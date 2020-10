«Ein harter Schlag für uns» – so reagiert FCL-Präsident Philipp Studhalter nach dem Bundesratsentscheid Nach nur einem Heimspiel mit mehr als 1000 Zuschauern finden in der Swissporarena wieder praktisch Geisterspiele statt. FCL-Präsident Philipp Studhalter ist «enttäuscht», kann den Bundesratsentscheid aber verstehen. 28.10.2020, 18.19 Uhr

FCL-Präsident Philipp Studhalter in der Swissporarena Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 17. April 2020)

(rem) Der FC Luzern zeigt sich in einer Mitteilung vom Mittwochabend «enttäuscht», dass die Bewilligung nach nur einem Heimspiel bereits wieder durch den Bundesrat entzogen worden ist.

Durch die Beschränkung auf maximal 50 Zuschauer bei den Heimspielen des FCL durch den Bundesrat werde der wirtschaftliche Druck auf den grössten Zentralschweizer Fussballklub erneut erhöht. In diesem Sinne erhofft sich der FC Luzern, dass die getroffenen Massnahmen die erhofften Wirkungen zeigen, damit zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt die Zuschauerkapazität wieder auf die vom Kanton Luzern bewilligten 7300 Zuschauer erhöht werden kann.

FCL-Präsident Philipp Studhalter sagt nach Bekanntgabe des Bundesratsentscheides:

«Ich kann nicht abstreiten, dass dies für den FC Luzern ein harter Schlag ist.»

Und weiter: «Wir haben uns in den vergangenen Monaten sehr viel Mühe gegeben, gemeinsam mit allen Parteien ein gutes und sinnvolles Schutzkonzept für unsere Heimspiele zu entwickeln. Im Besonderen hat der FC Luzern in Voraussicht auf eine Zunahme der Fallzahlen in den Herbst- und Wintermonaten freiwillig einen Abstand auf den Sitzplätzen eingeführt.»

Für dieses Schutzkonzept sei der FCL nach dem St.Gallen-Spiel ausdrücklich gelobt worden. Man sei davon ausgegangen, auch die folgenden Spiele in der Swissporarena durchführen zu können. Studhalter: «Auf der anderen Seite verstehen und unterstützen wir den Bundesrat bei seinen Anstrengungen, die Ausbreitung der Neuansteckungen zu senken und entsprechend tragen wir diesen Entscheid mit.»

Aufgrund der Beschränkung auf 50 Personen wird der FC Luzern im Verlaufe des Donnerstags alle Inhaber einer Saisonkarte über den weiteren Ablauf informieren. Der FC Luzern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben zum Ticketing machen.