FCL-Streit Je unwahrscheinlicher, desto besser: Drei Szenarien, wie es mit dem FCL weitergehen könnte Der von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg vom Zaun gebrochene Konflikt mit der Klubführung zieht sich weiter dahin. Wie geht es weiter? Für den FC Luzern gibt es nur ein erfolgversprechendes Szenario. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.00 Uhr

«Wenn es dem Esel zu wohl ist, begibt er sich aufs Eis.» An dieses Sprichwort fühlt man sich erinnert, betrachtet man die Vorgänge rund um den FCL in den letzten Tagen und Wochen. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg desavouiert die Klubführung mit einem Frontalangriff, während der FCL sportlich gefestigt dasteht: Die Sommertransfers funktionieren, die Integration von eigenen Junioren in die erste Mannschaft läuft vorbildlich und als Krönung stellt der FCL seit kurzem mit Ardon Jashari erstmals nach zehn Jahren wieder einen Schweizer Nationalspieler.

Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg an der Medienkonferenz zur Neuausrichtung des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Erinnerungen an den «alten »Aktionärsstreit

Die Attacke des Swisspor-Patrons, der für seine teils hemdsärmelige Art bekannt – oder je nach Sichtweise berüchtigt – ist, dürfte kaum aus einer Laune heraus gestartet worden sein. Zu stark ähnelt das Szenario an den Aktionärsstreit mit der Triple-S-Gruppe von Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber. Die drei Aktionäre machten mit ihrem Rückzug Anfang letzten Jahres den Weg frei für die Neuausrichtung des Vereins, die sich in den letzten gut eineinhalb Jahren positiv ausgewirkt hat.

Aber eine positive Entwicklung reicht Bernhard Alpstaeg offenbar nicht. Das führt zum Verdacht, dass es ihm vielleicht doch nicht so sehr um die Sache – sprich um den FCL – geht, sondern vielmehr um etwas Grösseres: um ihn selbst. Um Macht. Deshalb hat er 2019 auch – gegen den Willen des damaligen FCL-Verwaltungsrates – die Mehrheit an der Stadion Luzern AG Luzern übernommen.

Mitaktionär Josef Bieri steht auf der Seite der Klubführung

Und deshalb führt er sich auch nun bei der FCL Holding AG wieder als Alleinherrscher auf, obwohl er «nur» Mehrheitsaktionär ist. Nicht unbeträchtliche 48 Prozent der Aktien gehören schliesslich Mitaktionär Josef Bieri, der sich unmissverständlich auf die Seite der Klubführung gestellt hat.

Wie geht es beim FCL weiter? Diese Frage treibt Fans, Sponsoren und Donatoren seit Tagen um. Möglich sind drei Szenarien:

Bernhard Alpstaeg setzt sich durch, ruft eine ausserordentliche Generalversammlung ein und löst dort den Verwaltungsrat auf. Dieser wird mit seinen Leuten neu besetzt. Sportchef Remo Meyer wird dann seinen Hut nehmen müssen. Auch sonst dürfte es viele personelle Änderungen geben – auch freiwillige Abgänge. Denn Fachleute wie Stefan Marini, Leiter Entwicklung und Technik, sind wegen des Vorstandes und der Neuausrichtung zum FCL gestossen – und nicht wegen des Mehrheitsaktionärs.

Die beiden Aktionäre der FCL Holding AG: Bernhard Alpstaeg (links), 52 Prozent, und Josef Bieri, 48 Prozent. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Ob Mitaktionär Josef Bieri bei den ersten beiden Szenarien noch eine Rolle spielen wird – und vor allem will – ist fraglich. Allerdings müsste er für seinen 48-Prozent-Anteil auch Abnehmer finden. Kolportiert wird, dass zehn Prozent der Aktien drei Millionen Franken wert sein sollen. Doch wer gibt Millionen dafür aus, um neben Bernhard Alpstaeg am Katzentisch zu sitzen? Bliebe also nur ein Verkauf an den Mehrheitsaktionär. Aber der gewiefte Geschäftsmann hat eigentlich keinen Grund, gross Geld für die 48 Prozent auszugeben – er hat bereits mit seinen 52 Prozent alle Macht, die er braucht.

Für Josef Bieri – und die Klubführung – wäre das dritte Szenario ideal. Der FC Luzern könnte so Anteile an neue Aktionäre verkaufen. Ganz nach dem Vorbild des FC St.Gallen: Die Ostschweizer haben zehn Aktionäre aus der Region, keiner besitzt mehr als 20 Prozent der Aktien. Alleingänge und Machtspiele eines Einzelnen sind so quasi ausgeschlossen, der Verein ist breit abgestützt, lokal verankert und nicht von einem – möglicherweise unberechenbaren – Geldgeber abhängig.

Es wäre das beste Szenario für den FCL. Und derzeit leider auch das unwahrscheinlichste.

