FC Luzern vor Kellerduell gegen Sion: Der Fussball-Talk Einwurf

Der FC Luzern ist im Monat Oktober endlich in die Gänge gekommen – eine Aufwärtstendenz ist sichtbar. Daniel Wyrsch, Sportredaktor bei der Luzerner Zeitung und Philipp Breit, Sportchef Tele 1 und Radio Pilatus, blicken auf das anstehende Kellerduell, das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr), gegen Sion. Die Forderung ist klar: Drei Punkte müssen her.

05.11.2021, 18.00 Uhr