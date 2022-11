Bernhard Alpstaegs Vision für den FCL - ein teures Vergnügen

FCL-Streit Bernhard Alpstaegs FCL-Vision – ein teures Vergnügen Der FCL-Mehrheitsaktionär will den Klub komplett übernehmen. Seine Vision: Luzern soll sich auch auf internationaler Ebene Beachtung und Respekt verdienen. Doch das ist ohne grosses finanzielles Engagement nicht möglich. Eine Analyse. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Es gibt in diesen Tagen auch Meldungen, die Bernhard Alpstaeg, den Mehrheitsaktionär des FC Luzern, freuen dürften: Der «Club der 200», der grösste Donatorenverein des FCL, wird seine Zahlungen vorerst nicht aussetzen und auf ein Sperrkonto einzahlen. Dies haben die Mitglieder diese Woche an einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen. Auch wenn dieser Entscheid nicht als «weiter so!» für Alpstaegs Machtkampf gedeutet werden darf und soll: Dem Mehrheitsaktionär mit Lust auf mehr dürfte der – vorerst – nicht versiegende, substanzielle Geldfluss zupasskommen.

Der FCL auf der europäischen Bühne. Luzerns Martin Frydek verfolgt Alireza Jahanbakhsh von Feyenoord Rotterdam in der Conference-League-Qualifikation. Der FCL verlor das Spiel wie schon das Hinspiel mit 0:3. Bild: Pieter Stam De Jonge/EPA (Rotterdam, 12. August 2021)

Denn unter Bernhard Alpstaeg soll beim FCL «Schluss sein mit der Verherrlichung von Mittelmässigkeit und Niederlagen». Dies schrieb der Mehrheitsaktionär vor knapp drei Wochen in einem Statement, in welchem er seine Vision vom FC Luzern der Zukunft skizzierte. Mehr noch: Der FCL solle eine Marke werden, die «national und später gar international Beachtung und Respekt verdient». Bereits heute müsste der FCL nach Meinung des Swisspor-Patrons «unter den absolut besten Schweizer Klubs» stehen. Nur mache eben die Klubführung ihre Arbeit nicht richtig.

Nur Basel und YB sind besser als der FCL

Erfolge für den FCL, gar auf internationaler Ebene, davon träumen wohl fast alle Fans des Klubs. Nur: Wie soll das gehen? Gemäss Alpstaeg sollte der FCL bereits heute mit den besten Klubs konkurrieren. Das wären, betrachtet man die letzten Jahre, die Young Boys und der FC Basel. Vergleicht man die gewonnenen Punkte in der Super League seit 2010, führen diese beiden Klubs die Rangliste mit deutlichem Vorsprung an (Basel: 922 Punkte, YB 880 Punkte). Dahinter folgt: der FC Luzern mit 627 Punkten. Der amtierende Meister FC Zürich verpasst das Podest mit 594 erspielten Zählern. Der FCL spielt also resultatmässig bereits jetzt bei den «Grossen» mit und ist auch nur einer von vier aktuellen Super-League-Klubs, die seit 2010 durchgehend oberklassig spielen (neben Basel und YB ist auch Sion, 556 Punkte, in diesem Zirkel).

Espanyols Victor Sanchez, Luzerns Tsiy Ndenge versucht sich in der Europa-League-Qualifikation 2019 gegen Victor Sanchez und Oscar Melendo von Espanyol Barcelona durchzusetzen. Der FCL verlor beide Partien gegen die Spanier mit 0:3. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 8. August 2019)

Klar ist: Exploits blieben in diesen Jahren aus – abgesehen vom Cupsieg 2021 natürlich. International spielt man keine Rolle, von der Qualifikation für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs ist der FCL weit entfernt. Der Begriff «Mittelmass» ist also nicht ganz von der Hand zu weisen. Nur:

Bloss mit «besserer Arbeit» dürfte sich dieses auch nicht überwinden lassen.

Denn auch wenn viel Geld den Erfolg nicht garantiert (siehe Sion): Ohne ein gut gefüttertes Portemonnaie spielt kein Team stetig an der Spitze mit. Den Personalaufwand beispielsweise bilanziert der FC Basel im Geschäftsbericht 2021 mit 22 Millionen Franken für Spieler und Trainer der 1. Mannschaft. Beim FCL sind es laut Geschäftsbericht 2021/22 gerade einmal 9 Millionen für Spieler und Staff.

Jubelnde Luzerner in der Europacup-Qualifikation: Gegen Klaksvik von den Färöer Inseln gewann man Hin- und Rückspiel jeweils mit 1:0. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Will Bernhard Alpstaeg «seinen» FCL wirklich dauerhaft an der Spitze etablieren, muss er diese Lücke schliessen – oder zumindest stark verkleinern. Das Budget durch Sponsoren oder sonstige Zusatzeinnahmen zu verdoppeln, ist allerdings illusorisch. Auch eine – aus sportlicher Sicht sehr kurzsichtige – Reduktion der Nachwuchsarbeit (Aufwand 3,7 Millionen Franken, Ertrag rund 2,8 Millionen) wäre bloss ein Tropfen auf den heissen Stein. Hier müsste der Besitzer schon selbst das Portemonnaie zücken. Dieses Geld käme oben auf das zu deckende Defizit, das im Geschäftsjahr 21/22 rund 3,2 Millionen Franken betrug. Eine Besserung ist hier nicht in Sicht, zumal bis Ende 2023 auch noch ein Covid-Kredit des Bundes in der Höhe von knapp 4 Millionen Franken zurückbezahlt werden muss.

Der FCL braucht mindestens 12 Millionen jährlich – zusätzlich

Ein nationales Spitzenteam mit internationaler Ausstrahlung hat also – bei allen Unwägbarkeiten – ein Preisschild: Mindestens 12 Millionen Franken müsste Bernhard Alpstaeg jährlich in den Verein pumpen, ein Return on Investment ist höchst ungewiss. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt meinte einst, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dies ist bezogen auf einen FCL mit «internationaler Beachtung» nicht nötig. Ratsam wäre indes ein Besuch beim Vermögensverwalter. Ob sich Bernhard Alpstaeg dessen bewusst ist? Nach wie vor spricht er nicht mit uns. Aber sein Verhalten in den letzten Jahren lässt nicht darauf schliessen, dass ihm der Geldbeutel in Sachen FCL besonders locker sitzt.

