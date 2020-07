FCL-Verteidiger Stefan Knezevic hat keine Angst vor der Sion-Heimstärke: «Das Tourbillon macht mir keine Sorgen» FCL-Innenverteidiger Stefan Knezevic soll heute Donnerstag (20.30 Uhr) in Sion die Defensive stabilisieren. Nach abgesessener Sperre ist er ausgeruht. Für die anderen Spieler ist es die vierte Partie in 1,5 Wochen. Daniel Wyrsch 02.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Knezevic ist mit acht Verwarnungen der «Gelbkönig» des FCL. Der Abwehrhaudegen will auch in Sion seinen Mann in der Verteidigung stehen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. Juni 2020)

Stefan Knezevic ist der Gelbkönig des FC Luzern. Acht Verwarnungen hat der zentrale Abwehrspieler in 21 Super-League-Spielen dieser Saison geholt. «Ich bin manchmal zu impulsiv, in heiklen Szenen muss ich meine Emotionen zügeln», sagt der 23-jährige Hochdorfer. Die eine oder andere gelbe Karte bekommt er von den Schiedsrichtern wegen Reklamierens gezeigt. Aber nicht nur. Die zweite Spielsperre dieser Saison wurde fällig, weil er am Mittwoch der letzten Woche in Lugano beim Stand von 0:2 in der 90. Minute gegen einen Lugano-Angreifer überhart eingegriffen hatte.

So musste Knezevic, der total bereits 61 Partien in der höchsten Liga absolviert hat, am Samstag den Heimmatch gegen Servette (2:2) in der Zuschauerrolle verbringen. Allerdings hatte er eine Aufgabe, er wirkte bei der Liveübertragung des FCL-Radios mit. «Ich habe mit den beiden Reportern den Match kommentiert, muss jedoch zugeben, dass ich nicht immer genau zuhörte, was sie sagten. Denn ich war gedanklich voll und ganz im Spiel drin», erzählt «Kneze». Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause sei er froh gewesen, «dass wir am Ende das 2:2-Remis schafften».

Celestini von Geigers Support überrascht

Eine Halbzeit wie die erste hatte man unter Fabio Celestini beim FCL noch nicht gesehen. Die gesamte Defensive machte einen sehr anfälligen Eindruck. «Wir müssen in Sion wieder von Anfang an Mentalität beweisen und entschlossen in die Zweikämpfe gehen», fordert der Trainer. Nach dem Spiel gegen Servette hatte er vom Genfer Coach Alain Geiger in der Medienkonferenz Rückendeckung bekommen. Der 59-jährige ehemalige Schweizer Internationale stellte fest, dass die Luzerner Mannschaft noch jung ist – und sich hier etwas entwickeln könne. Celestini war überrascht: «Das erste Mal überhaupt, dass mich ein gegnerischer Trainer unterstützt hat. Das war ein gutes Gefühl, er hätte das nicht tun müssen. Alain hat sich mit unserer Arbeit beschäftigt und erkannt: Der Club macht das gut.»

«Fra» Margiotta, der Mann mit den wichtigen Toren

Gegen das abstiegsgefährdete Sion (mit einem Spiel weniger einen Punkt Rückstand auf Thun und zwei Zählern Vorsprung auf Schlusslicht Xamax) erwartet Celestini einen Trainer Paolo Tramezzani, der defensiv im 3-5-2 spielen lässt. Wie er mit Luzern auftreten wird, lässt der Coach offen. Celestini verlangt von seiner Abwehr um Lucas Alves und Rückkehrer Stefan Knezevic saubere Arbeit, «aber auch, dass alle anderen mithelfen. Derzeit sind wir hinten nicht souverän, dort müssen wir uns steigern.»

Auch Stefan Knezevic ist klar: «Immer rettet uns Francesco Margiotta nicht den Punkt.» Der 26-jährige Italiener hatte gegen Servette mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten brilliert. «Fra» sei ein ruhiger und angenehmer Typ, sie mögen ihn nicht nur wegen seiner Tore (neun in der Liga).

Zwei Übernachtungen im Wallis dienen der Erholung

Ins Wallis ist die Luzerner Mannschaft schon am Mittwochabend nach dem Abschlusstraining mit dem Teambus gereist. Sie wird dort zweimal übernachten und erst am Vormittag nach dem Spiel und dem Auslaufen in die Innerschweiz zurückfahren. Grund dafür ist die Regeneration.

Vom einst gefürchteten Tourbillon ist übrigens nichts zu spüren, spricht man mit Knezevic. Obwohl der FCL in den letzten acht Jahren nur zweimal in Sion gewann und dort in der gleichen Zeit zehn Spiele verlor. «Ich habe diese Bilanz gar nicht im Kopf, das Tourbillon macht mir keine Sorgen», zeigt der Haudegen keine Angst vor der einstigen Sittener Heimstärke. Man spürt, die Luzerner wollen in Sion vor den erlaubten 750 Fans punkten.