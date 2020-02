FCL-Sportchef Remo Meyer: «Ich rechne damit, dass Blessing Eleke bleibt»

Stefan Wolf (49) aus dem luzernerischen Fischbach spielte 7 Jahre für den FC Luzern und 4 Jahre für St. Gallen. Seit zweieinhalb Jahren ist er Mitglied des Verwaltungsrates beim FCSG. Am Samstag kehrte Wolf mit seiner Familie von einer Ferienreise aus Costa Rica zurück, am Sonntag sass er auf der FCL-Tribüne. «Es ist eine kleine Ewigkeit her, dass St. Gallen in einem Spiel kein Tor mehr erzielt hat», sagt Wolf. Und zum FCL: «Die Handschrift des neuen FCL-Trainers ist bereits spür- und lesbar.» (tbu.)