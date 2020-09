FCL-Trainer Celestini will sechs neue Spieler und mutigen, offensiven Fussball zeigen Der FC Luzern trifft am Sonntag (16 Uhr, SRF2) in der ersten Cuprunde auf den Absteiger FC Thun. Der Trainer setzt dabei auf Offensivfussball – und wünscht sich noch einige neue Spieler. Philipp Zurfluh 12.09.2020, 05.00 Uhr

Tiefenentspannt erscheint Fabio Celestini zum Medientermin. Locker und ausführlich gibt er den Journalisten Auskunft. Vor der ersten Pflichtaufgabe am Sonntag auswärts gegen den FC Thun strahlt der Romand Optimismus aus. «Die Spieler sind wieder frei im Kopf, haben Energie und Lust.» Auch bei Goalie Marius Müller ist die Vorfreude spürbar:

«Testspiele sind nicht das gleiche, Ernstkämpfe haben mir gefehlt.»

Die Favoritenrolle ist eigentlich klar verteilt. Auf der einen Seite der Super-Legaue-Verein FC Luzern, auf der anderen Super-League-Absteiger FC Thun. Marius Müller will diesen Klassenunterschied auch auf dem Fussballplatz sehen. «Klar, es braucht den nötigen Respekt vor dem Gegner. Es ist aber unser klarer Anspruch, eine Runde weiterzukommen. Wir müssen aber zu 100 Prozent fokussiert sein und die richtige Mentalität an den Tag legen.» Eine «Larifari»-Einstellung könne man sich nicht erlauben.

Beim FCL herrscht Zuversicht. Celestini konnte in der Vorbereitung viele neue Erkenntnisse ­gewinnen. «Die Entwicklung stimmt, die Spieler haben auf dem Platz noch mehr Spass als in der letzten Saison.»

FCL-Trainer Fabio Celestini hat klare Vorstellungen. Bild: Martin Meienberger

Für den 44-Jährigen ist die Marschrichtung klar: Mutigen und offensiven Fussball will er sehen. «Die Mannschaft steht hinter meinem System, das habe ich im Training und in den Testspielen gespürt.» Ihm sei jedoch bewusst, dass es Zeit braucht, um seine Spielideen zu perfektionieren. Während Celestini seiner Elf für die Defensivarbeit in der letzten Saison eine gute Note ausstellt, sieht er viel Potenzial in der Offensive, beim Spiel mit dem Ball.

«Nur mit Kampf und Mentalität kannst du keine Spiele gewinnen.»

Mehr Kreativität in der Offensive soll das Toreschiessen ankurbeln.

Aarau-Talent im Visier

Helfen könnten dabei neue Spieler. Auf die Frage, auf welchen Positionen sich Celestini Verstärkungen wünscht, sagt er ohne zu zögern: «Ich möchte zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und zwei Offensivspieler.» Bis dato konnte Sportchef Remo Meyer noch keinen Neuzugang in die Innerschweiz vermelden. Neben den kursierenden Namen Valentin Stocker und Guillaume Hoarau soll der FCL die Fühler nach Yvan Alounga vom FC Aarau ausstrecken. «Er ist ein guter und schneller Spieler», sagt Celestini über den 18-Jährigen mit kamerunischen Wurzeln. «Ein Talent für die Zukunft», fügt er an.

Wie aus dem Umfeld des Challenge-League-Klubs zu vernehmen ist, erhofft sich die sportliche Führung des FC Aarau eine bessere Offerte aus der Innerschweiz. Auch Luzerns Rückhalt Marius Müller hofft auf Neuzugänge. «Solche Spieler können uns helfen, noch stabiler und konstanter zu werden.» Der 27-Jährige will mit dem FCL einen Schritt nach vorne machen, «und Ende Saison möglichst weit vorne in der Tabelle sein».

Marius Müller sieht Kunstrasen als Vorteil

Zurück zum morgigen Cupmatch: In der Stockhorn-Arena werden die Luzerner auf Kunstrasen spielen. Trainiert hat die Mannschaft diese Woche dennoch auf Naturrasen. «Es wird eine Umstellung, aber da sind wir Profis genug.» Er kann der synthetischen Unterlage gar etwas Positives abgewinnen. «Wir wollen sie für ein gepflegtes Aufbauspiel nutzen. Das Wichtigste ist aber der Sieg. Wir sind bereit!»

Mögliche FCL-Aufstellung: Müller; Grether, Lucas, Knezevic, Kakabadse; Schulz, Voca, Ugrinic; Ndiaye, Margiotta, Schürpf.