Matchbericht & Noten FCL-Trainer Fabio Celestini: «St. Gallen war auf der ganzen Linie besser als wir. Das müssen wir akzeptieren» Der FC Luzern geht in St. Gallen sang- und klanglos unter. Die 1:4-Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung. St. Gallen löst damit YB an der Tabellenspitze ab. Turi Bucher und Simon Wespi 16.07.2020, 23.39 Uhr

Nichts zu holen für den FC Luzern in St. Gallen: Das 1:4-Verdikt ist eindeutig und gibt die Aktualität höchst korrekt wieder: Der FC Luzern ist in diesen Tagen ausser Form, kein Gegner, vor dem andere Teams sich fürchten müssen. Der FC St. Gallen präsentierte sich gegen den FCL mit einem blendenden, beeindruckenden Auftritt und bleibt so Meisterkandidat Nummer Eins.

Über Sinn und Unsinn der Weiterführung der Corona-Saison wird in diesen Stunden viel diskutiert. Welchen Sinn haben die restlichen Spiele für den FC Luzern aus sportlicher Sicht noch? Nun: Der 4. Rang würde am Ende der Meisterschaft die Tür zur Europa-League-Qualifikation öffnen. Und nächste Frage: Machen europäische Spiele in diesen gedrängten Fussballwochen für den FCL überhaupt Sinn?

Jedenfalls war es diese Woche im Rennen um Tabellenplatz 4 eine Nullrunde: Der FC Luzern verlor in St. Gallen 1:4; Servette in Bern gegen die Young Boys 2:4; der FC Zürich (mit einer U21-Mannschaft) in Basel 0:4. Servette liegt also weiterhin drei Punkte vor dem FCL und dem FCZ (Zürich weist eine Partie weniger auf).

Eine Statistik ohne Wert – Luzern absolut chancenlos

Die Luzerner hatten am Donnerstagabend im St. Galler Kybunpark nicht den Hauch einer Chance, die eigentlich beeindruckende Serie gegen die Ostschweizer fortzusetzen. Die letzte Niederlage gegen den FC St. Gallen lag nämlich fast vier Jahre zurück. Seither hatte der FCL zwölf Mal gewonnen und nur einmal verloren (im letzten Dezember in Luzern). Statistik hin oder her, Luzern ging gegen die St. Galler diesmal sang- und klanglos unter.

Pascal Schürpf spricht Klartext: «Es war ein Abend zum Vergessen» In der ersten Halbzeit haben wir keinen Zweikampf gewonnen und waren immer einen Schritt zu spät.» Wie gegen Lugano hat der FCL den Start verschlafen. Das Team sei vor dem Spiel jedoch bereit gewesen, sagt Schürpf. «Von der Mentalität hat das aber in der ersten Halbzeit nicht gepasst. Ich kann mir dies auch nicht erklären», so der Luzerner etwas ratlos nach der Partie. «Mit einem 0:3-Rückstand wird es natürlich schwierig gegen St. Gallen, das so in Form ist», analysiert Schürpf das Geschehene. Trainer Fabio Celestini sagt: «Es war wie gegen Lugano. Wir hatten wenig Energie in der ersten Halbzeit. St. Gallen machte ein starkes Spiel.» Ganz anders sieht es im Lager bei Grün-weiss aus. Trainer Peter Zeidler war überaus zufrieden. «Wir haben phasenweise richtig guten Fussball gespielt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und sehr froh über das positive Ergebnis.» Der Trainer sagt jedoch auch: «Gute Spieler wie Emini haben beim FCL gefehlt.» Angesprochen auf die Luzerner, die jeweils nach der Pause für Furore sorgen, meint Zeidler, der in St. Gallen seinen Vertrag eben erst bis 2025 verlängert hat: «Ja wir mussten dranbleiben und durften nicht nachlassen. Luzern kann immer ins Spiel zurückkommen, das hat man gegen Lugano gesehen. Doch wir haben dies wirklich gut gemacht.»

Dass es an diesem Donnerstagabend schief lief, hatte seine Gründe einerseits in einem St. Gallen, das eine Halbzeit lang unaufhaltsam über den Rasen wirbelte, anderseits in einem FC Luzern, der schlicht nicht in der Lage war, der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler echten Widerstand zu leisten. Die St. Galler Tore durch André Ribeiro (10.) und Nationalstürmer Cédric Itten (27. und 29.) entschieden das Spiel schon vorzeitig: Der FCL war nach einer halben Stunde k.o., die Niederlage besiegelt.

Gut, Luzern hatte am vergangenen Sonntag daheim gegen Lugano auch einen 0:3-Rückstand wett gemacht und zu einem 3:3 korrigiert. Aber: St. Gallen ist nicht Lugano. Dieses Pressing, diese Offensivpower, diese Spielfreude, diese Leidenschaft, diese Kraft – das macht den Ostschweizern in der Super League momentan keine Mannschaft nach. Luzern konnte in der einseitigen ersten Halbzeit nur eines tun: Schadensbegrenzung. Denn, ganz ehrlich, es hätte auch noch blamabler 4:0 oder 5:0 stehen können.

Eingewechselter Marleku schiesst den Ehrentreffer

Das 4:0 kam dann halt ein paar Minuten nach der Pause. FCL-Verteidiger Simon Grether hatte auf der Strafraumseite gefoult, St. Gallens Jordi Quintillà baute die St. Galler Führung mit einem lockeren Penalty-Lupfer aus. FCL-Trainer Fabio Celestini hatte in der ersten Halbzeit miterleben müssen, dass die Verteidigung komplett überfordert war. Nun, nach dem 0:4-Elfmeter, standen die Luzerner in der Verteidigung immerhin etwas stabiler. Oder waren es ganz einfach die St. Galler, die einen Gang zurückgeschraubt hatten? FCL-Goalie Marius Müller hatte jetzt weniger Chaos vor seinem Tor, und siehe da, den Innerschweizern gelang sogar der Ehrentreffer: Talent Mark Marleku, eben erst eingewechselt, schoss nach einer Stunde beim praktisch einzig guten FCL-Angriff zum 1:4 ein. St. Gallen verzeichnete in der 86. Minute durch Silvan Hefti noch einen Pfostenschuss. Am Schluss musste die Celestini-Mannschaft froh sein, dass sie nicht noch deutlicher unter die Räder gekommen war. Der Trainer sagte nach der Partie:

«St. Gallen war auf der ganzen Linie besser als wir. Das müssen wir akzeptieren.».

Diese Ohrfeige muss der FCL nun ganz rasch verarbeiten und wegstecken. Am Sonntag kommt Xamax als Gast nach Luzern. Die Neuenburger müssen sich gegen den drohenden Abstieg wehren und unbedingt punkten. Für den FCL gilt: Jetzt muss wieder mal ein Sieg her.

Die Tabelle:

Telegramm St. Gallen – Luzern 4:1 (3:0) 1000 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 10. Ribeiro (Guillemenot) 1:0. 27. Itten (Hefti) 2:0. 29. Itten (Quintillà) 3:0. 49. Quintilla (Foulpenalty) 4:0. 60. Marleku (Schürpf) 4:1. St. Gallen: Zigi; Hefti, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (64. Bakayoko); Ribeiro (74. Staubli); Itten (80. Campos), Guillemenot (64. Rüfli). Luzern: Müller; Grether, Lucas, Bürki, Mistrafovic; Kakabadse (46. Eleke), Voca, Schulz (46. Sidler); Matos (58. Marleku), Schürpf (88. Owusu); Margiotta (55. Binous). Bemerkungen: St. Gallen ohne Demirovic (gesperrt), Babic, Gonzalez (verletzt), Lüchinger, Costanzo und Ajeti (rekonvaleszent). Luzern ohne Knezevic, Emini (gesperrt), Schwegler, Ndiaye, Ndenge und Burch (verletzt). 86. Schuss von Hefti an den Innenpfosten. Verwarnungen: 28. Schulz (Foul), 32. Ruiz (Foul), 55. Mistrafovic (Foul), 64. Fazliji (Foul), 70. Eleke (Foul), 75. Binous (Foul), 88. Hefti (Foul).