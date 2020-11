FC Luzern schreibt Verlust von 1,75 Millionen Franken – und kommt trotz Coronakrise mit blauem Auge davon Die Covid-19-Krise stellt auch den FC Luzern vor enorme finanzielle Herausforderungen. Finanzchef Richard Furrer sagt, dass die grosse Solidarität und ein funktionierendes Krisenmanagement einen noch schlimmeren Schaden abgewendet haben. Daniel Wyrsch 12.11.2020, 18.00 Uhr

Nachdem der FC Luzern im vergangenen Jahr einen Gewinn von 234‘000 Franken ausgewiesen hatte, beendete er das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Verlust von 1,75 Millionen Franken. FCL-CFO Richard Furrer: «In Anbetracht der Umstände ist das ein gutes Resultat.» Wenn die Covid-19-Krise nicht gewesen wäre, ist er überzeugt: «Hätten wir einen ähnlich guten Abschluss erreicht wie im Vorjahr.»

Der FC Luzern erlebt eine schwierige Zeit: Im Geschäftsjahr 2019/20 fehlen aufgrund der Coronamassnahmen zahlreiche Zuschauer im Stadion. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 6. November 2019)

Erfreulich sei erneut das operative Ergebnis. «Ohne Verzerrungen durch Steuern, Zinsen und Abschreibungen präsentiert sich das Betriebsergebnis mit minus 15‘000 Franken fast ausgeglichen.» Die Zahl sei Beleg dafür, dass der FCL auch im schwierigen Berichtsjahr gut gewirtschaftet habe und haushälterisch mit den Finanzen umgegangen sei.

Unerwartet hart getroffen wurde der Zentralschweizer Super-League-Verein am 16. März. An diesem Datum trat der Lockdown in Kraft. «Noch am selben Tag initiierte die Geschäftsleitung der FC Luzern Gruppe einen Krisenstab», sagt Richard Furrer. Sofort bauten Mitarbeiter Überzeit ab. Weitere Massnahmen waren unter anderem das Beantragen von Kurzarbeit, ein sofortiger Einstellungs- und Investitionsstopp. Ab sofort ging es ums Überleben des FCL. «Dank dem akribischen und professionellen Krisenmanagement wussten wir zu jedem Zeitpunkt und fast auf den Franken genau, wie wir finanziell dastehen», so Furrer. Diese hohe Transparenz sei mitentscheidend gewesen, «dass wir die Kurve gekriegt haben».

Breite Unterstützung verhindert das Worst-Case-Szenario

Nach einer ersten Lagebeurteilung Mitte März hatte Richard Furrer einen Verlust von zirka 10 Millionen Franken prognostiziert. Dieses Worst-Case-Szenario traf nicht nur wegen der griffigen Massnahmen nicht ein, «sondern auch dank der enormen Solidarität, die wir erfahren durften. Ein grosses Dankeschön gilt der Stadion Luzern AG, die uns nicht nur die Miete für ein ganzes Jahr von 400‘000 Franken erliess. Darüber hinaus hat sie uns eine grosse finanzielle Unterstützung zugesprochen», sagt der Finanzchef. Unterstützung hat der FCL aber auch von der Stadt, dem Kanton sowie von weiteren Ämtern und Behörden erhalten.

Alle FCL-Mitarbeitenden verzichteten auf einen Teil ihres Lohns. Die Haupt- und Co-Sponsoren Otto’s, Luzerner Kantonalbank und Maréchaux verlängerten ihre Verträge langfristig. Die Fans kauften frühzeitig ihre Abocards für die neue Saison. Spontane Helfer unterstützten den Klub mit kleineren und grösseren Beiträgen.

Nachwuchsbereich von Sparmassnahmen verschont geblieben

Richard Furrer betont: «Bei den Junioren gab es keinerlei Kürzungen. Der Nachwuchs bleibt das Herz unseres Klubs.» Mit gutem Grund: Vor allem dank der Verkäufe der Eigengewächse Jonas Omlin und Ruben Vargas hat der FCL in den vorangegangenen zwei Jahren schwarze Zahlen geschrieben und im letzten Geschäftsjahr ist das Betriebsergebnis trotz Corona durch den Transfer des 19-jährigen Jungprofis Darian Males zu Inter Mailand relativ gut ausgefallen.

FCL-Finanzchef Richard Furrer. Bild: PD

Gemäss CFO Richard Furrer kostete die Coronakrise den FCL zirka 1,5 Millionen Franken. Dank der Kurzarbeit und der erwähnten Solidarität konnten 1,4 Millionen Franken eingespart werden, erklärt er. Zudem hat der FCL bei der Luzerner Kantonalbank einen KMU-Kredit von 1 Million Franken aufgenommen. Damit und dank Darlehen von 4,5 Millionen Franken mit Rangrücktritt von den Aktionären sei die Liquidität des Vereins per heute gewährleistet.

Leeres Stadion bei den Heimspielen: «Traurig, trostlos, ein Horror!»

Das unangenehme C-Thema wird den Verein auch im neuen Geschäftsjahr 2020/21 begleiten. Furrer nimmt ein Bild aus dem Fussball: «Die erste Halbzeit haben wir überstanden – doch entschieden wird das Spiel in der zweiten Hälfte, allenfalls sogar in der Nachspielzeit oder im Penaltyschiessen.» Er sei überzeugt, den Match gemeinsam mit den Mitarbeitern, Fans, Freunden und Partnern zu gewinnen. Das leere Stadion findet Richard Furrer «traurig, trostlos, ein Horror»! Klar ist: Nur mit externer Hilfe könne der FCL unter diesen Bedingungen weiterbestehen.

Hinweis: Der Geschäftsbericht der FC LUZERN Gruppe kann via der FCL Website www.fcl.ch heruntergeladen werden. Wer ein gedrucktes Exemplar haben möchte, kann dieses während der publizierten Öffnungszeiten im FCL-Fanshop beziehen.