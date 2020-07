Matchbericht & Noten «Das war mein Geburtstagsgeschenk»: Starker Pascal Schürpf erklärt seinen Torjubel – und weitere Stimmen zum FCL-Sieg Der FC Luzern setzt die Serie fort: Der 3:0-Heimsieg über Thun ist der siebte Vollerfolg unter Fabio Celestini. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 05.07.2020, 20.50 Uhr

Pascal Schürpf musste sich nach Spielschluss schütteln, während die 700 FCL-Fans im Stadion begeistert sein Lied sangen. Bei diesem 3:0-Heimsieg über den FC Thun war Unvorhersehbares passiert.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

«Als Ersatzspieler hatte ich mich vor dem Anpfiff auf die Tribüne gesetzt und eigentlich damit gerechnet, dass ich die erste Halbzeit von dort oben zuschauen werde können. Damit war’s dann schon in der 8. Minute vorbei. Zuerst bin ich sogar etwas erschrocken.» FCL-Linksaussen Ibrahima Ndiaye war nach einem Angriff auf dem Rasen liegen geblieben, der 21-jährige Senegalese hielt sich am linken Oberschenkel. Offensichtlich zwickte hinten oben die Muskulatur.

Ersetzt wurde Ibrahima Ndiaye wie erwartet von Pascal Schürpf. Aber der 30-jährige Basler kam nicht als irgendein Ersatzspieler, sondern als äusserst belebendes Element ins Spiel. Schürpf fand zu Recht:

«Ich wollte Emotionen reinbringen. Das ist mir ganz gut gelungen»

Schon nach wenigen Sekunden holte er auf der linken Seite einen Corner heraus. Der Eckball führte in der 10. Minute zum 1:0-Führungstreffer: Auf einen ungenügenden Kopfball eines Thuner Verteidigers reagierte Ryder Matos am schnellsten, der Ball kam via seinen Körper vors Tor, wo ihn Captain Lucas Alves mit der Scheitel leicht berührte und ins Netz lenkte.

Schiedsrichter Urs Schnyder liess die Szene vom Video Assistant Referee (VAR) überprüfen. Unklar blieb, ob Matos den Ball an den Arm bekommen hatte. Darum blieben die Unparteiischen beim ursprünglichen Verdikt aus dem Spiel: Das Tor wurde gegeben.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

Nur drei Minuten nach dem 1:0, erzielte FCL-Mittelstürmer Francesco Margiotta mit einem präzisen Weitschuss das 2:0 (13.). Pascal Schürpf hatte einen genauen Abschlag von Torhüter Marius Müller angenommen und anschliessend genau in den Lauf des nunmehr zehnfachen Torschützen gespielt. «Wir waren eigentlich gut ins Spiel gekommen, aber von diesem Doppelschlag erholten wir uns nicht mehr», sagte Thun-Trainer Marc Schneider.

Offensiv wie defensiv dem müden FC Thun überlegen

Die abstiegsgefährdeten Berner Oberländer machten in der Swisspor-Arena einen schlechten Eindruck, so harmlos und ohne Gegenwehr hatte man den FC Thun in den letzten zehn Jahren kaum einmal gesehen. Offensichtlich hat der intensive Spielrhythmus bei der Mannschaft von Marc Schneider ihre Spuren hinterlassen. Die Luzerner dagegen spielten mit grosser Spielfreude auf. Trainer Fabio Celestini konnte vor allem die Offensivabteilung loben. Namentlich erwähnte er Francesco Margiotta, Pascal Schürpf, Ryder Matos und Blessing Eleke – und wie sie in der Zone 3, auf den letzten Metern vor dem gegnerischen Tor, aufspielten. «Das einzige Manko war, dass wir das 3:0 nicht schon in der ersten Halbzeit geschossen haben», befand Celestini.

Ein spektakulärer Weitschuss von Simon Grether (42.) hätte zu diesem vorentscheidenden Vorsprung geführt, doch prallte der hart getretene Ball von der Querlatte zurück aufs Feld. Doch die kompakte Luzerner Defensive liess auch während den zweiten 45 Minuten nichts zu. Die Thuner Stürmer Ridge Munsy, Simone Rapp und der eingewechselte Hassane Bandé erlebten einen Nachmittag zum Vergessen. Am Ende konnte FCL-Torhüter Marius Müller sein neuntes Meisterschaftsspiel ohne Gegentor feiern. Doch vorher krönte Pascal Schürpf seinen starken Auftritt mit dem Treffer zum 3:0-Endstand (63.).

Diesmal hatte ihm Francesco Margiotta den (Corner-)Ball perfekt auf den Kopf serviert.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

Bei seinem Jubellauf war Schürpf von seinen Mitspielern nicht aufzuhalten.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

Er umarmte auf der Tribüne FCL-Medienchef Markus Krienbühl. Der freute sich schliesslich mitten in der Spielertraube. Schürpf erklärte: «Das war mein Geburtstagsgeschenk für Markus.»

Die Spieler feiern FCL-Medienchef Markus Krienbühl (mit Brille) nach dem Tor von Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

Krienbühl feierte am Sonntag sein 40. Wiegenfest. Für den Schützen war es das sechstes Ligator der Saison und die Vorlage für Margiotta der vierte Assist. Für Luzern bedeutet der siebte Sieg in der zehnten Partie unter Fabio Celestini der Vorstoss auf Platz 5. Punktgleich mit Servette (4.) und dem FC Zürich (6.) –Coach und Team leisten tolle Arbeit.

Besonders für Pascal Schürpf ist die vergangene Woche erfolgreich gewesen. Bereits am Donnerstag wurde er in Sion eingewechselt und erzielte einen Treffer. Im Tourbillon gelang ihm zwei Minuten vor Schluss das 2:0 und damit die Siegsicherung. Am Sonntag gegen Thun bedeutete das Tor zum 3:0 ebenfalls die Vorentscheidung. Wenn auch der Widerstand der Thuner schon vorher gebrochen war. Der Tank der Berner Oberländer ist gerade leer. Dafür hatten sich die Innerschweizer offensichtlich richtig gut auf das intensive Restprogramm mit 13 Ligapartien in sechs Wochen vorbereitet. Das erste Drittel haben sie hervorragend absolviert: Aus den fünf Spielen resultierten zehn Punkte. Das ist zwar nicht mehr ganz so viel, wie im Frühjahr vor der Coronapause mit 13 Zählern aus den ersten fünf Begegnungen im 2020.

Gut regenerieren und dann ins Direktduell mit Servette in Genf

Seit Fabio Celestini das Team Anfang Januar übernommen hat, verbesserten sich die Luzerner markant. Der welsche Trainer mit italienischen Wurzeln schwärmte nach dem Thun-Sieg:

«Unglaublich, mit welcher Mentalität und Lust meine Mannschaft spielt. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.»

Doch nicht nur die Auftritte sind erfreulich, auch die aktuelle Tabellenposition bringt interessante Perspektiven. Luzern ist nun Fünfter, punktgleich mit Servette (4.) und Zürich (6.). Weil der Cupsieger heuer aus Termingründen nicht europäisch gemeldet werden kann, berechtigt Platz 4 für die Europa-League-Qualifikation.

Ist das die neue Zielsetzung? Schürpf antwortete: «Gut regenerieren, dann die nicht einfache Fahrt zu Servette nach Genf in Angriff nehmen. Alles andere sehen wir später.» Auch Celestini will sich zu Europa nicht äussern: «Ich weiss es nicht. Wir haben noch acht Spiele in knapp vier Wochen, wollen weitermachen, konzentrieren uns aufs nächste Spiel in Genf.»

Luzern – Thun 3:0 (2:0)

SR Schnyder. – Tore: 10. Lucas 1:0. 13. Margiotta (Schürpf) 2:0. 63. Schürpf (Margiotta) 3:0.

Luzern: Müller; Knezevic, Lucas, Burch (86. Mistrafovic); Grether, Schulz, Emini (46. Sidler), Ndiaye (8. Schürpf); Eleke (71. Bürki), Margiotta, Matos.

Thun: Faivre; Glarner (69. Joss), Havenaar (46. Roth), Rodrigues, Hefti; Bertone; Tosetti, Karlen (69. Hiran), Hasler (64. Castroman); Rapp (57. Bandé), Munsy.

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Ndenge, Males, Kakabadse, Balaruban (alle verletzt) und Voca (familiäre Gründe). Ndiaye verletzt ausgeschieden. Thun ohne Stillhart (gesperrt), Kablan, Sutter, Salanovic und Bigler (alle verletzt). 43. Lattenschuss Grether. Verwarnungen: 15. Havenaar (Foul), 15. Bertone (Foul), 74. Roth (Foul).

Marius Müller (Torhüter) – Note 5

Gute Strafraumbeherrschung, sichere Interventionen – und er bestätigt spielerische Fortschritte: leitet das 2:0 auf Schürpf ein.



Stefan Knezevic, rechter Innenverteidiger – Note 4,5

Er zeigt eine eher unauffällige Leistung, agiert defensiv solide. Lucas Alves, Innenverteidiger (Mitte) – Note 5

Der Abwehrchef ist stets zur Stelle, klärt ein ums andere Mal. Und dazu trifft er mit der Scheitel zum frühen 1:0 (10.). Marco Burch, linker Innenverteidiger – Note 5

Wieder eine Topdefensivleistung, diesmal ist Rapp ohne Wirkung gegen ihn. Den eingewechselten Bandé hat er auch im Griff. Marvin Schulz, Zentrales Mittelfeld – Note 4,5

Erneut arbeitet er fleissig für die Defensive, ein sehr mannschaftsdienlicher Einsatz. Simon Grether, rechtes Mittelfeld – Note 5

Gute Leistung rechts und später im zentralen Mittelfeld. Der Lattenschuss (43.) erinnert an sein legendäres Tor 2018 gegen den FC Zürich. Francesco Margiotta, Mittelstürmer – Note 5,5

Neben einem sehenswerten Tor, seinem zehnten Ligatreffer, mit der Eckballvorlage für Schürpfs 3:0 – und enorm viel Spielfreude. Ryder Matos, linker Flügel – Note 5

Beim 1:0 lenkt er weiter zu Torschütze Lucas – umstritten wegen möglichen Hands. Aber er lässt ein paar Chancen liegen. Blessing Eleke, rechter Flügel – Note 4

Im zehnten Spiel unter Celestini erstmals in der Startformation, überzeugt er nur phasenweise. Pascal Schürpf, linkes Mittelfeld – Note 5,5

Kaum im Spiel, holt er den Corner vor dem 1:0 heraus. Dann passt er 2:0-Schütze Margiotta in die Schnittstelle und köpfelt das 3:0. Ibrahima Ndiaye, linkes Mittelfeld – Note: –

Der Senegalese verspürt stechende Schmerzen im linken Oberschenkel. Scheidet aus (8.). Lorik Emini, zentrales Mittelfeld – Note 4,5

Er kehrt zur zweiten Halbzeit nicht aufs Feld zurück. Wohl eine Vorsichtsmassnahme, nach Havenaars Foul in seine Füsse (15.). Silvan Sidler, rechtes Mittelfeld – Note 4

Fügt sich für Emini gekommen nahtlos ins Kollektiv ein. Nicht bewertbar: Marco Bürki und David Mistrafovic.