FCL spielt gegen Weltstar Klose

Trainingslager FCL spielt gegen Stürmerlegende und WM-Rekordtorschütze Der FC Luzern reist am Mittwoch ins Kurztrainingslager nach Schruns. Dort testet das Frick-Team gegen den neuen Klub von Miroslav Klose. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.45 Uhr

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose am Montag bei seiner Vorstellung als Cheftrainer in Altach. Bild: Carsten Harz/Getty

Koffer packen heisst es am Mittwoch für die Spieler und den Staff des FC Luzern. Die Mannschaft von Mario Frick reist am Nachmittag nach Schruns ins Kurztrainingslager. Am Sonntag im Verlauf des Tages wird der FCL aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg nach Luzern zurückkehren.

Der Höhepunkt des viertägigen Camps ist zweifellos das Testspiel vom Samstag (16 Uhr) gegen den SCR Altach. Der Klub verhinderte unter Ludovic Magnin knapp den Abstieg aus Österreichs Bundesliga. Nach dem Abgang des Waadtländers zum FC Lausanne-Sport hat Altach einen weltbekannten neuen Coach: Miroslav Klose, seines Zeichens ehemaliger Topstürmer in der Bundesliga beim FC Bayern München, Werder Bremen und Kaiserslautern sowie in der Serie A bei Lazio Rom, hat bei den Vorarlbergern seinen ersten Vertrag als Cheftrainer im Profifussball unterschrieben.

WM-Rekordtorschütze und Weltmeister in der Provinz

Der 44-jährige Klose zählt zu den Grössen seines Sports: 2014 wurde er mit Deutschland Weltmeister und schoss beim historischen 7:1-Halbfinalsieg gegen Gastgeber Brasilien sein 16. WM-Tor. Kein Spieler hat an Weltmeisterschaften so viele Treffer erzielt wie der in Polen geborene Deutsche, der zugleich mit 71 Toren Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist. Seine ersten Schritte als Trainer hat Klose beim FC Bayern gemacht, bei den Münchnern war er unter anderem Assistent von Hansi Flick.

Klose sagt zum Engagement in Altach, nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt:

«Ich darf arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wunderschönes Gebäude, super Verhältnisse, um in Ruhe arbeiten zu können.»

Für den Weltstar passt’s in der Provinz: «Es war von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, das ich hier richtig bin.»

Miroslav Klose im Dress von Bayern München bei einem Heimspiel gegen Wolfsburg in der Allianz-Arena. Bild: Clive Brunskill/Getty Images (München, 20. August 2010)

FCL in einer Reihe mit drei internationalen Topklubs

Der FC Luzern ist übrigens nur der erste Testspielgegner der Österreicher, anschliessend werden Borussia Dortmund, Valencia und Champions-League-Halbfinalist Villarreal ihre Aufwartung in der Altacher Cashpoint-Arena machen, wo bis Sommer 2021 der Ur-Luzerner Alain Wiss seine Profikarriere ausklingen liess.

Der FCL wird gegen Altach in Schruns spielen. Der Montafoner Hauptort mit knapp 4000 Einwohnern liegt auf einer Höhe von 700 Metern über Meer. FCL-Trainer Mario Frick sagt:

«Gerade um taktische Inhalte zu trainieren, ist ein Trainingslager sehr willkommen.»

Der 47-jährige Liechtensteiner freut sich aber auch auf den Tapetenwechsel mit seinem Team: «Es tut immer wieder gut, etwas anderes zu sehen. Ein Trainingslager eignet sich aber auch immer sehr gut, um aus den Spielern eine Einheit zu formen.»

Dräger soll sich vor der Rückkehr richtig ausruhen

Am vergangenen Freitag anlässlich des Testspiels gegen den Super-League-Aufsteiger FC Winterthur (2:1) in Eich gab der FCL die Verlängerung des Leihvertrags mit Mohamed Dräger um eine weitere Saison bekannt. Der 25-jährige Offensivverteidiger bleibt im Besitz von Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Die Engländer leihen den Deutsch-Tunesier erneut aus, der FCL hat zudem eine Kaufoption auf Dräger. So erhält er sichere Spielpraxis im Hinblick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).

Nach einem längeren Einsatz in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äquatorialguinea (4:0) und zuletzt zwei Siegen mit je 90 Minuten Spielzeit bei einem für Tunesien erfolgreichen Turnier letzte Woche in Japan gegen Chile (2:0) und Gastgeber Japan (3:0 )«sind die Ferien für Mohamed Dräger wohlverdient», hatte Frick am vergangenen Mittwoch beim Trainingsstart gesagt. Inzwischen ist klar, wie die Abmachung mit dem WM-Fahrer aussieht:

«Dräger bekommt drei Wochen Ferien. ‹Mo› soll sich richtig ausruhen können»,

so Frick.

Der Rechtsverteidiger wird frühestens am 11. Juli zurückerwartet. Die Meisterschaft beginnt für den FCL mit dem Auswärtsspiel am 23. Juli auswärts gegen Meister FC Zürich.

Der Luzerner Ronaldo Dantas Fernandes Ronaldo (rechts) mit der FCL U21 im Zweikampf gegen den Buochser Shan Meyer. Bild: Roger Grütter (Buochs, 16. Oktober 2021)

Nach Dräger und Ardon Jashari soll offenbar auch das 17-jährige Toptalent Ronaldo Dantas Fernandes dem FCL erhalten bleiben – und ins Profikader aufsteigen. Mit Blick auf die bisherigen Transfer sagt Trainer Frick: «Ein Anfang ist gemacht, nun möchten wir nachlegen, weitere Verstärkungen holen.»

