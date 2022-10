FCL-Aktionär Bieri: «Das Wort von Alpstaeg ist nichts wert»

FCL-Streit «Das Wort von Bernhard Alpstaeg ist nichts wert»: FCL-Aktionär Josef Bieri spricht Klartext Josef Bieri hält 48 Prozent der Aktien der FCL Holding AG. Als Verwaltungsrat wäre er auch davon betroffen, wenn Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg das Gremium abwählen würde. Im Interview spricht Bieri über Enttäuschungen, Versprechen und Zuspruch. Interview: Cyril Aregger 1 Kommentar 17.10.2022, 17.36 Uhr

FCL-Aktionär Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Am 3. November will Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg an der Generalversammlung der FCL Holding AG den gesamten Vorstand absetzen. Davon wären auch Sie als Mitaktionär und Vorstandsmitglied betroffen. Wie schauen Sie dem Datum entgegen?

Josef Bieri: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen, dass Bernhard Alpstaeg doch noch zur Einsicht kommt, was er mit diesem Vorgehen alles zerstören würde. Es ist frustrierend: Der Klub steht solide da, die Geschäftsleitung macht einen tollen Job, die Juniorenförderung läuft so gut wie selten und unser Sportchef hat eine ambitionierte Mannschaft mit einem starken Trainer-Team zusammengestellt. All das droht nun zerstört zu werden.

Haben Sie auch rechtliche Mittel, um zu verhindern, dass Bernhard Alpstaeg den Verwaltungsrat im Alleingang absetzen kann, zum Beispiel mit einem Aktionärsbindungsvertrag?

Wir haben uns enorm ins Zeug gelegt, als der alte Aktionärsstreit beigelegt wurde. Herr Alpstaeg und ich fanden einen guten Draht zueinander. Er hat alle möglichen Versprechungen gemacht: dass er dem FCL nicht schaden wolle, dass er sich nicht in die operativen Geschäfte einmischen werde, dass er eine breitere Abstützung des Aktionariats befürworte und dabei versprach, auch seine Aktienmehrheit abzugeben. Unter dieser Voraussetzung haben wir den alten Aktionärsbindungsvertrag aufgehoben. Da sich Bernhard Alpstaeg aber nicht an die Vereinbarungen hält, hat er mich anlässlich der Aufhebung getäuscht, weshalb der Vertrag weiterhin gilt.

Waren Sie rückblickend zu naiv?

Ich bin wohl noch nie von einem Menschen so enttäuscht ‒ und getäuscht ‒ worden. Das Wort von Bernhard Alpstaeg ist nichts wert.

Welche Reaktionen erhalten Sie auf die aktuelle Situation?

Der gesamte Verwaltungsrat spürt eine enorme Solidarität von allen Seiten, allen Kanälen. Fans und Politiker bieten Unterstützung an. Auch grosse Sponsoren und Donatoren melden sich mittlerweile. Auch ihnen missfällt die aktuelle Lage und sie wollen ihr Engagement unter diesen Umständen überdenken.

Es ist immer wieder zu hören, dass es den FC Luzern ohne Bernhard Alpstaeg nicht geben würde. Hat er deshalb nicht das Recht, einen Verwaltungsrat nach seinen Wünschen zu besetzen?

Die Abhängigkeit des FCL von Herrn Alpstaeg ist eine Mär. Wir können belegen, dass Herr Alpstaeg seit Bezug der Swisspor-Arena lediglich 24 Prozent aller Investitionen der Aktionäre bezahlt hat. Über 75 Prozent aller Aktionärszuschüsse wurden demnach nicht von Bernhard Alpstaeg, sondern von uns anderen Aktionären bezahlt. Schauen Sie sich ausserdem die Zahlen an: Der FCL machte 2021/22 einen Umsatz von 25,5 Millionen Franken. Ein Drittel davon steuerten die Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Wenn man nach dem Motto «Wer zahlt, befiehlt» gehen wollte, müsste das Publikum entscheiden. Wir Aktionäre haben jeweils nur ein allfälliges Defizit bezahlt ‒ und das hat es vor Corona zwei Jahre lang nicht gegeben!

Der FC Luzern könnte also den Ausstieg von Bernhard Alpstaeg verkraften?

Absolut. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren über 130 Gespräche mit möglichen neuen Aktionären geführt. Über 20 wären bereit, sich zu engagieren. Das haben diese Interessenten in den letzten Tagen wieder bekräftigt. Sie sind aber nur dabei, wenn sich Herr Alpstaeg zurückzieht. Das haben sie in den letzten Tagen bekräftigt.

Vorstellung des neuen FCL-Vorstandes am 11. Februar 2022, noch ohne Ursula Engelberger (von links): Laurent Prince, Präsident Stefan Wolf, Vizepräsident und Mitaktionär Josef Bieri und Bruno Affentranger, der mittlerweile in den Ausstand getreten ist. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Das wäre die breite Trägerschaft, die sich der FC Luzern eigentlich schon seit Jahren wünscht.

Und für die sich auch Bernhard Alpstaeg öffentlich aussprach ‒ ehe er begann auf dubiose Leute, zum Beispiel aus Spielervermittlerkreisen, zu hören.

Haben Sie noch persönlich Kontakt zu ihrem Mitaktionär?

Derzeit nicht. Aber ich bin weiter gesprächsbereit und habe das auch immer signalisiert. Präsident Stefan Wolf und ich haben Bernhard Alpstaeg auch das Angebot einer Mediation gemacht. Einen solchen Weg hat Herr Alpstaeg zunächst aber klar abgelehnt und keine Bereitschaft signalisiert.

Glauben Sie wirklich noch an eine Wende?

Wie schon gesagt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche mir den Bernhard Alpstaeg zurück, wie er vor eineinhalb Jahren war. Vernünftig, gesprächsbereit und begeistert vom neu eingesetzten, kompetenten Verwaltungsrat. Aktuell ist er nicht mehr die gleiche Person, wie er beim Neustart Anfang 2021 war.

Was machen Sie mit ihrem 48-Prozent-Anteil, wenn Bernhard Alpstaeg den Vorstand am 3. November auflöst?

Damit habe ich mich noch nicht befasst. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtiger ist etwas anderes.

Was?

Mir und meinen Kollegen liegt dieser Verein am Herzen. Es geht einzig und allein um den FCL mit seinen grossartigen Fans und der enormen regionalen Verankerung. Bernhard Alpstaeg besitzt zwar 52 Prozent der Aktien – aber der FCL ist weit mehr als diese 52 Prozent.

