FCL-Testspiel gegen den FC Winterthur Abubakar ist der FCL-Lichtblick gegen Winterthur – Trainer Frick: «Er wird eine echte Verstärkung für uns sein» Der FC Luzern verliert den Testmatch gegen Winterthur 0:1. Trainer Mario Frick muss zwei Wochen vor dem Rückrundenstart immer noch auf viele Spieler verzichten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.01.2022, 10.05 Uhr

Der neue FCL-Stürmer Asumah Abubakar posiert vor dem Testspiel gegen Winterthur lächelnd für den Fotografen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Die 0:1-Niederlage im Testspiel vom Samstag gegen das Challenge-League-Spitzenteam Winterthur ist für den FC Luzern bereits die zweite unter dem neuen Coach Mario Frick. Schon eine Woche zuvor hatte der FCL in der Spielzeit von zweimal 30 Minuten gegen den SC Kriens 1:2 verloren. Sieht man die Luzerner spielen, scheint sich im Vergleich zur Vorrunde nichts geändert zu haben. Der Tabellenletzte der Super League bemüht sich, aber er schiesst kaum Tore und ist anfällig in der Defensive.

Trainer Mario Frick sagte nach seinem Heimdebüt in der Swisspor-Arena gegen Winterthur:

«In diesem Testspiel hat die Mannschaft einige Sachen sehr gut gemacht, aber es gab auch Aktionen, die wir dringend abstellen müssen.»

Er sah in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust rund 35 Meter vor dem eigenen Tor, der zum 0:1 führte. «Wir wollten unbedingt hinten herausspielen. Dabei hatten wir genug solche Gegentore in der Vorrunde bekommen, künftig müssen wir das zwingend verhindern», fordert Frick.

Elfmeter führt zur Führung der Winterthurer

In der Folge des Ballverlusts kämpfte David Domgjoni im Strafraum im Duell gegen Neftali Manzambi. Der Winterthur-Stürmer geriet nach der Intervention des FCL-Innenverteidigers zu Fall, Schiedsrichter Lukas Fähndrich zeigte auf den Punkt – Manzambi verwertete den Elfmeter in der 44. Minute sicher gegen Marius Müller.

Darüber hinaus monierte Frick zwei, drei eklatante taktische Fehler. Diese müssten sie ebenfalls anschauen, sagte der Coach. «Wir sind immer noch in der Improvisationsphase, müssen extrem auf die Belastungssteuerung schauen. Es fehlten noch immer mehrere Spieler.» Christian Gentner, Jordy Wehrmann, Ibrahima Ndiaye, Pascal Schürpf, Marco Burch, Varol Tasar, Simon Grether, Lorik Emini und Noah Rupp standen nicht im Aufgebot. Alles Spieler, die schon mehrmals in der Startelf figurierten. Ausser der am Knie havarierte Schürpf kamen sie alle erst kürzlich aus der Isolation.

Debüt im Luzern-Dress und in der Swisspor-Arena: Neuzugang Asumah Abubakar in Aktion gegen den FC Winterthur. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Lobende Worte für Neuzugang Abubakar

In der 15. Minute hatte Dejan Sorgic die Chance zur FCL-Führung, aber der Stürmer scheiterte an Goalie Jozef Pukaj. Ein Rückpass von Asumah Abubakar in der 69. Minute in den Rücken der gegnerischen Abwehr war dessen beste Aktion, doch der kurz zuvor eingewechselte Samuele Campo verzog den Schuss ein wenig. «Abubakar hatte eine super Aktion, das war eine tolle Vorbereitung für Campo», fand auch Frick. Der neu verpflichtete Abubakar hatte der Coach direkt nach der Pause für die zweite Halbzeit ins Spiel gebracht. Der Ex-Krienser zeigte gute Ansätze und gab einige gute Vorlagen. Er war der Lichtblick beim FCL. Frick prophezeit: «Er wird eine echte Verstärkung für uns sein.»

In 150 Testspielminuten hat sein Team nur ein Penaltytor (gegen Kriens) durch Marvin Schulz erzielt, der übrigens gegen Winterthur die Captainbinde trug. Für den FCL ist das eine magere Ausbeute. «Ein Torerfolg täte den Stürmern gut», ist sich Frick bewusst. Allerdings zählt für den 47-jährigen Liechtensteiner der Start:

«Das Wichtigste ist mir ein Erfolgserlebnis gegen Basel.»

Im Heimspiel vom Sonntag, 30. Januar um 16.30 Uhr, gilt es ernst, dann geht’s um Meisterschaftspunkte.

Vorher hofft Frick, nächste Woche mit dem gesamten Kader trainieren zu können. «Damit man am kommenden Samstag im Testspiel gegen Altach Fortschritte erkennen kann.»

Alex Frei glaubt, der FCL schafft nach einem guten Start den Klassenerhalt

Der frühere FCL-Sportchef Alex Frei ist seit Anfang Jahr Trainer des FC Winterthur. Er zog ein positives Fazit nach dem 1:0-Sieg gegen den oberklassigen Gegner: «70 Minuten spielten wir sehr gut, danach verloren wir etwas den Faden, dies ist den vielen Spielerwechseln der Luzerner geschuldet. Der Testmatch ist beidseits fair geführt worden, das schätze ich.»

Frei wirkt ruhiger als früher, er wäre gerne Luzern-Coach geworden. Seine Mannschaft hatte in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, Pascal Hammer köpfelte den Ball an den Pfosten (58.). Für Frei kein Thema. Dem FCL wünscht er einen guten Start in die Rückrunde – «dann wird für diese gute Mannschaft der Abstiegskampf erfolgreich ausgehen», glaubt er.

Luzern – Winterthur 0:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 850 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tor: 44. Manzambi (Foulpenalty) 0:1.

Luzern, 1. Halbzeit: Müller; Sidler, Simani, Domgjoni, Frydek; Schulz, Ndenge, Ugrinic; Jashari; Cumic, Sorgic.

Luzern, 2. Halbzeit: Vasic; Sidler (67. Bung Tsai Freimann), Jaquez, Simani (67. Ottiger), Frydek (67. Leny Meyer); Schulz (67. Ruben Dantas), Ndenge (67. Jashari), Alabi; Cumic (67. Campo); Alounga, Abubakar.

Winterthur, 1. Halbzeit: Pukaj; Gantenbein, Lekaj, Gelmi, Schättin; Isik, Dakaj; Manzambi, Alves, Tushi; Ballet.

Winterthur, 2. Halbzeit: Pukaj; Gonçalves, Hammer, Baak, Diaby; Kriz; Ltaief, Corbaz, Lovisa, Ramizi; Buess.

Bemerkungen: Luzern ohne Monney (verletzt), Gentner, Wehrmann, Ndiaye, Schürpf, Tasar, Grether, Emini, Loretz, Rupp, Burch (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Cavar, Pepsi, Arnold und Costinha (alle verletzt). 58. Hammer mit Kopfball an den Pfosten.

