FCL-Trainer Celestini ist sehr enttäuscht von Margiotta – und trotzdem stellt er fest: «Francesco ist wie ein Sohn für mich» Der FC Luzern kommt vor dem Heimspiel von morgen Sonntag (16.00, SRF 2) gegen Lausanne Sport wegen Stürmer Francesco Margiotta nicht zur Ruhe. Daniel Wyrsch 26.09.2020, 05.00 Uhr

Fabio Celestini ist eine ehrliche Haut, der 44-jährige Waadtländer mit italienischen Wurzeln spricht aus, was ihn bewegt. Wenn er zum gegenwärtigen Verhalten seines Topskorers der letzten Saison befragt wird, sagt der FCL-Trainer: «Ich bin sehr enttäuscht von Margiotta, Francesco ist wie ein Sohn für mich.»

Francesco Margiotta (links) stürmte unter keinem Trainer so erfolgreich wie unter Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. August 2020)

Wie schon in der gemeinsamen Vergangenheit beim FC Lausanne-Sport hat Celestini das Spiel der Mannschaft auch in Luzern auf den Mittelstürmer zugeschnitten, wie damals in der Waadtländer Hauptstadt harmonierten das Team und Margiotta. Doch das sportliche Glück mit dem 27-jährigen Italiener scheint wie in Lausanne auch in Luzern nicht von Dauer zu sein.

Wenn sich ein Spieler zu Höherem berufen fühlt

Das neuste Kapitel der Geschichte von Francesco Margiotta in der Swisspor-Arena erinnert an dessen Krise im Pontaise-Stadion. Fabio Celestini erzählte einmal, dass der frühere Nachwuchsmann von Juventus Turin unter ihm in Lausanne plötzlich nicht mehr richtig wollte. Er sah sich zu Höherem berufen, wollte in der Serie A oder einer anderen der Topligen Europas spielen, aber nicht mehr in der eher bescheidenen Schweizer Super League.

Als Celestini im Januar Trainer des FC Luzern wurde, habe er als eine der ersten Amtshandlungen Margiotta zu sich bestellt und ihm klargemacht, dass er sich auf keinen Fall mehr wie am Schluss in Lausanne aufführen dürfe. «Mit guten Leistungen beim FC Luzern kannst du dich verbessern, andere Vereine werden sich dann automatisch für dich interessieren», prophezeite ihm der neue und alte Coach.

Margiotta, der im Sommer 2019 von Lausanne aus der Challenge League zum FCL gekommen war, konzentrierte sich fortan auf seine Aufgaben auf dem Platz. Er schoss unter Celestini für Luzern in 18 Pflichtspielen 9 Tore und gab 4 Assists, in Lausanne waren es in 47 Pflichtpartien 16 Treffer und 11 Assists. Unter keinem anderen Trainer spielte er so erfolgreich.

Doch vor seiner zweiten FCL-Saison hat Margiotta wieder andere Gedanken, er glaubt, er müsste in einem grösseren Verein in einer attraktiveren Liga spielen. Gemäss Celestini spricht Sportchef Remo Meyer seit drei Wochen täglich mit dem Mittelstürmer. «Er hat viele andere Sachen im Kopf, ist gedanklich nicht richtig bei uns.» Darum hatte er Margiotta auch nicht für das Startspiel am vergangenen Samstag in Lugano aufgeboten. Die 1:2-Niederlage sah der technisch versierte und schussstarke Angreifer am TV.

Danach trafen sich Celestini und Meyer am Montag zu einer zweistündigen Aussprache mit Margiotta. Dieser trainierte ausser am Donnerstag die ganze Woche. Am erwähnten Tag hatte Margiotta plausible Gründe, nicht beim Team zu sein.

Geziemt sich dieses Verhalten für einen Profi?

Kann Celestini seinen Topskorer gegen den gemeinsamen Ex-Klub Lausanne am Sonntag einsetzen? «Nur wenn Francesco im Kopf bereit ist.» Meldungen über einen Wechsel in die Premier League zu Burnley hatte Sportchef Remo Meyer zuletzt wie folgt kommentiert: «Francesco Margiotta befasst sich mit einem Transfer, aber wir haben bislang kein konkretes Angebot für ihn erhalten.»

Es stellt sich die Frage, ob sich ein Profi mit einem gültigen Vertrag so gegenüber seinem Arbeitgeber verhalten darf. Fabio Celestini signalisiert mit seiner Gestik und Mimik, dass sich dieses Verhalten nicht gehört, er sagt rhetorisch: «Diese Frage müssen Sie Francesco stellen.»