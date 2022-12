Ardon Jashari legt bei Instagram 335 Prozent an Followern zu

FCL-Shootingstar Ardon Jashari war an der WM besser als Ronaldo und Messi und ist jetzt um 335 Prozent reicher FCL-Kapitän Ardon Jashari spielte an der WM nur wenige Minuten und wurde auch nicht Weltmeister wie Messi. Und doch ist er deutlich erfolgreicher als der Argentinier – zumindest bei einer Kennzahl. Jetzt kommentieren 22.12.2022, 11.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der grosse Moment kam für Ardon Jashari kurz vor dem Ende des Viertelfinals gegen Portugal: Der FCL-Star wurde von Nationaltrainer Murat Yakin eingewechselt. Zwar durfte Jashari nur einige wenige WM-Minuten spielen, und vor allem schied er mit der Nati gegen Portugal kläglich aus – und trotzdem ist die WM für den Debütanten auf der grössten Fussballbühne der Welt persönlich ein gewinn. Ihm gehört die Zukunft in der Nati, sein FCL-Trainer sagt über ihn: «Wenn er sich so weiterentwickelt wie bisher, dann wird auch die Nati bald nicht mehr auf ihn verzichten können.»

Und auch an Online-Fame, heutzutage eine wichtige Währung für Fussballer, weil bare Münze wert, legt Jashari während der WM mächtig zu. Die Plattform «Wettbasis» hat die Instagram-Profile sämtlicher Spieler vor und nach der WM verglichen, und gemäss dieser Auswertung erhöhte Jashari seine Anzahl Follower um 335 Prozent und zählt nun 21'200 Menschen, die verfolgen, was er auf Insta so postet.

Zu den absoluten Topstars wie Ronaldo oder gar Messi ist der Abstand in absoluten Follower-Zahlen jedoch noch riesig: Der Europameister aus Portugal hat 520 Millionen Follower, der argentinische Weltmeister 407 Millionen. Und dennoch war Jashari instagrammässig an der WM erfolgreicher als die besten beiden Fussballer der Welt; zumindest, was die Steigerung der Follower-Zahl in Prozent betrifft: Während Jashari wie erwähnt um 335 Prozent zulegt, steigerten sich Ronaldo nur um 4 und Messi um 7 Prozent. Nicht gerade weltmeisterlich.

Seit der WM darf Jashari nun Ferien geniessen. Der FCL hat seinem Shooting-Star dreieinhalb Wochen frei gegeben, er wird am 2. Januar wieder im Training erscheinen. Und dann wird von ihm Grosses erwartet, Trainer Mario Frick sagt: «Er wird für uns den Unterschied machen im Frühling.» (mme)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen