «Klar war ich enttäuscht, ich will immer von Anfang an spielen», sagte Emini. Sein Fazit zum Spiel: «In der ersten Halbzeit sind wir etwas dem Ball hinterhergelaufen. Das 1:0 noch vor der Pause war viel wert. Wir wollten in der zweiten Halbzeit dort anknüpfen, was uns auch gelungen ist. Mit dem 3:0 haben wir dann den Sack zugemacht.»

Mit Blick auf die Neuauflage des Duells am Sonntag sagte Emini: «Wir haben jetzt gesehen, wie Servette spielt, das hilft uns. Wir werden uns erneut gut auf den Gegner vorbereiten.» Und wie steht es um die Fitness der Luzerner? «Wir sind sicher noch nicht auf dem Fitnesslevel wie vor der Quarantäne – aber das kommt mit der Zeit.»

Am Sonntag spielt der FCL erneut gegen Servette, diesmal auswärts in Genf. Anpfiff ist um 16 Uhr. Können die Luzerner nachdoppeln oder gelingt den Genfern die Revanche?