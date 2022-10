Die FCL-GV vom Donnerstag: Das müssen Sie zum Showdown wissen

Alpstaeg-Streit Die FCL-Generalversammlung vom Donnerstag: Das müssen Sie zum Showdown wissen Am Donnerstag, 3. November, entscheidet sich an der Generalversammlung der FCL Holding AG, wie es mit der Führung des FC Luzern weitergehen wird. Wir erklären, wie die Holding organisiert ist und welche Rolle die anderen FCL-Aktiengesellschaften dabei spielen. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.00 Uhr

Gleich zwei Generalversammlungen des FC Luzern finden am kommenden Donnerstag statt. Um 19 Uhr zunächst diejenige der FC Luzern-Innerschweiz AG, anschliessend diejenige der FCL Holding AG. Dieses «Päckli» hat fast schon Tradition. Angesichts des laufenden Streits zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und der Klubführung um Präsident Stefan Wolf und Minderheitsaktionär Josef Bieri hat der «super Donnerstag» eine Brisanz wie noch nie.

Protestaktion der FCL-Fans gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Martin Meienberger / Freshfocus

Über allem steht die FCL Holding AG. Sie hat zwei Aktionäre: Bernhard Alpstaeg (52 Prozent der Aktien) und Josef Bieri (48 Prozent). Der Verwaltungsrat besteht aus Stefan Wolf (Präsident), Josef Bieri (Vizepräsident), Ursula Engelberger, Laurent Prince und Bruno Affentranger (derzeit im Ausstand).

Die FCL Holding besitzt 97 Prozent der Aktien der FC Luzern-Innerschweiz AG (FCLI). Über 130 Fans besitzen die restlichen Aktien. In der FCLI sind die sportlichen Aktivitäten des FCL wirtschaftlich und juristisch zusammengefasst. Der Verwaltungsrat der FCLI ist identisch mit demjenigen der Holding.

An der Swisspor-Arena Events AG (Seag) hält die FCL Holding 100 Prozent. Die Seag vermarktet den FC Luzern und die Arena, verkauft und betreut Drittveranstaltungen im Stadion und erbringt alle Dienstleistungen im Eventbereich. Auch der Verwaltungsrat der Seag ist identisch mit demjenigen der Holding.

Weiter hält die Holding auch 40 Prozent an der Stadion Luzern AG. Diese besitzt die Arena. Die restlichen 60 Prozent sind seit 2019 in Besitz von Bernhard Alpstaeg, der bei der Stadion Luzern AG auch als Verwaltungsratspräsident fungiert. Weitere VR-Mitglieder sind Toni Bucher und Rosie Bitterli Mucha. Letztere war bis letztes Jahr als Chefin Kultur und Sport bei der Stadt Luzern, der Baurechtsgeberin des Stadions, angestellt. Seit ihrer Pension hat sie ein Mandat der Stadt Luzern als Projektkoordinatorin Neues Theater Luzern. Im Verwaltungsrat der Stadion Luzern AG sitzt sie allerdings als Vertreterin der Stiftung Fussball-Sport Luzern ‒ und somit höchstens indirekt für die Stadt.

Die Generalversammlung der FCLI beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Auf der Traktandenliste stehen die üblichen GV-Themen einer Aktiengesellschaft wie beispielsweise der Jahresbericht sowie die Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2021/22, der Bericht der Revisionsstelle etc. Kein Thema ist hier die Absetzung von FCLI-Präsident Stefan Wolf und den weiteren Verwaltungsratsmitgliedern. Entscheiden über die Wahl oder Abwahl können die Aktionäre ‒ und somit in erster Linie der Verwaltungsrat der FCL Holding AG. Dieser wird zum Zeitpunkt der FCLI-GV noch immer von Stefan Wolf präsidiert.

Dennoch dürfte es viel Gesprächsbedarf geben. An der letzten GV der FCLI nahmen 72 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Heuer ist ein wesentlich grösserer Aufmarsch zu erwarten. Der Bedarf einer «Chorpfleerete», nach den Geschehnissen der letzten Woche, dürfte gross sein.

Hier dürfte es zum Showdown zwischen Mehrheitsaktionär Alpstaeg und der Klubführung kommen. Auf der Traktandenliste steht die Abwahl des gesamten Verwaltungsrates sowie Neuwahlen. Der Showdown dürfte aber eine kurze Sache werden: Da Bernhard Alpstaeg die Mehrheit der Aktien besitzt und es, anders als früher, keine Klauseln gibt, welche den Mitaktionären ein Mitspracherecht einräumt, kann er seinen Willen durchsetzen. Gegenüber dieser Zeitung sagt er am Telefon: «Ja, ich werde es durchziehen und den Verwaltungsrat austauschen.» Am Donnerstagabend dürfte also der derzeitige Verwaltungsrat der FCL Holding Geschichte – und Bernhard Alpstaeg der neue FCL-Präsident sein.

Gesetzt den Fall, dass Bernhard Alpstaeg den Holding-Verwaltungsrat absetzt, ist er ‒ zumindest formell ‒ noch nicht ganz am Ziel. Auch bei der FC Luzern-Innerschweiz AG und der Swisspor-Arena Events AG muss ein neuer Verwaltungsrat eingesetzt werden. Dafür braucht es ausserordentliche Generalversammlungen. Diese können mit einer Vorlaufzeit von 20 Tagen einberufen werden. Da Personalentscheidungen ‒ wie zum Beispiel diejenige der Wahl des Sportchefs ‒ vom Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz getroffen werden, hat Bernhard Alpstaeg den FCL erst dann unter vollständiger Kontrolle, wenn auch diese Posten neu besetzt sind. Dies wird aber eine Formsache sein.

