FC Luzern Jashari ist beim Sieg über Genua erstmals FCL-Captain – mehr als nur eine Binde fürs Toptalent Im letzten Vorbereitungsspiel überzeugt der FC Luzern gegen den Serie-B-Verein CFC Genua mit einem 2:0-Erfolg. Eine überraschende Captain-Premiere gibt es bei den Innerschweizern: Ardon Jashari läuft mit der Binde auf. Welche Gründe dahinter stecken. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joaquin Ardaiz erzielt gegen Serie-A-Absteiger Genua sein erstes Tor für den FCL. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 15. Juli 2022)

Mario Frick wollte dem gesamten Kader Spielpraxis geben, bevor der FC Luzern am Samstag (18 Uhr) nächster Woche auswärts beim Meister FC Zürich in die Saison startet. Darum traten die Innerschweizer am Donnerstagabend im Leichtathletik-Stadion gegen den 1.-Liga-Aufsteiger FC Emmenbrücke an. Dieser Vergleich endete mit einem klaren 6:0-Verdikt für die überlegenen Profis. Und am Freitagmittag folgte das internationale Testspiel gegen den CFC Genua im Gersag. Auch gegen den Absteiger aus der Serie A mit dem deutschen Trainer Alexander Blessin reichte es in einem intensiven und kampfbetonten Match zu einem Zu-Null-Sieg – 2:0 endete die Partie. Die Treffer erzielten Joaquin Ardaiz und Ardon Jashari.

Die zwei Neuen Beloko und Ardaiz harmonieren

Schön herausgespielt wurde die 1:0-Führung: Nicky Beloko flanke zentimetergenau auf den Kopf von Ardaiz, der im Stil eines Goalgetters in der 43. Minute einnetzte. Für den 23-jährigen Uruguayer ist es das erste Tor im Dress des FC Luzern. «Dieses Erfolgserlebnis ist wichtig für sein Selbstvertrauen», erklärte Frick. ,

Mit dem Ex-Schaffhauser Ardaiz und dem Ex-Xamaxien Beloko sorgten in Kombination zwei Neuzugänge aus der Challenge League für diesen sehenswerten Treffer. «Beloko hat eine überragende Partie abgeliefert», zeigte sich Frick sehr zufrieden mit dem 22-jährigen Schweiz-Kameruner. Ein Kompliment erhielt auch der dritte Neuling, Pius Dorn. Der 25-jährige Deutsche aus Freiburg «hat ebenfalls sehr gut gespielt», stellte Frick fest.

Ardon Jashari trägt neu die Nummer 6 und per sofort die Captainbinde: Hier jubelt er nach seinem Tor zum 2:0-Endstand gegen Genua zusammen mit Samuele Campo (links) und Nando Toggenburger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Emmenbrücke, 15. Juli 2022)

Toptalent Jashari trägt jetzt noch mehr Verantwortung

Ardon Jashari profitierte beim 2:0 in der 71. Minute von einem Abwehrfehler der Italiener. Der 19-Jährige aus Baar schoss unhaltbar in die Torecke. Fricks Entdeckung hatte schon in der Rückrunde der letzten Saison einmal in der Liga und einmal in der Barrage gegen Schaffhausen getroffen.

Gegen Genua trug der hochbegabte Mittelfeldspieler die Captainbinde. Coach Frick erklärte: «Im Januar entschieden wir, dass Christian Gentner unser Captain ist. Und um die Persönlichkeit von Marco Burch zu stärken, machten wir ihn zum Vizecaptain. Jetzt machen wir das Gleiche: Um die Persönlichkeit von Ardon weiter zu fördern, wird er der Stellvertreter von ‹Gente›.»

Und Frick fährt fort: «Mittlerweile hat Ardon auch das Standing in der Mannschaft, zudem ist er ein im Verein ausgebildeter Spieler. Er ist nun unser Vizecaptain.»

Auch auf dem Rasen beeindruckt Jashari weiterhin. Frick ist von der Präsenz angetan:

«Ardon macht physisch einen hervorragenden Eindruck. Und ich glaube, dass ihn die Captainbinde zusätzlich pushen wird.»

Da der bald 37-jährige Ex-Bundesliga-Profi Gentner noch seltener als zuletzt in der Startelf stehen wird, ist Jashari zwei Wochen vor seinem 20. Geburtstag am 30. Juli de facto neuer FCL-Captain.

Junger kräftiger Siegertyp: Zwei Wochen vor seinem 20. Geburtstag bekommt Ardon Jashari die Captainbinde beim FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 24. Juni 2022)

Frick über den kompakten und spielerisch erfreulichen Auftritt gegen Genua: «Das war ein sehr intensiver Match, gegen einen Gegner aus Italien zu gewinnen, ist nicht ohne, die verlieren natürlich auch nicht gerne. Die gegnerischen Spieler waren sehr aggressiv, darum zählt der Match als Super-Test für uns.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen