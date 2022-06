FCL-Nachwuchs: Torhütertrainer Gabriel Wüthrich verlässt den Klub

FCL-Nachwuchs Torhütertrainer Gabriel Wüthrich verlässt den FC Luzern per sofort Der gesamtverantwortliche Torhütertrainer im FCL-Nachwuchs verlässt den Klub auf eigenen Wunsch – er wird Torhütertrainer bei der 1. Mannschaft des FC Basel. 10.06.2022, 14.24 Uhr

Er verlässt den Klub: Gabriel Wüthrich war acht Jahre lang Torwarttrainer im Nahcwuchs des FC Luzern. Bild: PD

Der 40-jährige Gabriel Wüthrich war acht Jahre lang Torwarttrainer in der Nachwuchsabteilung des FC Luzern, wo er unteranderem die Torwarte der U18 und U21 trainierte. Nun wechselt Wüthrich zum FC Basel, wo er künftig als Torwarttrainer in der 1. Mannschaft fungieren wird. Wie der FC Luzern am Freitagnachmittag mitteilt, verlässt Wüthrich den Verein auf eigenen Wunsch.