Fussball Striktes Fasnachtsverbot für FCL-Spieler Samuele Campo und Co. vor dem kapitalen Spiel gegen Lausanne Der FC Luzern reist am Samstag nach Lausanne und tritt am Sonntag (16.30) zum grossen Abstiegsknüller an. Turi Bucher Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Samuele Campo (links) gegen den Genfer David Douline. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Genf, 20. Februar 2022)

FCL-Offensivspieler Samuele Campo (26) sagt vor dem wegweisenden Abstiegskampf-Hit in Lausanne: «In Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden, kann man schon sagen, dass unser Match in Lausanne das ‹Spiel des Jahres› ist.» Campo denkt kurz nach und ergänzt: «Aber eigentlich ist für uns bis zum Saisonende jede Partie das ‹Spiel des Jahres›.» Campo glaubt, dass der Punktgewinn am letzten Sonntag in Genf gegen Servette (1:1) das Selbstvertrauen des Luzerner Teams noch mehr gestärkt hat. Nach einer wirklich guten ersten Halbzeit geriet der FCL überraschend in Rückstand und befand sich bis kurz vor Schluss auf der Verliererseite. Campo: «Vor fünf Wochen hätten wir ein solches Spiel verloren.»

Campo lancierte seine Karriere in Lausanne

Campo erlebte in Lausanne seine beste Zeit als Profi. 2016 stieg er als 21-Jähriger mit den Waadtländern in die Super League auf und wurde dort unter Ex-FCL-Trainer Fabio Celestini zum Stammspieler. «Das war der Aufschwung meiner Karriere», sagt Campo. Nun soll er am Sonntag mit dem FCL seinen damaligen Verein noch tiefer in den Abstiegskeller schicken. Damit das klappt, der FCL auf fitte Spieler zählen und in Lausanne siegen kann, hat Trainer Mario Frick seinen Profis ein striktes Fasnachtsverbot auferlegt. «Ich weiss, Luzern ist Fasnachtsland», sagt der Liechtensteiner Frick, «aber dass meine Spieler an die Fasnacht gehen, das ist aufgrund der sportlichen Situation nicht erwünscht.» Auf die Frage, ob er selber am Schmutzigen Donnerstag fasnächtlich unterwegs war, antwortet er schmunzelnd mit der Gegenfrage: «Sehe ich denn so müde aus?»

Frick vermutet, dass die Lausanner gegen den FCL «nicht mehr so ultradefensiv wie zuletzt gegen den FC Basel» antreten werden. Der Tabellenletzte wird nach einer Serie von sieben Niederlagen inklusive Cup (Tordifferenz 2:17) nicht mit dem selben Selbstvertrauen wie der FCL in dieses Duell steigen. «Wir wollen die Verunsicherung von Lausanne aufdecken», sagt Frick, der vor den stehenden Bällen und dem Umschaltspiel der Romands warnt. Fraglich ist, ob FCL-Stürmer Dejan Sorgic mit seinen muskulären Problemen rechtzeitig fit wird.

Offensiveres oder weiterhin defensives Lausanne – für Kreativspieler Campo spielt es keine wesentliche Rolle: «Wenn uns das gelingt, was wir uns vorgenommen haben, wir so auftreten wie gegen Servette, dann kann uns das egal sein. Wir wollen in der Offensive noch entschlossener sein, unsere Chancenverwertung verbessern.»

So oder so: Ein Fasnachtsbesuch liegt für Campo und Co. auch nächste Woche nicht drin. Bereits am Mittwoch kommt der Leader FC Zürich nach Luzern. Eigentlich schade für den Basler Campo. Dann hätte er womöglich erlebt, wo die beste und kreativste Fasnacht der Schweiz stattfindet.

