Matchbericht Der FCL rutscht immer mehr in eine Krise Statt den ersten Saisonsieg zu feiern, verliert Luzern gegen Lugano 2:3 – die Heimbilanz ist inzwischen trostlos. Daniel Wyrsch 26.09.2021, 22.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschlagene FCL-Spieler nach der 2:3-Pleite gegen Lugano (von links): Filip Ugrinic, Silvan Sidler und Marco Burch. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. September 2021)

Ein neutraler Zuschauer dürfte am Geschehen auf dem Rasen der Swisspor-Arena durchaus Gefallen gefunden haben. Auf der einen Seite spielte der FC Luzern, der versuchte, den Gästen aus dem Tessin sein Spiel aufzuzwingen. Auf der anderen reagierte der FC Lugano, der selbstbewusst und weitaus eingespielter wirkte als die Platzherren. Die Mannschaft des neuen Lugano-Trainers Mattia Croci-Torti nützte die ihr präsentierte Ausgangslage aus, um mit ihrem bekannten schnellen Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen.

Kurzum, es war ein ereignisreicher und unterhaltsamer Match, nicht weniger als fünf Tore sahen die 8218 Zuschauer in der Swisspor-Arena. Am Schluss jubelte Lugano über einen 3:2-Erfolg, der eine klare Logik hatte – und sich einreihte in eine Serie von negativen Ergebnissen des FC Luzern.

Seit dem 9. Mai hat Luzern kein Heimspiel mehr gewonnen

In diesem achten Saisonspiel haben die Innerschweizer bereits ihre vierte Niederlage bezogen. Dazu kommen vier Unentschieden – und vom ersten Saisonsieg träumt das Team von Trainer Fabio Celestini immer noch. Luzern rutscht immer mehr in eine Krise.

Besonders nachdenklich muss die Verantwortlichen die Heimbilanz stimmen: Saisonübergreifend war die Pleite gegen Lugano bereits die sechste Partie in Serie im eigenen Stadion, die der FCL nicht gewann. Vier Niederlagen (zweimal gegen Lugano, je einmal gegen YB und Zürich) sowie zwei Unentschieden (gegen Lausanne und GC) stehen zu Buche. Der letzte Heimsieg datiert am 9. Mai, ein 3:0 über Servette.

Reaktionen: Bankdrücker Emini gibt zu reden Mit dem Halbzeitfazit von Mittelfeldspieler Christian Gentner war definitiv klar, dass beim FC Luzern während der Pause in der Kabine dicke Luft herrschen würde. «Wir haben die Gegentore viel zu einfach bekommen, geben dem Gegner oft zu viel Platz», stellte der 36-jährige Deutsche beim Stand von 1:3 fest. Doch auch Gentner, mit 430 Bundesligaspielen der erfahrenste Profi auf dem Platz, spielte nicht so, wie man es von einem Spieler seiner Qualität erwarten könnte. Seine Pässe waren oft zu ungenau, brachten den angespielten Teamkollegen in Schwierigkeiten. Von Spielfluss war beim FCL kaum einmal etwas zu sehen. Im Mittelfeld gab nicht nur Gentner Anlass zu Kritik, noch ernüchternder geriet die Leistung des 22-jährigen Niederländers Jordy Wehrmann. Der Ex-Feyenoord-Profi war bemüht, doch seine Zuspiele, Flanken und Schüsse gingen nicht dorthin, wo sie von einem Profi auf dieser wichtigen Position hinkommen sollten. Noch im Frühling, vor der definitiven Übernahme des FCL, hatte Wehrmann eine deutlich bessere spielerische Entwicklung genommen. Mit zwei Achtern eine Überzahl im Mittelfeld schaffen Die Frage an FCL-Trainer Fabio Celestini drängte sich auf, weshalb er nicht wieder Lorik Emini in die Startelf beordert hatte, der 22-jährige Rotkreuzer hatte am Donnerstag in Sion solide gespielt und mit dem zum 1:1-Endstand erzielten Penalty Verantwortung übernommen. Celestini: «Lorik machte sein Spiel in Sion, ich wollte im Mittelfeld eine Überzahl schaffen mit zwei Achtern: Ugrinic und Wehrmann, die ich zu Gentner stellte.» Der Entscheid sei nicht gegen Emini, der Ersatz blieb, gewesen – und mit dem Elfmetertor habe er auch nichts zu tun, sagte der Coach. Hinterfragen muss sich Celestini auch, ob Marvin Schulz im Zentrum mehr als Gentner gebracht hätte. (dw)

Aussen vor gelassen werden darf nicht das Verletzungspech: Mit Ibrahima Ndiaye, Martin Frydek, Pascal Schürpf, Marius Müller, Tsiy Ndenge und Samuel Alabi fehlen derzeit sechs Spieler, die grösstenteils schwer zu ersetzen sind. Zudem hat sich mit dem eingewechselten Patrick Farkas gegen Lugano wohl ein siebter FCL-Profi gravierend verletzt. Trotzdem stellt sich die Frage: Macht das Celestini-Team den Gegnern die Aufgabe zu einfach?

Lob zu bekommen für spektakuläre Auftritte macht Spass, wenn die Resultate stimmen, wenn man in der Tabelle ein beruhigendes Punktepolster hat und entfernt vom Abstiegs- und Barrageplatz ist. Das alles ist nicht der Fall. Trotzdem spielte der FCL gegen Lugano mit offenem Visier – und nicht auf Resultat. FCL-Coach Fabio Celestini auf die Frage, warum seine Elf die Abwehrprobleme nach wie vor nicht in den Griff bekommt: «Das ist Ballbesitzfussball. Wir waren hinten offen, weil wir uns fast ständig in der Spielfeldseite von Lugano aufhielten.» Er bemängelte selbst, dass zwei lange Bälle der Luganesi zu zwei Gegentoren führten. Zum 0:1 in der 3. Minute durch den Ex-Krienser Asumah Abubakar sagte er: «Wir spielten auf Abseits, so genau weiss ich das auch nicht.» Holger Badstuber stand beim Zuspiel von Mattia Bottani auf gleicher Höhe wie Assistgeber Zan Celar. Beim 1:2 in der 35. Minute durch ebendiesen slowenischen Startelf-Débutanten Zan Celar erklärte Celestini: «Wir verloren das entscheidende Duell.» Der FCL-Trainer sah, wie der U21-Internationale Marco Burch vom vormaligen AS-Roma-Angreifer Celar mit einem Haken ausgespielt wurde und dieser den Ball an Goalie Vaso Vasic vorbei scharf ins Tornetz schoss.

Vorher hatten die Gastgeber eine gute Phase: Der einmal mehr energiegeladene Filip Ugrinic erzielte in der 21. Minute via Innenpfosten den 1:1-Ausgleich, die restlichen Luzerner glaubten nun auch an sich. Vieles deutete darauf hin, dass Luzern in diesem Vergleich die Chance auf den ersten Saisonsieg bekommen könnte. Doch aus heiterem Himmel kam der lange Pass aus der eigenen Zone von Sandi Lovric, den der 22-jährige Celar zur zweiten Führung der Tessiner nützte. Celar markierte in der 45. Minute gar noch das 3:1 für seine Farben – wieder sahen die Blau-Weissen unorganisiert und überrascht aus.

Schwere Auswärtsspiele in Basel und nach Länderspielpause bei YB

Referee Alain Bieri pfiff schliesslich einen Foulpenalty für den FCL – Fabio Daprelà riss Christian Gentner bei einem Corner zu Boden. Dejan Sorgic markierte in der 72. Minute vom Elfmeterpunkt den 2:3-Anschlusstreffer. In der Schlussphase hielt Keeper Sebastian Osigwe (ex Kriens) den Lugano-Sieg mit zwei Paraden fest.

Der Co-Tabellenletzte FCL muss am nächsten Sonntag zum Leader nach Basel. Nach der Nati-Pause geht’s zum Meister YB (Platz 2). Wahrlich kein einfaches Programm für ein Krisenteam!