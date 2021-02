SUPER LEAGUE FCL-Trainer Celestini warnt vor der Gefährlichkeit der angeschlagenen St.Galler Die Formkurve spricht vor dem Nachholspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) gegen den FC St.Gallen für den FC Luzern: Trotzdem stellen sich die Innerschweizer auf eine schwierige Auswärtspartie ein. Daniel Wyrsch 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im letzten Spiel gegen Vaduz konnten die Luzerner vier Tore bejubeln. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 14. Februar 2021)

Die Ausgangslage im Direktduell zwischen St.Gallen und Luzern hat sich verändert. Zwar stehen die Ostschweizer immer noch auf Tabellenplatz 5 und die Innerschweizer belegen Rang 9, aber die Tendenz aus den letzten Spielen spricht für den FCL. Seit die Mannschaft von Fabio Celestini nach der Teamquarantäne wieder im Einsatz steht, hat sie in vier Partien sieben Punkte gesammelt. St.Gallen dagegen holte aus den vergangenen fünf Spielen nur zwei Zähler – zuletzt in Sion (1:1) und bei Servette (2:2).

Das ist eine magere Ausbeute für den Zweiten der Vorsaison. Zweifellos stecken die Ostschweizer in einem Formtief. Das bestätigt eine weitere Statistik: Von den letzten neun Partien hat der FCSG nur jene gegen Schlusslicht Vaduz für sich entschieden. FCL-Coach Fabio Celestini bestätigt, dass er sich mit dem Formstand des nächsten Gegners auseinandersetzt, doch zu viel Gewicht will er diesem Punkt nicht beimessen: «Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. St.Gallen wird alles unternehmen, damit diese Negativserie zu Ende geht.»

St.Gallens «sehr gutes Gegenpressing»

Natürlich warnt Celestini sein Team vor der Gefährlichkeit des angeschlagenen Widersachers. «Es wäre fahrlässig, wenn wir denken würden, unser Gegner ist ausser Form.» Für Luzern geht es in diesem zweiten von drei Nachtragsspielen darum, den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle zu schaffen. Der FCL-Trainer stützt sich auf Kenntnisse über den gegnerischen Coach. «Ich kenne die Spielidee von Peter Zeidler», sagt Celestini. Mit Respekt spricht er vom «sehr guten Gegenpressing» der St.Galler. Zeidler ist umgekehrt gewarnt: «Spätestens am Sonntag gegen Vaduz hat man Luzerns Potenzial gesehen.»

Anders als Luzern spielt St.Gallen nicht gepflegt von hinten heraus. «Die Ostschweizer nehmen kein Risiko in der eigenen und mittleren Zone», erklärt Celestini. «Aber wenn sie vorne einen Ball erobern, sind sie sehr gefährlich.» Allerdings gibt es dazu einen statistischen Vergleich, der zeigt, dass der FCL-Gegner im Vergleich zur letzten Saison klar an Torgefahr eingebüsst hat: Hat St.Gallen heuer nach 19 Runden erst 21 Treffer erzielt, waren es nach gleich vielen Partien in der Vorsaison deren 45. Die Abgänge der beiden Topstürmer lassen grüssen: Cedric Itten (jetzt Glasgow Rangers) und Ermedin Demirovic (jetzt SC Freiburg) hatten zusammen für 33 Saisontore (19/14) gesorgt.

Aktuell heisst der beste FCSG-Torschütze Kwadwo Duah mit fünf Treffern. Das sind ebenso viele wie Luzerns Marvin Schulz. Noch gefährlicher als der Penaltyspezialist ist beim FCL Dejan Sorgic: Der Rückkehrer hat acht Tore markiert. Celestini stellt fest: «Wir haben zwei offensive Ligatopleute: Dejan Sorgic ist der drittbeste Torschütze und Louis Schaub mit acht Assists der beste Torvorbereiter, trotzdem steht bei uns in der Tabelle nur ein Plus von zwei Toren.» 30:28-Treffer – offensiv ist es der viertbeste Wert, dagegen ist der Vorletzte in der Abwehr relativ anfällig.

Luzern ist auswärts derzeit das Schlusslicht

Vor dem 4:0-Heimsieg gegen Vaduz am Sonntag hatte Celestini zum Ziel gesetzt, kein Gegentor zu bekommen. Der FCL erfüllte die Vorgabe. Wird der Coach in St.Gallen von seiner Defensive verlangen, zum fünftem Mal zu null zu spielen? «Es ist immer eines unserer Ziele, keinen Gegentreffer zu erhalten», antwortet Celestini, «ich bin kein Trainer, der Spiele 5:4 gewinnen will.»

Übrigens haben die Luzerner auf fremden Plätzen etwas gut zu machen: Bisher stellen sie die schwächste Auswärtsmannschaft dar, aus acht Partien resultierten nur sechs Punkte. Auf der anderen Seite steht ihnen ein FC St.Gallen gegenüber, der zu Hause offensichtlich am meisten unter dem Zuschauerverbot leidet: In neun Heimspielen sammelten die Espen im Kybunpark lediglich elf Punkte. Nur Vaduz ist daheim weniger erfolgreich.