Super League FCL rückt im Tief näher zusammen – beim Heimspiel gegen Lausanne soll der erste Saisonsieg gefeiert werden Beim Tabellenletzten FC Luzern herrscht vor dem Kellerduell vom Sonntag (14.15 Uhr) gegen das neuntrangierte und punktgleiche Lausanne-Sport eine angespannte Stimmung. Daniel Wyrsch 28.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Augenschein im FCL-Training vom Donnerstag zeigt: Die Protagonisten sind näher zusammengerückt. Chefcoach Fabio Celestini bespricht sich mit Assistent Claudio Lustenberger. Nicht nur einmal oder zweimal, sondern regelmässig während dem grössten Teil der Übungseinheit. Celestini spürt offensichtlich, dass er besonders in dieser schwierigen Lage mit nur einem Punkt aus vier Spielen von der Erfahrung, dem Wissen und Support des langjährigen Ex-FCL-Profis profitieren kann.

Luzern-Chefcoach Fabio Celestini (links) neben Co-Trainer Claudio Lustenberger sowie dem zweiten Assistenten Lorenzo Guerrero und Konditionstrainer Gabriele Bagattini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. August 2021)

Die Konditionstrainer Christian Schmidt und Gabriele Bagattini lassen die in zwei Gruppen aufgeteilten Spieler Sprintübungen machen – zum Beispiel mit Widerstand gegen ein Band. Celestini erklärt: «Damit fördern wir die Explosivität.»

Explosivität dank Fleiss im Training zurückerlangen

Offensichtlich ist das ein Manko: Von Schnelligkeit und Dynamik war in den letzten Ligaspielen gegen Zürich (1:3) und Servette (1:4) wenig zu sehen. Vor allem der schlechte Auftritt am letzten Sonntag in Genf konnte niemand schönreden. Verteidiger Simon Grether erklärte nach dem Debakel gegen Servette. «Das war weniger als ungenügend. Wir waren wie tot, waren überhaupt nicht auf dem Platz.»

Diese Worte passen dagegen nicht zur fokussierten Arbeitsweise in der erwähnten Übungseinheit. Übrigens: An den Zäunen rund um den Trainingsplatz bei den Hochhäusern hängen neue Sichtschutzblachen. Sie sehen topmodern aus, neben dem FCL-Wappen prangen darauf Slogans: «Zäme för de FCL – Hopp Lozärn!» und: «Lasst uns weiter Geschichte schreiben.»

Die neuen Sichtschutzblachen des FC Luzern beim Trainingsplatz hinter der Swisspor-Arena. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 26. August 2021)

Der 24. Mai und somit der Triumph im Cupfinal sind weit weg. Derzeit muss der FCL dafür sorgen, dass der Fehlstart möglichst schnell korrigiert wird. Fabio Celestini erscheint nach dem gestrigen Training, das grösstenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Stadion stattfand, zum Medientermin. Er macht – wie am Vortag das Team auf dem Platz – einen konzentrierten Eindruck, wirkt gelassen. Darauf angesprochen, entgegnet er aber:

«Ich bin nicht ruhig, sondern angespannt. Mit nur einem Punkt auf dem Konto wollen die Mannschaft und ich gegen Lausanne eine deutliche Reaktion zeigen.»

Und: «Wir sind sicher ein besseres Team, als unsere Leistung in Genf vermuten lässt. Jetzt brauchen wir Punkte.» Er sei ein Trainer, der die verschiedensten Systeme spielen lassen könne, seine Leute auch mal zehn Meter tiefer verteidigen lasse. «Die Spielidee muss ich deshalb nicht ändern, sie hat mit dem System bekanntlich nichts zu tun», betont er.

Der neue Mann im FCL-Mittelfeld, Christian Gentner, fordert: «Unsere Kommunikation auf dem Platz muss besser werden.» Bild: Ennio Leanza/Keystone (St.Gallen, 1. August 2021)

Gentner begrüsst, dass sich der Coach vors Team stellt

Nach dem Trainer spricht Christian Gentner mit den Journalisten. Der 36-jährige Deutsche ist ein sympathischer Fussballer und dazu äusserst erfahren. Er strahlt die gleiche Zuversicht aus wie Celestini. Seine Aufgabe sei es mitunter, die Jungen zu unterstützen, damit sie selbst in schwierigen Situationen wie jetzt an ihre vorhandenen Fähigkeiten glauben. Von Gentner gibt’s zudem Support für Celestini, der beim 0:1 in Genf mit Innenverteidiger David Domgjoni an der Seitenlinie redete, während Servette das Führungstor erzielte. Celestini entschuldigte sich direkt vor Ort beim Team, nahm den Fehler auf seine Kappe. Gentner: «Ich finde es richtig, stellt sich der Coach vor die Mannschaft.» Dann fordert der Mittelfeldmann: «Auf dem Platz muss die Kommunikation und Harmonie untereinander besser werden.» Wie der Neuzugang vernahm, habe es schon im Vorjahr Abwehrprobleme gegeben:

«Unsere Fehler müssen wir jetzt ehrlich intern ansprechen – und nicht erst an Weihnachten.»

FCL-Topskorer bleibt: Filip Ugrinic (zwei Tore, zwei Assists) unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8.August 2021)

Filip Ugrinic verlängert – und weitere positive Signale

Gestern um 16 Uhr kommt die Nachricht, auf die viele Fans lange gewartet haben: Der 22-jährige Offensivmann Filip Ugrinic verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag beim FCL bis zum 30. Juni 2024. Ugrinic bleibt seinem Ausbildungsklub treu, geht nicht zum FC Basel.

Am Vortag verlängerte der noch immer verletzte Stürmer Pascal Schürpf bis 2023. Stammgoalie Marius Müller trainiert wieder, im Tor bleibt vorläufig noch Vaso Vasic. Dennoch sind es positive Zeichen, die auf eine Trendwende gegen Lausanne hoffen lassen. Mit Luzerns erstem Ligasieg würde die Rote Laterne zurück an die Gäste gehen.