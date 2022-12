FCL-Fehde Coup an der GV – Alpstaeg nach Strafanzeige nicht im Verwaltungsrat, all seine Gegner wiedergewählt Eigentlich war beim FC Luzern alles für die Machtübernahme durch Bernhard Alpstaeg angerichtet. Doch der Verwaltungsrat und Minderheitsaktionär Josef Bieri behielten am Mittwochabend das bessere Ende für sich. Cyril Aregger 3 Kommentare Aktualisiert 21.12.2022, 22.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg verlässt die Generalversammlung – ohne eines seiner Ziele erreicht zu haben. Bild: Benjamin Soland/Freshfocus

Traktandiert war an der Generalversammlung der FCL Holding AG vom Mittwoch die Wahl des Verwaltungsrates und zwei Anträge des Mehrheitsaktionärs Bernhard Alpstaeg. Dieser forderte die Abwahl des aktuellen FCL-Verwaltungsrates um Präsident Stefan Wolf sowie seine eigene Neuwahl – als Präsident und einziger Verwaltungsrat der Holding. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse, Bernhard Alpstaeg besitzt 52 Prozent der FCL-Aktien, eigentlich eine Formsache. Minderheitsaktionär Josef Bieri, der 48 Prozent der Aktien besitzt und sich wie viele Fans hinter den aktuellen Verwaltungsrat gestellt hat, schien zum Zuschauen verurteilt.

Doch dann, kurz vor der GV kamen erste Gerüchte auf: Nicht nur zwei, sondern über 60 Aktionäre würden an der Versammlung teilnehmen. Josef Bieri habe an rund 60 Unterstützer Aktien abgegeben und diese somit zur Teilnahme an der GV legitimiert. Und schliesslich machten über 60 Personen an der Generalversammlung ihre Aufwartung. Was war das Ziel? Sollte die GV mit langen Wortmeldungen der Aktionäre möglichst lange hingezogen werden und schliesslich zum Abbruch gebracht werden, gleich wie bei einem Filibuster im US-Senat?

Auf die erste Überraschung folgt die zweite

Nein. Der Verwaltungsrat hatte für Bernhard Alpstaeg in dessen eigenem Restaurant Schützenhaus auf der Luzerner Allmend noch eine weitere «Überraschung» parat: Er hat am Mittwoch Anzeige gegen Bernhard Alpstaeg erstattet. Dies wegen «mutmasslich strafrechtlich relevanten Vorgängen im Zusammenhang mit Aktienübertragungen», wie es in einer am späten Abend verschickten Medienmitteilung des FCL hiess. Konkret geht es um ein Aktienpaket in der Höhe von 25 Prozent, das Alpstaeg vom ehemaligen FCL-Präsidenten Walter Stierli 2015 übernommen hatte. Erst durch dieses Paket erlangte Alpstaeg die Aktienmehrheit. Dass sich der heutige FCL-Ehrenpräsident Stierli ausgerechnet am Mittwoch via Anwalt erstmals zur Causa «Aktiendeal» geäussert hat (siehe Box), dürfte deshalb kein Zufall sein.

Walter Stierli: «Aktiendeal mit Alpstaeg war rechtens» Rund um den aktuellen Aktionärsstreit beim FC Luzern zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (77) und Mitaktionär Josef Bieri (65) tauchte immer wieder auch der Name von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli (74) auf. Stierli hatte 2015 sein Aktienpaket an Bernhard Alpstaeg verkauft, der somit die Aktienmehrheit der FCL Holding AG erlangte. Die Unterstützer von Minderheitsaktionär Bieri stellen die Rechtmässigkeit dieses «Aktiendeals» in Frage (siehe Haupttext), da der Verkauf ohne ­Wissen der übrigen Aktionäre abgehandelt wurde. Sie sehen deshalb das Vorkaufsrecht der Aktionäre und somit den Aktionärsbindungsvertrag verletzt. Galt das Vorkaufsrecht nur bei Verkauf an Dritte? Bislang hat Walter Stierli zu diesen Vorwürfen keine Stellung bezogen. Das änderte sich jetzt, ausgerechnet kurz vor der Generalversammlung der FCL Holding AG. Stierli betont in einer Medienmitteilung via Anwalt, der Aktienverkauf sei rechtens gewesen und stützt sich dabei auf den Aktionärsbindungsvertrag. Gemäss diesem gilt das Vorkaufsrecht, wenn ein Aktionär beabsichtigt, «seine Aktien ganz oder teilweise an einen Dritten zu veräussern oder sonst wie zu übertragen». Da Bernhard Alpstaeg jedoch Partei des Ak­tionärsbindungsvertrages war, «ist der Passus in diesem Fall nicht relevant». Dass die Transaktion der Stierli-Aktien an Bernhard Alpstaeg nach den Buchstaben

des Aktionärsbindungsvertrages korrekt ablief, sei 2019 gutachterlich bestätigt worden, heisst es in der Medienmitteilung der Luzerner Kanzlei Lauper und Partner, die Stierli vertritt. Festgestellt worden sei dies von einem der «führenden Prozess- und Schiedsgerichtsanwälte der Schweiz» in einem zehnseitigen Gutachten. Dieser Entscheid sei damals auch von den Verwaltungsräten Josef Bieri, Samih Sawiris und Marco Sieber, der sogenannten «Triple-S-Gruppe», die sich 2019 aus dem FCL zurückge­zogen hat, akzeptiert worden. Die Aktienübertragung sei anschliessend auch noch im Rahmen einer umfassenden Due-Dilligence-Prüfung (eine Art Sorgfaltsprüfung) durch die KPMG Zürich geprüft worden. Auch diese habe bestätigt, dass kein Vorkaufsfall vorlag und die Aktien «somit rechtsgültig und ohne Verletzung des Aktionärsbindungsvertrages respektive ohne Verletzung von Aktionärsrechten» von Walter Stierli an Bernhard Alpstaeg übertragen worden seien. Die Aktionäre der ehemaligen Triple-S-Gruppe waren am Mittwoch für ein Statement nicht erreichbar. Wie einer Medienmitteilung von Bernhard Alpstaeg zu entnehmen ist, stellt sich der aktuelle FCL-Verwaltungsrat auf den Standpunkt, dass die damalige einstimmige Anerkennung von Bernhard Alpstaeg als rechtmässiger Eigentümer irrelevant sei. Der Eintrag ins Aktienbuch sei nur erfolgt, weil Alpstaeg gewisse Verwaltungsräte bedroht habe. Walter Stierli äusserte am Mittwochabend sein Bedauern über die jetzige Situation: «Es tut mir leid, was passiert ist.» (ca/dw)

Doch mit der Bekanntgabe der Anzeige endete das Unheil für Bernhard Alpstaeg nicht. Denn der Verwaltungsrat strich dem Swisspor-Patron auch noch die umstrittenen 25 Prozent aus dem Aktienbuch. Aus dem Mehrheitsaktionär wurde somit mit einem Federstrich - zumindest vorerst - ein Minderheitsaktionär mit 27 Prozent der Stimmrechte.

Die weitere Generalversammlung wurde dann eine Art Abrechnung mit Alpstaeg. Gemäss einem Blog der Bewegung «Zäme meh als 52 Prozent», die den Fanwiderstand gegen Alpstaeg orchestriert und über 19000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat, wandten sich zahlreiche «Neuaktionäre» an Bernhard Alpstaeg, um ihm ins Gewissen zu reden oder ihn zum Aufgeben zu zwingen. Alpstaeg reagierte gemäss den Blogeinträgen (Medien waren an der GV nicht zugelassen) kaum und beantwortete allfällige Fragen mit «kein Kommentar».

Hier kam es zum grossen Showdown: Im Schützenhaus auf der Luzerner Allmend. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse war die Wahl des Verwaltungsrates tatsächlich nur eine Formsache. Allerdings war es nun die Wieder- und nicht die Abwahl, die eine klare Mehrheit fand. Somit besteht der FCL-Verwaltungsrat weiter aus Stefan Wolf (Präsident), Josef Bieri (Vizepräsident), Ursula Engelberger-Koller und Laurent Prince. Bruno Affentranger, der als Vertreter Bernhard Alpstaegs schon vor einiger Zeit in Ausstand getreten war, stand nicht zur Wiederwahl.

Nach gut einer Stunde war die turbulente und wohl kurioseste Generalversammlung in der FCL-Geschichte zu Ende.

«Reines Schmierentheater»

Nicht zu Ende ist hingegen der Streit um den FC Luzern. «Was sich die Verwaltungsräte der FCL Holding und vor allem Präsident Stefan Wolf und Vizepräsident Josef Bieri leisten, um sich ihre Pfründe zu sichern, das ist der Schweiz und insbesondere des FC Luzern nicht würdig.», lässt sich Bernhard Alpstaeg in einer versandten Medienmitteilung zitieren. «Das ist reines Schmierentheater. Auf dem Spielfeld würde dafür jeder von diesen Verwaltungsräten augenblicklich die Rote Karte bekommen.»

Auch die heutigen Ereignisse dürften Bernhard Alpstaeg nachdenklich stimmen. Hier ist er am Forum für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Hochdorf zu sehen. Bild: Patrick Huerlimann (Hochdorf, 19. November 2022)

Alpstaeg wird jetzt juristisch gegen die vom Verwaltungsrat beschlossene Streichung der Hälfte seiner Aktien aus dem Aktienbuch vorgehen und auch verlangen, dass die Beschlüsse der heutigen Generalversammlung für nichtig erklärt werden. Zudem überlege er sich auch privat- und strafrechtliche Schritte gegen die einzelnen Verwaltungsräte.

3 Kommentare thomas kläy vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Ein juristischer Schachzug, der von den Bieri Anwälten clever aufgedeckt und umgesetzt wurde. Herr B.A. sollte sich lieber überlegen, ob er nicht Geld sparen und seine Leute feuern will, die haben ihn, in diese Situation gebracht. Anstatt jetzt alles in Frage stellen und vor Gericht ziehen, das ganze als Schmierentheater zu bezeichnen, wäre jetzt Demut und Akzeptanz angebracht. Verloren ist verloren. Wie einst Krösus, der geglaubt hat, er könne Persien einnehmen, sich siegessicher war und dann alles verloren hat. Vielleicht sollte die ganze Geschichte von Beginn weg niedergeschrieben, dann von Netflix verfilmt werden. Netflix darf dann vom FCL für ein paar Millionen das Filmrecht abkaufen. Frohe Weihnachten allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen